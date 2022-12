Sarà Estra energie a fornire il gas al Consorzio Toscana energia

Insieme alla gara vinta lo scorso giugno si parla di un volume potenziale pari a 56 milioni di mc/anno

[7 Dicembre 2022]

Estra energie, la società di vendita della multiutility Estra, si è aggiudicata la fornitura di gas naturale – dal gennaio al settembre 2023 – per le Pubbliche amministrazioni socie del Consorzio Toscana energia, per un volume potenziale di 34 mln di mc/anno.

Dal nuovo anno e fino alla fine dell’anno termico, Estra Energie fornirà il gas a molti Comuni tra cui quello di Firenze, a tutte le Asl della Toscana, alle Università regionali, alle Aziende ospedaliere di Careggi e di Siena, all’Unione Nazionale Comuni montani, ecc.

Non solo: a fine giugno 2022 Estra Energie si era già aggiudicata la fornitura gas per i lotti relativi a Arezzo, Grosseto, Prato e Siena per un volume potenziale di 22 milioni di mc/anno.

Con questa ulteriore aggiudicazione l’azienda del gruppo Estra coprirà l’intera fornitura dei soci del Consorzio Energia Toscana, comprendendo anche i lotti di Firenze, Pistoia, Lucca, Massa Carrara, Pisa e Livorno.