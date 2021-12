Pnrr, 200 milioni per rendere più sostenibili 19 isole minori non interconnesse

Al via il Programma Isole Verdi: efficientamento energetico e idrico, mobilità sostenibile, rifiuti, economia circolare ed energia rinnovabile

[15 Dicembre 2021]

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che avvia il “Programma Isole Verdi”. Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) spiega che «Si tratta di una misura che utilizza 200 milioni di euro a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU. Il programma è finalizzato a promuovere il miglioramento e rafforzare, in termini ambientali ed energetici, i 13 Comuni delle 19 Isole minori non interconnesse, attraverso la realizzazione di progetti integrati di efficientamento energetico e idrico, mobilità sostenibile, gestione del ciclo rifiuti, economia circolare e produzione di energia rinnovabile»

I comuni interessati dal programma “Programma Isole Verdi” sono:

Isola del Giglio, Capraia, Ponza, Ventotene, Isole Tremiti, Ustica e Pantelleria, nel cui territorio ricade in una unica Isola minore non interconnessa;

Leni, Malfa e Santa Marina Salina, tutti ricadenti nell’Isola di Salina;

Favignana, Lampedusa e Lipari, nel cui territorio di ricade in più di una Isola minore.

I Comuni potranno presentare i progetti entro il 13 aprile del 2022, solo per via telematica all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata: clea@pec.minambiente.it

Tutta la documentazione e le informazioni sul programma sono disponibili alla pagina: https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi