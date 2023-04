Report Isole sostenibili: i Comuni dell’Isola d’Elba non rispondono

Legambiente e CNR-IIA sollecitano i sindaci elbani a inviare i dati richiesti

[19 Aprile 2023]

di

Legambiente Arcipelago Toscano

Il 23 febbraio, il Direttore del Consiglio Nazionale delle Ricerce – Istituto sull’Inquinamento Atmosferico (CNR-IIA) Francesco Petracchini e il Presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani hanno inviato una lettera ai sindaci delle isole minori italiane per richiedere dati per la compilazione del report “Isole Sostenibili 2023” «Con l’obiettivo di raccogliere e monitorare la sostenibilità delle isole italiane nei settori dell’acqua, dei rifiuti, dell’energia, della mobilità, del turismo e nella protezione della biodiversità».

Il report “Isole Sostenibili” è ormai da anni un appuntamento fisso che analizza i dati delle 27 isole minori italiane e raccontare le sfide, le opportunità, i problemi che questi fragili territori incontrano e le buone pratiche che le amministrazioni locali hanno introdotto per avviare il processo verso una sempre maggiore sostenibilità ambientale. I risultati complessivi dell’indagine verranno pubblicati con ampio risalto nel report, che sarà presentato pubblicamente a fine giugno.

Per questo CNR-IIA e Legambiente, anche sulla base delle indicazioni contenute nel D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 in materia di trasparenza e diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione, avevano chiesto anche ai sindaci dell’Arcipelago Toscano di fornire i dati richiesti nel questionario allegato alla lettera di Petracchini e Ciafani. I sindaci dell’Isola del Giglio e di Capraia Isola hanno risposto, nessuno dei 7 sindaci elbani lo ha fatto.

Per questo, il 18 aprile, la presidente di Legambiente Arcipelago Toscano, Maria Frangioni, ha nuovamente scritto ai Sindaci di Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio e Rio (commissariato in attesa di elezioni), sollecitando una loro risposta alla richiesta di dati entro e non oltre la prima settimana di maggio, perché «I risultati complessivi dell’indagine verranno pubblicati con ampio risalto in un report, che sarà presentato pubblicamente il 21 giugno presso la sede del CNR. Vista anche la mediocre classifica ottenuta dall’Isola d’Elba nel report “Isole Sostenibili 2022”, contiamo su una vostra sollecita collaborazione per eventualmente affinare e attualizzare i dati che hanno già CNR-IIA e Legambiente».