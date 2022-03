Timmermans: la guerra in Ucraina e l’impatto sulla politica climatica ed energetica dell’Ue

Da European Green Deal e Fit-for-55 non si torna indietro. Sarebbe un regalo a Putin

[8 Marzo 2022]

Pubblichiamo l’intervento del vicepresidente esecutivo per l’European Green Deal della Commissione europea, Frans Timmermans, sui recenti sviluppi in seguito all’invasione russa dell’Ucraina tenuto alla Commissione parlamentare europea per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI). Un discorso che sembra anche una risposta alla destra sovranista e a chi, come il presidente di Confindustria, chiede di rivedere le politiche energetiche e climatiche dell’Unione europea.

Nel corso di settimane e giorni, la storia europea è cambiata. L’Europa non sarà mai più com’era prima. Abbiamo perso qualsiasi illusione si potesse avere sulla natura delle intenzioni di Putin, su come vede il mondo. Cose che avremmo dovuto sapere da molti anni, ma pensavamo che non potesse agire, ora si sono materializzate. Ciò significa che dobbiamo vere uno sguardo diverso su come ci organizziamo, come organizziamo la nostra sicurezza collettiva, come rafforziamo la nostra resilienza e come rafforziamo la nostra risposta.

Oggi il nostro pensiero è rivolto alle persone che stanno soffrendo in Ucraina, in questa guerra insopportabile, per atti di barbarie scatenate su di loro; fornendo loro l’illusione di corridoi sicuri verso il territorio russo e quindi bombardando i corridoi sicuri. Non è possibile portare il cinismo a un livello più alto di quello che stanno facendo i russi in questo momento.

Dobbiamo trovare l’espressione più concreta possibile della nostra solidarietà con il popolo ucraino sofferente. Dobbiamo rispondere a questa sfida. Putin, se non verrà fermato, continuerà fino a quando non avrà restaurato quello che pensa sia il legittimo impero russo. E temo che questo non si limiterà all’Ucraina.

Voglio iniziare da questo perché, come alcuni di voi sanno, ho vissuto in Russia. Ho seguito quel Paese da vicino negli ultimi tre decenni. Ho amici in Russia. Ho amici in Ucraina. Come molti di noi qui. Non c’è nessun russo che voglia questa guerra. Gli ucraini sono stati costretti a entrare in conflitto con persone che considerano loro fratelli e sorelle. Questa è la guerra di Putin e dovrebbe riguardare lui e i suoi compari. Abbiamo un’enorme responsabilità nell’assicurarci che non riesca. Questa deve essere e sarà la sua Waterloo.

Ora, in reazione a questo, ovviamente, il compito principale di qualsiasi autorità pubblica è lottare per la sicurezza dei nostri cittadini. E questo significa guardare di nuovo ai nostri accordi di sicurezza collettiva, rafforzare la sicurezza europea e rafforzare i nostri legami transatlantici.

Voglio fare riferimento alla storica introduzione al Bundestag del Cancelliere Scholz domenica, una settimana fa. Lì ha riconosciuto che ci troviamo in una situazione completamente nuova e ha risposto e l’intera idea di ciò che in tedesco viene chiamato “Wandel durch Handel” è stata abbandonata.

Dobbiamo levarci in piedi. Questo è un confronto ideologico con qualcuno che ci disprezza per i nostri valori e allo stesso tempo ci teme per i nostri valori. Putin teme l’Unione Europea più di quanto non tema la NATO perché sa che i suoi cittadini vogliono quello che abbiamo noi, e non quello che sta offrendo loro a lungo termine.

Ora dobbiamo passare all’argomento del perché sono qui. Penso che sarebbe un errore storico trarre la conclusione da questa sfida alla sicurezza dicendo che questo significa che il Green Deal e Fit-for-55 possono essere messi in secondo piano.

Ne abbiamo avuto un’anticipazione due anni fa, con il Covud. E poi presto abbiamo scoperto che il Green Deal offriva alcune delle risposte fondamentali di cui avevamo bisogno per rispondere alla sfida. Abbiamo notato che dobbiamo rendere la nostra economia più resiliente, più sostenibile. Dobbiamo sfruttare le opportunità della rivoluzione digitale. E direi che siamo in una situazione simile.

L’unico modo in cui non possiamo essere messi sotto pressione per il fatto di essere clienti di Putin è non essere più suoi clienti per le nostre risorse energetiche essenziali. L’unico modo per raggiungere questo obiettivo è accelerare la nostra transizione verso le risorse energetiche rinnovabili.

Farci la nostra energia, è la risposta migliore. Fare più eolico offshore, fare più solare, fare più idrogeno, fare più biometano. Per il momento dobbiamo anche diversificare le nostre risorse energetiche. Dobbiamo anche accelerare gli investimenti nell’ambiente edificato in modo che il consumo di energia sia veramente ridotto e quindi anche le bollette energetiche dei nostri cittadini possano essere ridotte.

Ritengo che, a causa della sfida che ora ci viene lanciata, sia della massima importanza comprendere che il Green Deal e Fit-for-55 non sono diventati meno urgenti, ma probabilmente ancora più urgenti. Perché non possiamo trovarci in questa situazione, in cui dipendiamo dall’energia russa che ci terrebbe attaccata ai suoi fili, come chiaramente è ora. Quindi questa transizione deve essere accelerata.

Possiamo farcela. Vi presenteremo i piani domani anche per mostrare come possiamo farlo. Dobbiamo assicurarci, come ho detto, di diversificare le nostre risorse finché avremo ancora bisogno di combustibili fossili. Dobbiamo accelerare la nostra transizione verso le rinnovabili. Dobbiamo fornire sollievo ai nostri cittadini che stanno soffrendo troppo a causa dei prezzi elevati dell’energia. Dobbiamo anche assicurarci di essere pronti per il prossimo inverno. Siamo abbastanza fortunati che questo inverno sia stato un inverno mite, ma non possiamo fare affidamento su questo. Quindi, per il prossimo anno, dobbiamo assicurarci che le nostre riserve raggiungano l’80 o il 90%, in modo da poter affrontare questa sfida. E per questo, dovremo anche diversificare. Questo è molto importante.

L’agricoltura è un altro argomento. Per favore, non credete all’illusione che aiutereste la produzione alimentare rendendola meno sostenibile. Non optando per le strategie Farm to Fork, non rendendola più resiliente in termini di ambiente naturale e produzione alimentare. Dobbiamo ridurre la nostra dipendenza dalla potassa proveniente da altrove, comprese Russia e Bielorussia. Dobbiamo ridurre la quantità di fertilizzanti di cui abbiamo bisogno e dobbiamo ridurre i pesticidi di cui abbiamo bisogno. Quindi anche qui, direi che Farm to Fork fa parte della risposta e non del problema. E sono più che disposto a discuterne, ma sono sicuro che anche altre commissioni in questo Parlamento vorranno discuterne.

Infine, credo che se faremo le scelte giuste nei giorni e nei mesi a venire, supereremo questa sfida. Saremo in grado di convincere i nostri cittadini che continuare a optare per la transizione verso le rinnovabili, continuando a optare per il Green Deal e Fit-for-55, è nel loro interesse. Ma saremo convincenti solo se ciò sarà percepito dai nostri cittadini come equo nei loro confronti. Pertanto, credo che ci assicureremo di affrontare la questione della povertà energetica fornendo gli strumenti ai nostri Stati membri per farlo. Ma anche lo sviluppo di politiche europee che ci consentano di affrontare il rischio di povertà energetica è un prerequisito essenziale, non un elemento di accompagnamento di Fit-for-55 o del Green Deal. E’ un prerequisito essenziale per convincere i nostri cittadini a percorrere insieme questa strada.

Credo questo perché l’energia è un elemento così essenziale nella nostra società; per riscaldare le nostre case, per alimentare le nostre auto, per mantenere la nostra società funzionante e unita. Dobbiamo tenerlo a mente, perché se falliamo su questo punto, creeremo noi stessi le divisioni nella nostra società su cui Putin ha investito così tanto in oltre 20 anni. Questo investimento ora si vede che può andare a vuoto. Perché tutti coloro che sono stati i suoi migliori amici, e alcuni di loro li conosciamo anche in questo Parlamento, ora sono improvvisamente molto silenziosi. Ma dico loro: non scordatelo. Ricordatevi quello che avete detto in tutti questi anni.

Perché voi siete quelli che hanno eseguito i suoi ordini nel creare divisioni nella nostra società. Non piu. Resteremo uniti. Ma ripeto, possiamo farlo solo se i nostri cittadini comprendono che stiamo agendo nel loro interesse e che ci assicureremo che nessuno rimanga indietro.

Frans Timmermans