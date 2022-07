I suoi scatti sono diventate icone per questa energia rinnovabile

Va in pensione Fabio Sartori, l’uomo che fotografa la geotermia

Adesso per Sartori si chiude l’esperienza lavorativa in Enel, ma non finisce la passione che potrà continuare a narrare attraverso la sua lente fotografica

[13 Luglio 2022]

Il toscano Fabio Sartori, dipendente Enel green power per quasi un’intera vita lavorativa nell’area geotermica di Lago Boracifero – nel territorio comunale di Monterotondo Marittimo (Gr) – saluta Egp dopo aver lavorato in azienda per oltre 35 anni.

Sartori, oltre ad essere un grande professionista dal punto di vista tecnico (in questi anni è cresciuto professionalmente fino a diventare un grande esperto di “reti vapore”), è salito agli onori delle cronache soprattutto grazie alla sua grande passione per la fotografia che lo ha visto specializzarsi in particolare sugli impianti ed i paesaggi geotermici, spaziando dall’architettura industriale al dialogo tra natura e industria.

Le sue foto diventate che sono diventate quasi icone di questa affascinante energia rinnovabile contenuta nel cuore della Terra: con i suoi scatti geotermici Fabio ha ottenuto successi e riconoscimenti in concorsi fotografici nazionali e internazionali, da New York a Tokyo passando per Parigi e molte altre prestigiose rassegne d’Italia e d’Europa.

La sua foto più famosa è “Inside the Tower”, in altre occasioni denominata anche “Cathedral” o “La cattedrale del silenzio”, uno scatto geotermico che raffigura l’interno di una torre di raffreddamento della centrale geotermica “Sasso 2” nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi): la foto immortala un tecnico Enel all’interno della grande torre dalla forma iperbolica, a tiraggio naturale, che nella parte finale del processo di produzione geotermica raffredda il vapore per poi reiniettare l’acqua nel sottosuolo e mantenere in equilibrio il ciclo rinnovabile della geotermia.

Adesso per Sartori si chiude l’esperienza lavorativa ma non finisce certo la passione per la geotermia che potrà continuare a coltivare e a narrare attraverso la sua lente fotografica. All’emozionante ed emozionato saluto di Sartori ai colleghi sono intervenuti tra gli altri il responsabile Geotermia Italia Egp Luca Rossini, i responsabili esercizio impianti geo e supporto tecnico O&M Francesco Lazzeri e Romina Taccone, il responsabile area geotermica Lago Antonio Conte, il sindaco di Monterotondo Marittimo Giacomo Termine con la giunta comunale e numerosi colleghi geotermici.