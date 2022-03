Così non si pone fine alla dipendenza dai combustibili fossili che finanziano e aggravando la guerra

REPowerEU, gli ambientalisti: “scossa statica” non è la transizione energetica urgentemente necessaria

L'Ue deve eliminare gradualmente il gas, non cercarne di più

[9 Marzo 2022]

Secondo Climate Action Network (CAN), la più grande coalizione di ONG europee che combatte i cambiamenti climatici, sebbene il piano “REPowerEU” annunciato ieri dalla Commissione europea sia un passo nella giusta direzione, «Non è sufficiente porre fine rapidamente alle importazioni di combustibili fossili dell’Ue dalla Russia, né a eliminare gradualmente i combustibili fossili in generale. Una massiccia accelerazione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili richiede una mobilitazione su vasta scala di tutti i fondi dell’Ue per affrontare la crisi climatica, proteggere i consumatori dagli aumenti dei prezzi e raggiungere l’indipendenza energetica dalle regioni instabili».

Esther Bollendorff, esperta di politica del gas di CAN Europe, ha commentato: «Non possiamo sostituire pericolosi combustibili fossili con altre pericolose fonti di combustibili fossili. Il piano della Commissione si basa in una certa misura sulle scommesse sulle importazioni di GNL e idrogeno. Questa proposta sfacciata non dà il segnale giusto nell’emergenza climatica in cui ci troviamo. Sappiamo già che un maggiore sostegno al risparmio energetico e alle rinnovabili ci libererebbe dal gas fossile russo e altrove verso un sistema energetico completamente rinnovabile. Non perdiamo un solo euro pubblico in più di gas, petrolio o carbone».

Gli ambientalisti fanno notare che «I piani della Commissione non includono nemmeno riforme sostanziali dei fondi dell’Ue per accelerare gli investimenti nel risparmio energetico, nelle energie rinnovabili, nello stoccaggio e in infrastrutture di supporto più ampie o misure di flessibilità». E CAN aggiunge: «A breve termine, è particolarmente urgente anticipare gli investimenti in energia pulita nei piani di risanamento, sostituendo al contempo gli investimenti pianificati nelle infrastrutture legate al gas fossile con alternative energetiche pulite. A medio termine, è fondamentale garantire che i piani operativi per l’Ue Il bilancio 2021-27, i piani territoriali per una transizione giusta e le norme sugli aiuti di Stato sono allineati alle esigenze di accelerare i tagli ai consumi energetici, il lancio di progetti di energie rinnovabili sostenibili e il sostegno sociale delle persone per non lasciarle indietro».

Olivier Vardakoulias, esperto di politica finanziaria di CAN Europe, spiega che «L’anticipo degli investimenti nell’energia rinnovabile nei fondi dell’Ue è un must per ridurre al minimo la dipendenza dal gas fossile a breve termine catalizzando una trasformazione a lungo termine. Abbiamo bisogno che l’Ue dispieghi una mobilitazione su vasta scala dei fondi. Qualsiasi cosa più breve sarebbe destinata a fallire e perpetuare la dipendenza dell’Ue dalle importazioni di combustibili fossili dalla Russia e dai combustibili fossili in generale. Nell’attuale crisi climatica è necessario intraprendere immediatamente un’azione coraggiosa, come ha rivelato di recente un nuovo rapporto dell’IPCC. L’Ue dovrebbe farlo facendo tesoro e aumentando l’ambizione del pacchetto legislativo “Fit for 55” in linea con la limitazione dell’aumento della temperatura a 1,5° C. La riduzione delle emissioni è fondamentale per allontanarsi dai combustibili fossili pericolosi e dagli esportatori, mentre è fondamentale per affrontare la crisi climatica, garantire la sicurezza energetica e proteggere le persone dai picchi di prezzo».

Anche per Greenpeace European Unit, «La ricerca di nuove fonti di importazione di gas fossile o combustibili alternativi lascerebbe l’Europa vulnerabile agli shock energetici e accelererebbe il crollo climatico». E Silvia Pastorelli , climate and energy campaigner di Greenpeace Eu, aggiunge; «L’Europa deve smettere di finanziare la macchina da guerra di Putin, ma il problema è più profondo della semplice provenienza del gas fossile: ne bruciamo così tanto. Altre fonti di gas fossile, idrogeno o biogas manterrebbero l’UE agganciata alla combustione di combustibili e vulnerabile a shock futuri, oltre a peggiorare la crisi climatica. Gli sforzi dell’Ue devono concentrarsi sulla riduzione della domanda di energia e sull’accelerazione delle energie rinnovabili il più rapidamente possibile: questo ci aiuterà a ridurre le importazioni non solo di gas russo, ma anche di petrolio e carbone, ed eviterà di spingere milioni di persone nella povertà energetica».

L’utilizzo principale del gas nell’Ue è per il riscaldamento degli edifici e dell’acqua, rappresentando circa il 40% del gas utilizzato. Greenpeace e altre sei organizzazioni della società civile hanno prodotto un manifesto sul riscaldamento rinnovabile in Europa, illustrando come ridurre la dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili e proteggere le persone vulnerabili dalla povertà energetica.

Per Friends of the Earth Europe il piano d’azione della Commissione Ue «Offre grandi parole ma poca azione. Si tratta essenzialmente di un appello agli Stati membri affinché accelerino le misure già previste dall’European Green Deal europeo. Ma ciò di cui abbiamo bisogno è una strategia di vasta portata per facilitare una giusta transizione verso un’energia sicura che non distrugga il clima».

Eilidh Robb, anti-fossil fuels campaigner at Friends of the Earth Europe, fa notare «La dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili ci ha mostrato di essere vulnerabili agli shock dei prezzi, ai vincoli di approvvigionamento e alla crescente precarietà energetica: ora più che mai è chiaro che un futuro senza combustibili fossili è più sicuro per le persone e il pianeta. Tuttavia, la Commissione europea non riesce ancora a cogliere l’urgente necessità di porre fine alla nostra dipendenza dal gas fossile, indipendentemente da dove provengano, e di aumentare l’ambizione sulle energie rinnovabili e sull’efficienza al fine di garantire un mondo davvero migliore e più sicuro per tutti».

Kieran Pradeep, climate justice and energy campaigner di Friends of the Earth Europe, ha aggiunto: «Sebbene questo piano d’azione riconosca che la volatilità dei prezzi del gas avrà un impatto maggiore sulle famiglie vulnerabili, sono necessarie ulteriori misure per proteggere le persone vulnerabili, come un divieto immediato di disconnessione. Spetta ora agli Stati membri andare oltre le proposte della Commissione e fornire sostegno di emergenza ai poveri di energia utilizzando gli sbalorditivi profitti in eccesso che l’industria dei combustibili fossili ha rastrellato questo inverno. Non possono permettersi di aspettare la legislazione prima di aumentare gli investimenti in energie rinnovabili, pompe di calore e accelerare le ristrutturazioni di tutti gli edifici, prendendo di mira i poveri di energia».

Nel complesso, il giudizio di Friends of the Earth Europe su REPowerEU non è positivo: «La proposta della Commissione riconosce la necessità di misure a breve e lungo termine per alleviare l’impatto della crisi energetica sui cittadini e definisce piani per aumentare l’efficienza energetica, promettere più pompe di calore e passare all’energia pulita. Include la rimozione delle barriere e l’accelerazione degli investimenti nelle energie rinnovabili, nonché una tassa inaspettata limitata. Ma invece di offrire un’azione sufficiente per far uscire l’Europa da questa crisi, incluso investire nel Fondo sociale per il clima e liberare l’Europa dalla presa dell’industria dei combustibili fossili sulla sua fornitura di energia, offre poco più di una scossa statica».

Il 2 marzo, Friends of the Earth Europe, insieme ad altre 40 organizzazioni della società civile, ha inviato un piano d’azione alla commissaria europea all’energia Kadri Simson, che richiede «Un’azione accelerata per garantire l’accesso a un’energia pulita ea prezzi accessibili per tutti, aumentando radicalmente le ristrutturazioni e sovvenzionando le energie rinnovabili. Invece di concentrarci sulla diversificazione dell’approvvigionamento di gas dell’Ue, dobbiamo fermare tutta l’espansione dei combustibili fossili e far pagare le aziende di combustibili fossili per il mercato energetico precario e volatile che hanno creato. Solo così potremo facilitare una giusta transizione energetica che funzioni per le persone e per il pianeta».