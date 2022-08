Si è costituita la Green community Arcipelago toscano

Partecipano tutti i comuni di Elba, Capraia e Giglio. Portoferraio capofila

[24 Agosto 2022]

Si è ufficialmente costituita ed ha già portato avanti una prima importante iniziativa per la ricerca di finanziamenti la “Green Community Arcipelago Toscano”, attiva nel settore della realizzazione di piani di sviluppo sostenibile.

L’apposito schema di convenzione per dar vita ad essa sotto forma di gestione associata tra i comuni di Portoferraio, Capoliveri, Porto Azzurro, Rio, Campo nell’Elba, Marciana, Marciana Marina, Giglio e Capraia, è stato approvato nei giorni scorsi in tutti i consigli comunali delle isole di Toscana. L’incarico di capofila è stato affidato al comune di Portoferraio.

L’”azione” di partenza della Green Community Arcipelago Toscano è stata la partecipazione ad un bando di settore per ottenere i fondi stanziati nell’ambito del Pnrr. La necessaria documentazione è stata presentata regolarmente entro il termine previsto (16 agosto 2022). Per l’ammissione ai finanziamenti del Pnrr era necessario presentare un piano di sviluppo sostenibile che doveva includere includere – in modo integrato – almeno tre dei seguenti campi di attività: gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale; gestione integrata e certificata delle risorse idriche; produzione di energia da fonti rinnovabili, quali microimpianti idroelettrici, biomasse. Biogas,eolico, cogenerazione e biometano; sviluppo di un turismo sostenibile; costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna; efficienza energetica ed integrazione intelligente degli impianti e delle reti; sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production); integrazione dei servizi di mobilità; sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile.

In caso di positiva valutazione della richiesta, la Green Community dell’Arcipelago Toscano potrà beneficiare di un finanziamento che può raggiungere l’importo massimo di 4.300.000 euro.

di Comune di Portoferraio