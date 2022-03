Un piano shock da 16 miliardi di euro per la Spagna: energia e giustizia sociale

Pedro Sánchez e il nuovo patriottismo europeo al tempo della guerra in Ucraina

[28 Marzo 2022]

Il presidente del governo spagnolo, il socialista Pedro Sánchez, ha annunciato che il Consiglio dei ministri di domani approverà il Plan de Choque de Respuesta a la Guerra, attraverso il quale saranno mobilitati 16 miliardi di euro per «Distribuire equamente gli effetti della guerra e preservare al massimo il percorso di crescita e di creazione di occupazione»

Sachez ha annunciato il nuovo piano durante il terzo incontro “Generación de Oportunidades”, tenutosi a Madrid e ha precisato che «Il piano proteggerà le famiglie, i lavoratori, gli sfollati, Comprenderà misure a sostegno del tessuto economico e imprenditoriale e riguarderà settori quali i trasporti, la sicurezza informatica e l’energia. Questo pacchetto di misure costerà circa 6 miliardi di euro, conterà su 10 miliardi di crediti ICO e durerà fino al 30 giugno».

Il premier socialista ha detto che «Nessuno è protetto da questa guerra. Non possiamo promettere che gli effetti della guerra non si faranno sentire nella nostra economia e, quindi, nelle nostre vite. Ma quello che possiamo promettere come governo spagnolo è che faremo in modo di mitigarne il più possibile gli effetti. E possiamo anche promettere che distribuiremo i sacrifici in modo equilibrato, in modo che nessun settore, e ancor meno i gruppi più vulnerabili, si sentano trascurati o abbandonati al proprio destino».

Prima di tutto, per mitigare l’impatto sulle famiglie dell’aumento dei prezzi dei carburanti, il Consiglio dei ministri approverà un bonus minimo di 20 centesimi per ogni litro di carburante fino al 30 giugno. Il governo applicherà una riduzione di 15 centesimi e le compagnie petrolifere un minimo di 5 centesimi. Sánchez ha spiegato che «Per proteggere i lavoratori e le aziende, l’Esecutivo adotterà misure per proteggere l’occupazione, evitando i licenziamenti. Inoltre, le aziende potranno ricorrere a misure di flessibilità interne, come ERTES».

Per quanto riguarda le abitazioni, «Le revisioni dei canoni di locazione nei prossimi tre mesi avranno un limite del 2%, per evitare aumenti elevati che danneggino le famiglie inquilini». Inoltre, il governo spagnolo aumenterà del 15% per tre mesi l’importo del sostegno al reddito minimo vitale de «Con l’obiettivo di limitare le conseguenze dell’invasione dell’Ucraina sulla bolletta elettrica dei più vulnerabili, oltre 600mila famiglie in più potranno usufruire del bonus sociale elettrico, raggiungendo così 1,9 milioni di famiglie».

Insieme a questo, il Governo di sinistra spagnolo prolungherà fino al 30 giugno le misure fiscali legate alle bollette elettriche. Quindi, l’aliquota IVA continuerà ad essere al 10% per i piccoli consumatori, l’imposta speciale sull’energia elettrica continuerà ad essere al minimo dello 0,5% e verrà prorogata la sospensione dell’imposta sulla produzione di energia elettrica.

Per ridurre l’impatto economico della guerra sul tessuto produttivo, Sánchez ha anticipato che oltre alla nuova linea di garanzie creditizie ICO per coprire il fabbisogno di liquidità causato dal temporaneo aumento del costo dell’energia e dei combustibili, «Il governo approverà un pacchetto di aiuti importanti di 362 milioni per l’agricoltura e l’allevamento, e un altro di circa 68 milioni di euro per la pesca. Per quanto riguarda la grande industria energivora, sarà coperto l’80% dei pedaggi e sarà aumentata al massimo la compensazione della CO2, rafforzando anche gli aiuti diretti al settore, con quello che comporterà un pacchetto di misure che supererà i 500 milioni di euro».

Oltre a questo, il premier spagnolo ha valutato l’accordo con le principali associazioni del settore dei trasporti . che hanno paralizzato la Spagna per giorni – che comporterà un’iniezione di oltre un miliardo di euro, attraverso la riduzione del costo dei carburanti e la creazione di un fondo di 450 milioni di euro in aiuti diretti alle società di trasporto merci e passeggeri, a seconda del tipo di veicolo. L’importo raggiungerà i 1.250 euro per camion, 900 per autobus, 500 per furgone e 300 per veicolo leggero. Sánchez ha anche sottolineato che l’Esecutivo ridurrà, da tre mesi a un mese, il termine per il rimborso della tassa sugli idrocarburi per aumentare la liquidità dei professionisti, e approverà una legge che consente ai vettori di lavorare con un prezzo equo, così come è stato fatto con agricoltori e allevatori nella Ley de Cadena Alimentaria.

Nel suo intervento a “Generación de Oportunidades”, Sánchez ha ricordato che «La guerra sta generando un aumento dei prezzi dell’energia che sta innescando dei costi che devono pagare le famiglie e le aziende, così come l’aumento del prezzo delle materie prime e degli alimenti esportati da Russia e Ucraina, La Spagna guida da mesi la richiesta alla Commissione Europea di modifiche normative e misure urgenti, con proposte come l’acquisto centralizzato del gas» e ha evidenziato che «Il Consiglio europeo contempla la possibilità che Spagna e Portogallo possano adottare misure eccezionali e limitate nel tempo per ridurre i prezzi dell’elettricità. Questa settimana, entrambi i Paesi presenteranno alla Commissione europea una misura “eccezionale e temporanea” per fissare un prezzo di riferimento per il gas utilizzato per la produzione di elettricità. Sono convinto che l’approvazione da parte della Commissione Europea avverrà in brevissimo tempo e il giorno dopo sarà approvata in BOE, con effetti immediati sulle bollette elettriche dei nostri concittadini».

Sánchez ha sottolineato che «L’obiettivo delle misure è preservare la ripresa economica e occupazionale che la Spagna aveva già avviato, dopo aver registrato una crescita economica del 5,1% nel 2021 e aver raggiunto i 20,2 milioni di occupati. Stiamo per recuperare -in soli due anni: il Pil prima della pandemia. Sono stati creati 840mila posti di lavoro, il numero più alto dal 2005. E abbiamo superato ancora una volta i 20 milioni di lavoratori, con la disoccupazione in continua diminuzione E, tra l’altro, con livelli di assunzione fissa senza precedenti. La guerra è arrivata anche in un momento in cui la Spagna stava superando la pandemia e aveva uno dei migliori tassi di vaccinazione e infezione in Europa».

Poi, dopo aver esaltato il nuovo “patriottismo europeo” e confermato l’impegno per l’accoglienza dei profughi ucraini e l’impegno a rafforzare il fiano orientale della NATO e a inviare materiale militare in Ucraina, Sánchez ha concluso: «In poco più di due anni, la Spagna, così come l’Europa, è stata colpita dalla peggiore calamità sanitaria globale registrata nell’ultimo secolo; da diversi disastri, nel nostro caso, naturali che includono anche un’eruzione vulcanica sull’isola di La Palma. E ora una guerra alle porte dell’Europa. E quindi la domanda che dobbiamo porci è la seguente: cos’altro deve succedere per rispondere insieme? Cos’altro deve succedere per mettere da parte le liti, il settarismo e sommare le forze? Questa è la politica che il governo metterà in atto: la politica dell’unità, la politica della determinazione e la politica della giustizia».