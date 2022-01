Tassonomia Ue, Greenpeace e Wwf: è una licenza per il greenwashing su nucleare e gas

La Commissione Ue cambia radicalmente approccio, negando ai cittadini la consultazione pubblica fatta per le rinnovabili

[3 Gennaio 2022]

E’ molto duro il giudizio che il Wwf European Policy Office sulla bozza di Tassonomia proposta dalla Commissione europea che fa diventare green nucleare e gas. Un giudizio negativo a partire dal metodo: «Alla fine del 31 dicembre 2021, la Commissione europea ha diffuso in via riservata un piano che classificherebbe il gas fossile e l’energia nucleare come investimenti “sostenibili”. Il piano è poi trapelato ai media. Sembra che la Commissione non terrà una consultazione pubblica su questo piano – il secondo capitolo della “tassonomia” dell’Ue – nonostante lo abbia fatto tre volte per il primo capitolo, che riguardava le energie rinnovabili».

Un cambiamento che preoccupa molto Henry Eviston, portavoce finanza sostenibile del Wwf European Policy Office: «A parte scavare una vera buca, la Commissione Europea non avrebbe potuto fare di più per seppellire questa proposta. Quando la domanda era se le rinnovabili sono verdi, la Commissione ha dato ai cittadini tre possibilità per esprimere la propria opinione. Per il gas fossile e il nucleare, otteniamo un documento scritto a porte chiuse e pubblicato a Capodanno. Se l’Ue ha fiducia in questa proposta, deve tenere una consultazione pubblica».

La sera del 31 dicembre è stata anche la prima volta che il gruppo consultivo tecnico ufficialmente designato dalla Commissione per la tassonomia – la EU Platform on Sustainable Finance – ha visto la bozza della proposta. Il Wwf è membro della Piattaforma e rivela che «Dopo mesi di ritardi, la Commissione ha concesso alla piattaforma solo otto giorni lavorativi – fino al 12 gennaio – per fornire una risposta formale a questo fascicolo estremamente complesso e controverso. La maggior parte delle consultazioni a Bruxelles dura un minimo di quattro settimane». Sebastien Godinot, economista senior del Wwf European Policy Office, sottolinea che «In qualità di membro della piattaforma dell’Ue, il Wwf valuterà la bozza dei criteri e contribuirà a formulare raccomandazioni per la Commissione. Ci auguriamo che la Commissione assicurerà una consultazione significativa della piattaforma e che prenderà debitamente in considerazione i commenti della Piattaforma quando si finalizzeranno i criteri».

Greenpeace European Unit ricorda che «Secondo il documento della Commissione, i progetti nucleari con permesso di costruzione rilasciato entro il 2045 sarebbero ammissibili agli investimenti privati, purché in grado di prevedere piani per la gestione delle scorie radioattive e per il decommissioning. Saranno ammissibili anche i progetti di gas con autorizzazioni rilasciate fino al 2030, a condizione che soddisfino una serie di condizioni, comprese le emissioni inferiori a 270 g CO₂e/kWh. Queste disposizioni darebbero un duro colpo all’azione dell’Ue per il clima e l’ambiente».

Greenpeace avverte che «L’energia nucleare genera scorie radioattive ad alto livello e non è ancora stata trovata una soluzione commercialmente valida a lungo termine. Il gas fossile è già la principale fonte di emissioni di gas serra derivanti dalla produzione di energia in Europa. Incoraggiare gli investimenti nel gas fossile assegnandogli un’etichetta verde non farà altro che esacerbare il suo devastante impatto climatico. In entrambi i casi, le energie rinnovabili sono più economiche e più veloci da implementare, il che significa che inviare un segnale sbagliato agli investitori privati ​​potrebbe interrompere la transizione energetica verso il 100% di energie rinnovabili e ritardare i progressi dell’Ue sui suoi impegni climatici».

Secondo Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia, «Promuovere queste forme di energia dannose e costose per i decenni a venire rappresenta una vera minaccia per la transizione energetica. Va ricordato che il referendum del 2011 che bloccò il ritorno del nucleare in Italia ha evitato una catastrofe economica. I quattro reattori francesi EPR che avremmo dovuto costruire in base al memorandum tra Berlusconi e Sarkozy avrebbero creato quattro “buchi neri” finanziari: secondo la Corte dei Conti francese, l’unico EPR tuttora in costruzione in Francia avrà un costo totale di oltre 19 miliardi di euro contro i 3,3 previsti, e nel frattempo Areva, l’azienda francese proprietaria della tecnologia, è fallita. Includere il nucleare nella tassonomia è greenwashing e una potenziale truffa per gli investitori di “bond verdi” con il nucleare incorporato».

Per Greenpeace European Unit, la bozza della Commissione «Arriva dopo che l’Ue aveva già gravemente minato la tassonomia lo scorso anno, etichettando la combustione degli alberi per produrre energia come un’altra attività sostenibile».

La direttrice EU programme di Greenpeace, Magda Stoczkiewicz, conclude: «La tassonomia della Commissione è una licenza per il greenwashing. Le aziende inquinanti saranno liete di avere il sigillo di approvazione dell’Ue per attirare denaro e continuare a distruggere il pianeta bruciando gas fossili e producendo rifiuti radioattivi. La promozione di queste forme di energia tossiche e costose per i decenni a venire rappresenta una minaccia reale per la transizione energetica dell’Europa. La Commissione ha dimostrato uno scioccante disprezzo per la crisi climatica, la natura e i cittadini europei. Il Parlamento europeo e i governi devono fermare questo piano».