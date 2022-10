Speculazione energetica: navi cariche di GNL ferme al largo della Spagna

Sono in attesa di un rialzo dei prezzi del gas

[31 Ottobre 2022]

Secondo un’analisi di Rystad Energy rilanciata dalla Reuters, diverse navi cariche di gas naturale liquefatto (GNL) sono ferme al largo delle coste spagnole e rimarranno lì fino alla fine di novembre, in attesa che i prezzi del gas in Europa risalgano.

La Spagna vanta i più grandi impianti di stoccaggio di GNL dell’Unione europea e le navi gasiere, provenienti in gran parte dagli Usa, e le compagnie fossili che le hanno noleggiate o ne sono proprietarie se ne fregano della tanto invocata solidarietà occidentale al tempo della guerra in Ucraina e aspettano solo di poter speculare sul prezzo del gas come del resto – cifre alla mano – hanno fatto negli ultimi mesi.

Rystad Energy fa notare che i prezzi del gas sono al livello più basso in Europa da giugno, dopo essere scesi del 28% in una settimana, in parte a causa di temperature superiori alla norma di un autunno che sembra ancora estate, in parte per i livelli elevati delle scorte, dato che lo stoccaggio del gas dell’Ue è quasi al 95% pieno.

Wiese Bockmann della Lloyd’s List ha detto alla BBC che «Solo aspettando la consegna a dicembre anziché a novembre, la differenza di profitto potrebbe essere dell’ordine di decine di milioni di dollari per spedizione. Se una singola nave inattiva scarica il suo carico, il prezzo crollerà immediatamente influendo sugli altri carichi in coda e questo effetto domino fa davvero male in termini di costo – opportunità».

Ufficialmente, il blocco delle navi GNL al largo della Spagna è giustificato con la mancanza di capacità di stoccaggio di GNL in Europa. Durante l’estate, i Paesi Ue si sono dedicati all’acquisto di GNL per riempire le loro riserve prima dell’inverno, in vista della riduzione delle forniture dalla Russia. Ma, dato che l’Ue fa affidamento da tempo sui gasdotti, le capacità di rigassificazione e stoccaggio del continente non possono farcela» ha spiegato alla Reuters Rystad Energy.