Unece: sviluppare un sistema internazionale di classificazione dell’idrogeno

Andare “oltre i colori” e concordare come quantificare la sostenibilità dell'idrogeno

[27 Settembre 2022]

L’United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), ricorda che «Se continua il business as usual, si prevede che le emissioni di gas serra aumenteranno, portando a un riscaldamento globale medio di 3,2°C entro il 2100. È necessaria una decarbonizzazione rapida e profonda delle industrie pesanti e l’idrogeno sostenibile potrebbe essere l’ingrediente chiave. L’idrogeno è già fortemente presente nei media mainstream, dove i “colori” dell’idrogeno – verde, blu, giallo, turchese, grigio – si riferiscono a diversi metodi di produzione. Tale codifica a colori, tuttavia, trasmette poche informazioni sulle emissioni di anidride carbonica associate, per non parlare di altre conseguenze economiche e sociali della produzione o del commercio di idrogeno».

Secondo la segretaria esecutiva dell’UNECE, Olga Algayerova, «Abbiamo urgente bisogno di comprendere e misurare le credenziali di sostenibilità dell’idrogeno. Il Comitato dell’UNECE per l’energia sostenibile ei suoi organi sussidiari potrebbero aiutare gli Stati membri dell’UNECE ad andare “oltre i colori” e concordare come quantificare la sostenibilità dell’idrogeno».

Nel suo recente discorso sullo stato dell’Unione, la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha annunciato che l’Ue prevede di produrre 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile entro il 2030 e che per questo intende creare una banca europea dell’idrogeno in cui investirà 3 miliardi di euro per aiutare a costruire il futuro mercato dell’idrogeno.

Francisco de la Flor García, presidente del Group of Experts on Gas, sottolinea che «L’iniziativa dell’Ue è uno sviluppo molto gradito. Mi auguro che altri Paesi della nostra regione, tra cui il Canada, le economie dell’Asia centrale, la Federazione russa, la Turchia, gli Stati Uniti, ecc., seguano l’Ue su questa strada. Ma perché ciò accada, molti dettagli minuti devono essere risolti. Ad esempio, come misuriamo il “verde” dell’idrogeno? Verde e sostenibile sono diversi e, in caso affermativo, esiste un compromesso tra loro? Dovremmo applicare gli stessi criteri in tutte le parti della vasta regione dell’UNECE. Per questo, dobbiamo parlare la stessa lingua. Il Gruppo di Esperti che presiedo, e il Comitato nel suo insieme, potrebbero aiutare in questo».

L’UNECE è convinta che «L’idrogeno potrebbe essere la chiave per un sistema energetico low-carbon e resiliente che fornisca l’accesso a un’energia economica, affidabile, sostenibile e moderna per tutti e supporti la transizione verso emissioni nette di gas a effetto serra pari a zero». Il 22 settembre la 31esima sessione del Committee on Sustainable Energy ha discusso di una “Terminologia, classificazione e tassonomia dell’idrogeno completa e basata sulla scienza” e ha deciso che l’United Nations Framework Classification for Resources (UNFC) sia estesa con urgenza all’idrogeno attraverso lo sviluppo delle specifiche per l’applicazione dell’UNFC all’idrogeno.

L’UNFC è uno standard globale per la gestione sostenibile delle risorse naturali come minerali, petrolio, combustibili nucleari, risorse antropogeniche, energia rinnovabile, stoccaggio geologico e acque sotterranee. L’UNFC consente ai paesi di gestire la propria base di risorse come un insieme integrato, garantendo la sostenibilità ambientale-sociale-economica.

L’UNECE conclude facendo notare che «Sebbene le emissioni di gas serra siano il criterio chiave, ci sono altre preoccupazioni economiche e sociali che dovrebbero essere prese in considerazione. L’applicazione dell’ United Nations Framework Classification for Resources (UNFC) all’idrogeno potrebbe aiutare a fornire una griglia completa e comparabile per valutarle».