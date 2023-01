Sudafrica: salite a 34 le vittime dell’esplosione del camion cisterna della vigilia di Natale (VIDEO)

Molte vittime erano curiosi che scattavano foto. Gravi danni al Tambo Memorial Hospital. Le condoglianze di Guterres

[3 Gennaio 2023]

Si precisa il bilancio dell’esplosione di un’autocisterna a Boksburg, un sobborgo della capitale sudafricana Johannesburg/ eGoli, avvenuto alla vigilia di Natale: l’esplosione ha gravemente danneggiato il tetto del pronto soccorso del Tambo Memorial Hospital, uccidendo e ferendo decine di persone e distruggendo case e auto. I rapporti iniziali parlavano di circa 8 morti, poi saliti rapidamente a 27, ma il primo gennaio le vittime erano arrivate a 34 – compresi 11 operatori sanitari e diversi bambini – decedute a causa delle gravi ferite causate dalle ustioni. Le autorità sanitarie della Provincia del Gauteng avvertono che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare ulteriormente.

I residenti della zona hanno detto che ci sono state due esplosioni consecutive, il cui impatto ha persino deformato i vicini binari del treno e frantumato le finestre delle case e dell’ospedale. Secondo quanto scrivono i giornali sudafricani, prima di esplodere, il camion avrebbe colpito la parte inferiore di un ponte ferroviario, dove è rimasto incastrato, provocando inizialmente la morte di una donna che era a bordo di un’auto vicino al camion quando è esploso, mentre l’autista dell’autocisterna, pur avendo subito diversi traumi, si è salvato, è stato arrestato e poi rilasciato tra le proteste dei familiari delle vittime e dell’opinione pubblica.

Ma la maggior parte delle vittime sarebbero curiosi che erano sul ponte a scattare foto dell’incidente e per vedere cosa stava succedendo dopo che il camion è rimasto bloccato sotto il ponte e si trovavano lì quando c’è stata la seconda esplosione che ha investito anche l’ospedale.

Il Segretario generale dell’Onu, António Guterres, si è detto «Profondamente addolorato per la morte di dozzine di civili a causa della devastante esplosione di una petroliera a Boksburg, in Sudafrica. Il Segretario Generale esprime le sue condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso la vita a causa dell’esplosione e al popolo e al governo del Sudafrica. Il Segretario Generale augura un pieno e rapido recupero per i feriti e la rapida ricostruzione delle infrastrutture sanitarie danneggiate».

Molti dei feriti erano stati ricoverati nel pronto soccorso dell’ospedale adiacente al luogo dell’incidente, ma sono stati evacuate prima del crollo del tetto lesionato dall’esplosione del camion cisterna. Il 30 dicembre al Tambo Memorial Hospital sono stati ripristinati alcuni servizi e l’amministratrice delegata dell’ospedale Zenzo Ndabula ha detto che «Questi servizi includono il reparto ambulatoriale e la clinica prenatale. La clinica prenatale, che aveva le finestre in frantumi, ha iniziato a lavorare giovedì. La nostra sala operatoria ha iniziato a funzionare venerdì. Il pronto soccorso e i reparti di radiologia ci impiegheranno un tempo ragionevole»

Ma il 30 dicembre, in occasione della commemorazione delle prime vittime, il sindacato degli infermieri – Denosa – venerdì ha detto che «Mentre il governo cerca di riparare il Tambo Memorial Hospital dopo che è stato danneggiato in seguito all’esplosione di Boksburg, non dovrebbe essere un’opportunità per i funzionari corrotti di saccheggiare i fondi».

Parlando al servizio commemorativo tenuto per coloro che sono stati uccisi nell’esplosione, il presidente provinciale del sindacato. Simphiwe Gada ha denunciato che «I funzionari del governo si sono dimostrati capaci di rubare fondi destinati a beneficio del Paese. Il danno alle infrastrutture non dovrebbe essere un’opportunità, come abbiamo visto a Charlotte Maxeke e all’ospedale accademico di Johannesburg. Perché abbiamo già visto in un breve lasso di tempo persone destinare 18 milioni di Rand per riparare il danno. Non pensiamo che questa sarà a l’occasione per una correzione perché andrebbero fatte valutazioni approfondite».