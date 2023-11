Più gas coi soldi del Fondo per il clima? Cosa (non) c’è nel Piano Mattei del Governo Meloni

Wwf: «Ci opporremo in tutti i modi, equivarrebbe a finanziare l’aggravamento del riscaldamento globale coi soldi destinati a far fronte alla crisi climatica»

[3 Novembre 2023]

Mentre l’Italia sta letteralmente affogando a causa della crisi climatica, che si è presentata stavolta col volto del ciclone Ciaran, il Governo Meloni ha approvato oggi il decreto che definisce la governance del Piano Mattei, nell’ambito delle iniziative messe in campo per fare dell’Italia un “hub del gas” fossile.

Il decreto rappresenta un contenitore piuttosto vuoto, ma non privo di ombre: il Piano Mattei sarà elaborato solamente nei prossimi mesi dalla “Cabina di regia”, che ne completerà la definizione avvalendosi della Struttura di missione, incardinata presso la presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero presso Meloni.

«Nonostante non ci sia il Piano, come ha riconosciuto il ministro e vicepresidente del consiglio Antonio Tajani – sottolineano gli ambientalisti del Wwf – il Consiglio dei ministri si è affrettato ad approvare una complessa struttura operativa, oltre alla cabina di regia, con tanto di deroga alle assunzioni per i dirigenti, incluso il coordinatore della struttura di missione, come era stato fatto per il Ponte sullo Stretto. La cabina di regia includerà le aziende partecipate (lo ha affermato in conferenza stampa la presidente Meloni) e anche aziende private (lo ha detto il ministro Tajani)».

L’impressione è quella della creazione dell’ennesimo, complesso e costoso ingranaggio burocratico, senza voler preventivamente chiarire finalità, obiettivi e modalità di conseguimento degli stessi.

«Una cosa che conosciamo, e non condividiamo affatto – sottolineano dal Wwf – è l’intenzione di finanziare il Piano con i soldi del Fondo per il clima, quelli che i paesi sviluppati si sono impegnati a destinare ai paesi vulnerabili con l’accordo di Parigi: ci opporremo in tutti i modi, praticamente equivarrebbe a finanziare l’aggravamento del riscaldamento globale (con l’uso del gas e combustibili fossili) con i soldi destinati a far fronte alla crisi climatica».

Nessun ruolo prioritario viene assegnato alle rinnovabili, che sembrano decisamente in secondo piano rispetto ad uno sfruttamento, seppur definito come “sostenibile”, delle risorse naturali, ovvero, implicitamente, delle fonti fossili. Parimenti, l’intento di trasformare l’Italia in un hub del gas, più volte rappresentato da questo Governo, anche in atti ufficiali come il Pniec, oggi non viene direttamente affrontato, né mai citato, ma l’impressione è che si rimetta alla struttura burocratica il far passare sottotraccia potenzialmente qualsiasi tipo di progetto.

«Soltanto nei prossimi mesi – concludono dal Wwf – si saprà davvero quali ambiti di intervento andrà a toccare il Piano Mattei, quali Stati del continente Africano saranno effettivamente coinvolti, con quali modalità, finalità e progetti. Ad oggi, abbiamo una costosa scatola vuota, che tuttavia già desta molte preoccupazioni. Nota tutt’altro che marginale: mentre il ministro Tajani ha detto che tutti coloro che faranno parte della struttura di missione non rappresenteranno un onere e che i 500 mila euro stanziati sono “per i viaggi”, nelle bozze è ben chiaro che servono a pagare gli esperti (articolo 5 comma 4) e che gli oneri per la struttura di missione ammontano a 2.643.949,28 euro».