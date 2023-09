Trattato di non proliferazione dei combustibili fossili, aderisce anche il Wwf

Il presidente della Colombia: «Se continuiamo sulla strada attuale sarà un suicidio»

[22 Settembre 2023]

Il primo ministro di Tuvalu, Kausea Natano, che ha convocato l’high-level segment tenutosi in occasione del Climate Ambition Summit dell’Onu, ha ricordato che «Più a lungo rimaniamo dipendenti dai combustibili fossili, più a lungo ci impantaniamo nel reciproco declino. Tuvalu è orgogliosa di lavorare a fianco dei nostri vicini del Pacifico, del Parlamento europeo e dell’Organizzazione mondiale della sanità per sviluppare un quadro multilaterale globale che affronti la crisi climatica alla radice. Un trattato negoziato di non proliferazione dei combustibili fossili completerebbe l’Accordo di Parigi e garantirebbe una transizione giusta a livello globale. Abbiamo dimostrato di poter mobilitare la nostra ambizione collettiva a livello multilaterale. La portata della sfida che abbiamo di fronte può ora essere affrontata solo con un livello ancora maggiore di ambizione e cooperazione. Ho percorso migliaia di chilometri in 4 giorni per essere qui oggi, perché credo nella cooperazione internazionale e nel multilateralismo. Ho fiducia nella nostra umanità collettiva e nella nostra capacità di promuovere la solidarietà globale per intraprendere ciò che deve essere fatto».

La Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative è il frutto di uno sforzo globale, guidato da un blocco di nazioni del Pacifico, per promuovere la cooperazione internazionale al fine di accelerare la transizione verso l’energia pulita per tutti, porre fine all’espansione del carbone, del petrolio e del gas ed eliminare la produzione esistente. L’iniziativa si basa su decenni di appelli e campagne per l’eliminazione dei combustibili fossili e per una transizione energetica equa da parte di governi, società civile, popolazioni locali, organizzazioni di base e altri leader, in particolare del Sud globale. L’obiettivo è integrare l’Accordo di Parigi, che non menziona i combustibili fossili.

Al summit di New York ha partecipato anche il Presidente della Colombia Gustavo Petro che ha detto: «Il vero obiettivo che tutti i Paesi dovrebbero porsi è puntare a zero produzione e fornitura di gas carbonio e petrolio. Se non puntiamo a questo come obiettivo generale, la vita non sarà salvata. Se continuiamo sulla strada attuale sarà un suicidio. Viviamo grazie alle esportazioni di carbone e gas, ma se non cambiamo rotta significherà la morte perché quelle industrie inquinano l’atmosfera. Il capitale fossile è un peso per l’umanità. E’ necessario che i sussidi per i combustibili fossili siano completamente eliminati in tutto il mondo. Questo ci darebbe una prospettiva per il futuro».

Il presidente del Cile Gabriel Boric ha sottolineato che «La crisi climatica è una crisi dei combustibili fossili, quindi dobbiamo lasciare indietro i combustibili fossili. Questo, in termini molto specifici, significa che dobbiamo reagire al greenwashing che le grandi imprese stanno portando avanti. Continuano con questo greenwashing e stanno intensificando la loro azione e in alcuni casi i loro sforzi di greenwashing sono sostenuti dai Paesi. Quindi, faccio parte del Sud del mondo in quanto Presidente del Cile e invito tutti noi ad andare oltre i compiti che ci siamo dati. Potremmo mantenere semplicemente i nostri impegni internazionali, ma non basta».

Il Wwf si unisce alla campagna globale per un Trattato di non proliferazione dei combustibili fossili per contribuire a chiudere l’era del carbone, del petrolio e del gas, i principali responsabili della catastrofica crisi climatica che sta devastando il pianeta.

Manuel Pulgar-Vidal, responsabile globale clima ed energia del Wwf e già presidente della COP20 Unfccc, ha dichiarato: «La più grande azione per il clima che possiamo intraprendere è smettere di bruciare combustibili fossili. I combustibili fossili e l’industria sono responsabili di oltre il 75% delle emissioni globali di gas serra e di quasi il 90% di tutte le emissioni di anidride carbonica. Per molte ragioni, i grandi inquinatori ostacolano le azioni per eliminare i combustibili fossili. E quando la questione viene sollevata nei negoziati, gli interessi in gioco bloccano l’ambizione e i passi in avanti. Il Trattato di non proliferazione dei combustibili fossili mira a fermare l’esplorazione e la diffusione dei combustibili fossili oltre che ad eliminare la produzione esistente, sostenendo, in parallelo, una giusta transizione verso le energie rinnovabili. Il mondo ha impiegato 21 anni per ottenere un trattato globale sul cambiamento climatico. Ora dobbiamo spingere con forza e determinazione per un Trattato di non proliferazione dei combustibili fossili in grado di concretizzare la correzione di rotta di cui abbiamo bisogno per affrontare la crisi climatica. Non c’è tempo per tergiversare, procrastinare o scaricare le colpe. Siamo tutti responsabili. Unendoci a questa grande campagna, contribuire a convincere i governi che questa è la cosa giusta da fare. Per il pianeta, per i nostri figli e per il nostro futuro».

Alex Rafalowicz, direttore della Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative, ha commentato: «Siamo felici di ricevere il sostegno del Wwf, un’organizzazione che vanta un’esperienza consolidata nella creazione di partnership efficaci con i governi per far progredire le iniziative ambientali. Dopo aver svolto un ruolo fondamentale nel garantire un importante trattato delle Nazioni Unite per porre fine all’inquinamento da plastica e proteggere i nostri oceani, il Wwf porta un’esperienza fondamentale al nostro lavoro per garantire un trattato di non proliferazione dei combustibili fossili. Inoltre, l’esperienza e il senso strategico di Manuel Pulgar-Vidal, uno degli architetti dell’Accordo di Parigi, sono un patrimonio inestimabile per il nostro movimento».

Lidy Nacpil, coordinatrice f dell’sian Peoples’ Movement on Debt and Development (APMDD), ha evidenziato che «Siamo qui per ribadire il nostro appello a tutti i governi affinché intraprendano azioni decise e coraggiose per una transizione rapida ed equa dai combustibili fossili direttamente ai sistemi di energia rinnovabile. Senza scappatoie, senza eccezioni, senza soluzioni false e inaffidabili che si limitano a prolungare la vita dei combustibili fossili e servono come scusa per continuare a emettere gas serra. Gli impegni attuali non sono neanche lontanamente sufficientemente vicini: abbiamo bisogno di nuovi impegni e accordi, tra cui un accordo internazionale sulla non-combustione dei combustibili fossili, un Trattato sulla proliferazione e un piano globale di eliminazione progressiva con scadenze chiare e un’equa condivisione delle azioni per raggiungere il net zero reale entro il 2050».

Commentando i risultati dell’high-level segment, Tzeporah Berman, presidente della Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative, ha concluso: «E’ stato un punto di svolta. Abbiamo aspettato per oltre 30 anni che i nostri leader affrontassero la causa principale degli incendi, delle inondazioni e delle ondate di caldo che distruggono il nostro pianeta e tolgono vite umane e mezzi di sussistenza: l’espansione del petrolio, del gas e del carbone. Fino ad ora, i nostri leader di governo non hanno avuto il coraggio di pronunciare le parole giuste alle riunioni delle Nazioni Unite. In effetti, hanno sottoscritto il loro inganno scaricando. Solo nel 2022, più di settemila miliardi di dollari di contribuenti come sussidi alla lobby più potente della terra, solo nel 2022. Un’industria che realizza profitti osceni mentre i suoi prodotti uccidono milioni di persone. Questo ora si sta fermando. Un numero crescente di paesi chiede un trattato di non proliferazione dei combustibili fossili che garantirebbe la fine dell’espansione dei progetti di petrolio, gas e carbone e la cooperazione su un piano per una riduzione gestita che sia rapida, equa e finanziata».