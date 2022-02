Pnrr, accordo Mite-Enea: 110 milioni per ricerche sull’idrogeno

Il PNRR prevede complessivamente 160 milioni per ricerca e sviluppo sull’idrogeno

[11 Febbraio 2022]

Entro la fine del mese, il Ministero della Transizione ecologica (MiTe) firmerà un accordo di programma con l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Ena) per attività di ricerca e sviluppo sull’idrogeno con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Una nota Enea/MiTe spiega che «L’accordo prevede un contributo massimo di 110 milioni di euro per le attività di un Piano operativo di ricerca che sarà predisposto da Enea. L’intesa rientra nella Missione 2 del PNRR, “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, di competenza del MiTE: in particolare nella Componente 2, “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”».

Per questa misura il PNRR prevede complessivamente uno stanziamento di 160 milioni per ricerca e sviluppo sull’idrogeno che vengono distribuite su due differenti interventi. Il primo è proprio la stipula dell’Accordo di Programma con Enea da 110 milioni, per svolgere tra il 2022 ed il 2025 specifiche attività di ricerca e sviluppo in materia e che prevede lo svolgimento di attività di ricerca in collaborazione, come beneficiari, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e Ricerca sul sistema energetico (RSE), società di ricerca controllata dal Gestore dei servizi energetici. Il secondo intervento consiste nella pubblicazione di due bandi di gara – in preparazione – per ricerca e sviluppo sull’idrogeno: uno da 20 milioni di euro per enti di ricerca e università, un altro da 30 milioni per soggetti privati.