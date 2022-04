Più rinnovabili nell’uovo di Pasqua del governo tedesco

Entro il 2030, almeno l'80% del consumo lordo di elettricità dovrebbe provenire da fonti rinnovabili

[7 Aprile 2022]

Su suggerimento del vicecancelliere e ministro federale dell’economia e della protezione del clima, il verde Robert Habeck, il governo federale della Germania ha adottato il cosiddetto “Osterpaket”. Il pacchetto di misure pasquali che è anche il più grande intervento di politica energetica degli ultimi decenni. Infatti, l’Osterpaket modificherà completamente diverse leggi sull’energia «Per accelerare e promuovere costantemente l’espansione delle energie rinnovabili».

Habeck ha spiegato che «Il pacchetto di Pasqua è l’acceleratore per l’espansione delle energie rinnovabili. In meno di un decennio raddoppieremo la quota di energia rinnovabile nel consumo lordo di elettricità. Stiamo triplicando la velocità dell’espansione rinnovabile – sull’acqua, a terra e sui tetti. In futuro, le energie rinnovabili saranno di interesse pubblico e serviranno alla sicurezza pubblica. Questo è fondamentale per aumentare il ritmo. Nel complesso, con l’Osterpaket stiamo creando le condizioni per la sicurezza energetica e la sovranità energetica in Germania. Allo stesso tempo, gettiamo le basi affinché la Germania diventi neutrale dal punto di vista climatico».

Habeck ha ricordato che «Il pacchetto di Pasqua fa parte della nostra agenda e negli ultimi mesi è stato elaborato a tappe forzate. Di fronte alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, che viola il diritto internazionale, ora ha assunto una doppia priorità. Per prima cosa, la crisi climatica sta arrivando al culmine. D’altra parte, l’invasione della Russia mostra quanto sia importante eliminare gradualmente i combustibili fossili e portare avanti costantemente l’espansione delle rinnovabili. Lo facciamo in modo audace e coerente».

Il pacchetto pasquale approvato dal governo federale tedesco verrà ora inoltrato al Bundestag tedesco e passerà quindi all’iter legislativo parlamentare in una fase successiva. E’ un contenitore che comprende più di 500 pagine delle seguenti leggi: Legge sulle fonti di energia rinnovabile (EEG), legge sull’energia eolica offshore (WindSeeG), legge sull’industria energetica (EnWG), legge sul piano dei requisiti federali (BBPlG), legge sull’espansione e l’accelerazione della rete di trasmissione (NABEG); altre leggi e regolamentisul diritto dell’energia.

Da sola l’EEG prevede che l’energia eolica offshore raggiunga almeno 30 GW entro il 2030, equivalenti alla capacità di 10 centrali nucleari, e almeno 70 GW entro il 2045.

Il ministero dell’economia e della protezione del clima tedesco spiega che «Al centro del pacchetto c’è il principio che l’uso delle energie rinnovabili è di interesse pubblico prioritario e serve la sicurezza pubblica. L’espansione delle energie rinnovabili a terra e in mare sarà portata a un livello completamente nuovo. Entro il 2030, almeno l’80% del consumo lordo di elettricità tedesco dovrebbe provenire da fonti rinnovabili. Sono in corso ampie iniziative per promuovere l’espansione delle energie rinnovabili. Vengono messe a disposizione nuove aree per l’ampliamento del fotovoltaico, si amplia la partecipazione dei comuni all’eolico onshore e al fotovoltaico, si sviluppano sempre più località con l’eolico e si migliora il quadro delle condizioni per l’ampliamento dei sistemi di copertura fotovoltaica. L’espansione dell’energia eolica offshore in futuro si baserà su due pilastri di uguale importanza. Oltre all’appalto di aree già esaminate, in futuro verranno assegnate anche aree non ancora esaminate. L’espansione delle energie rinnovabili e delle reti viene accelerata rimuovendo gli ostacoli e razionalizzando i processi di pianificazione e approvazione. E’ in corso l’aggiornamento del Piano federale dei requisiti per l’ampliamento delle reti di trasmissione e l’inserimento di nuovi progetti affinché le reti possano stare al passo con l’espansione delle energie rinnovabili. Con l’abolizione della sovrattassa EEG, la disciplina dell’autoconsumo e del privilegio dell’industria sarà enormemente semplificata e si darà un importante contributo alla riduzione della burocrazia nel diritto dell’energia. I diritti dei clienti finali e la capacità della Bundesnetzagentur di controllare i fornitori di energia saranno rafforzati al fine di proteggere ancora meglio in futuro i consumatori di elettricità e gas».

Altre novità legislative sono attese entro quest’anno, in particolare per quanto riguarda l’efficienza energetica negli edifici e la riduzione delle emissioni di gas serra nel settore dei trasporti.

Il governo di coalizione tedesco (Socialdemocratici – Verdi – Liberali) ha approvato l’Osterpaket all’unanimita, ma se SPD e Grünen volevano procedere subito, il liberali hanno insistito perché il pacchetto di Pasqua passasse prima in Psarlamento. Si prevede che questa gigantescsca riforma energetica entri in vigore il 1 luglio. Tempi fantascientifici per l’Italia.