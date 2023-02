12 anni per riconvertire la filiera automotive e per arrivare pronti a questa nuova scadenza europea in cui la mobilità elettrica diventerà centrale

Stop Ue alle auto a benzina e diesel dal 2035, Legambiente: segnale positivo. Non si perda tempo in sterili polemiche

Trasporto merci, T&E: nessuna data di fine vendita per i camion inquinanti

[15 Febbraio 2023]

Secondo il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani è «Positivo il via libera del Parlamento europeo, che ha approvato definitivamente la misura che prevede, dal 2035, il divieto in Europa di vendere i veicoli a motore termico, alimentati a benzina o a diesel, che andranno dunque sostituiti con le alternative a zero emissioni, come l’auto elettrica. Il voto, arrivato dopo mesi di trattative, è un segnale positivo che va nella direzione della giusta transizione ecologica anche nel comparto auto, fondamentale per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Abbiamo di fronte a noi dodici anni per riconvertire la filiera automotive e per arrivare pronti a questa nuova scadenza europea in cui la mobilità elettrica diventerà centrale. Non si perda tempo in sterili polemiche e non si perda l’occasione di rendere le nostre città più vivibili, sostenibili e anche meno inquinate, con un cambio di passo, puntando sulla mobilità sostenibile, elettrica, intermodale, pubblica e condivisa».

Legambiente ricorda che «L’emergenza smog nelle città italiane è un problema ambientale e sanitario sempre più pressante. In Europa è la prima causa di morte prematura dovuta a fattori ambientali* e l’Italia registra un triste primato con più di 52.000 decessi annui da PM2.5, pari a 1/5 di quelli rilevate in tutto il continente. Secondo l’ultimo report dell’associazione ambientalista “Mal Aria di città. Cambio di passo cercasi”, redatto e pubblicato nell’ambito della Clean Cities Campaign, i livelli di inquinamento atmosferico in molte città sono ancora troppo alti e lontani dai limiti normativi, più stringenti, previsti per il 2030. Nel 2022, 29 città su 95 hanno superato i limiti giornalieri di PM10 (35 giorni all’anno con una media giornaliera superiore ai 50 microgrammi/metro cubo). Rispetto ai nuovi target europei previsti al 2030, situazione ancora più critica: fuorilegge il 76% delle città per il PM10, l’84% per il PM2.5 e il 61% per l’NO2».

Però, Transport & Environment (T&E) fa notare che «I mezzi pesanti inquinanti alimentati da combustibili fossili potrebbero continuare a essere venduti in Europa anche dopo il 2040. Lo prevede un nuovo piano della Commissione Ue che fissa per quella data un obiettivo di riduzione delle emissioni dei nuovi veicoli del 90%. Tale traguardo, sottolinea l’organizzazione ambientalista Transport & Environment, consentirebbe di fatto la circolazione dei camion diesel sulle strade europee ben oltre il 2050, rendendo così irraggiungibili gli obiettivi di neutralità climatica della Ue».

Il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri Ue discuteranno la proposta della Commissione prima di approvare la legge definitiva entro la fine del 2023. I camion rappresentano solo il 2% dei veicoli in circolazione, ma secondo l’Unfccc sono responsabili di quasi il 30% delle emissioni di CO2 del trasporto stradale dell’Unione Europea. Per l’European environment agenct (EEA), il trasporto su strada e i mezzi pesanti sono anche una delle maggiori fonti di inquinamento da particolato (PM) e ossidi di azoto (NOx) che causa circa 350.000 morti premature all’anno nella Ue.

Per questo T&E ha esortato gli eurodeputati e i governi a «Fissare una scadenza più ambiziosa, stabilendo cioè la vendita esclusiva di nuovi mezzi pesanti a zero emissioni a partire dal 2035».

Andrea Boraschi, responsabile veicoli puliti di T&E Italia, sottolinea che «Le politiche Ue sul clima che stanno sostenendo l’elettrificazione delle auto sono assolutamente necessarie anche per i mezzi pesanti. Ma senza obiettivi più ambiziosi già a partire dal 2030, i camion diesel continueranno a circolare numerosi sulle nostre strade nei decenni a venire. Con un percorso di transizione troppo lento, inoltre, l’Europa rischia di non sostenere adeguatamente gli investimenti nella produzione di batterie e nella lavorazione delle materie prime come i metalli, spingendo le aziende a delocalizzare la produzione negli Stati Uniti per trarre vantaggio dai benefici dell’Inflaction Reduction Act approvato dall’amministrazione Biden. La mancata indicazione di una scadenza definitiva per i camion inquinanti è una pavida concessione all’industria e una pessima notizia per il clima. Entro il 2035 i camion elettrici saranno più economici dei diesel, garantendo la stessa capacità di percorrenza e di trasporto merci. Senza una indicazione chiara da parte della UE, tuttavia, i mezzi diesel potranno continuare a inquinare i nostri polmoni e il Pianeta ben oltre lo stretto indispensabile».

La proposta della Commissione Ue prevede che le case costruttrici riducano le emissioni medie di CO2 dei nuovi veicoli solo del 45% entro il 2030 (rispetto ai livelli del 2019/2020). «Si tratta – fa notare T&E – di un obiettivo meno ambizioso di quelli già adottati spontaneamente da alcuni importanti marchi. Secondo l’organizzazione, quindi, i legislatori dovrebbero imporre per la fine del decennio una riduzione delle emissioni del 65%, equivalente agli obiettivi di vendita già annunciati da Daimler Truck e Volvo Trucks». Daimler Truck ha annunciato che nel 2030 il 60% delle sue vendite sarà costituito da veicoli a emissioni zero, mentre Volvo Trucks si è impegnata a raggiungere il 70% entro la fine del decennio. Considerando anche margini modesti di aumento dell’efficienza per i mezzi endotermici, questi obiettivi si traducono in una riduzione delle emissioni di CO2 non inferiore al 65%.

Nella proposta della Commissione Ue, tutti i nuovi autobus urbani dovranno essere a zero emissioni entro il 2030. T&E «Accoglie con favore l’estensione degli obiettivi climatici a questo segmento di veicoli, fin qui escluso, ma ritiene necessario anticipare la scadenza al 2027 per garantire che i costruttori tengano il passo con la domanda proveniente dai governi locali e dalle aziende della mobilità pubblica. In linea con quanto previsto per il trasporto merci, i mezzi pesanti per il trasporto di passeggeri – tra cui i pullman, ad esempio – dovranno ridurre le loro emissioni del 90% entro il 2040».

La proposta della Commissione Ue prevede che i mezzi pesanti alimentati a batterie, a celle a combustibile a idrogeno e a combustione di idrogeno – che continuano quindi a impiegare la tecnologia del motore endotermico – sarebbero classificati come “a emissioni zero”. Le norme sul clima si applicherebbero a tutti i veicoli della categoria, a eccezione di alcune speciali tipologie, come gli autocarri impiegati nel settore edilizio, le ambulanze e i camion dei pompieri, per i quali si prevede una deroga. Si tratta di circa il 10% dei mezzi pesanti venduti in Europa.