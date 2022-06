Per la sottosegretaria leghista Gava, il rigassificatore di Piombino è sicuro

«Un’infrastruttura senza rischi di danni per l'ambiente»

[21 Giugno 2022]

Sul rigassificatore di Piombino alcuni Partiti politici stanno facendo due parti in commedia, quello che Legambiente Arcipelago Toscano ha definito, greenwashing e blackwashing, Oggi la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava (Lega – Salvini Premier) ha detto a 24 Mattino su Radio 24 che «Il rigassificatore scelto ed acquistato per Piombino, ha tutti i criteri di sicurezza. E’ un rigassificatore che è uscito dai cantieri navali nel 2015, con una tecnologia recente e rispetta tutti i criteri ambientali per ridurre i rischi al minimo. Io capisco i dubbi dei sindaci locali che parlano dei danni ambientali negli anni ’60, è vero in passato sono state fatte opere che hanno danneggiato l’ambiente ma nel frattempo dagli anni ’60 ad oggi in questo settore la tecnologia è talmente avanzata che ormai riusciamo a far convivere quello che è lo sviluppo sostenibile a quella che è la tutela dell’ambiente perché sono tutti impianti che rispettano l’ambiente ma soprattutto sono tutti impianti monitorati».

Per quanto riguarda il gas, la sottosegretaria leghista ha assicurato: «Noi stiamo continuando con i riempimenti, siamo quasi linea con l’anno scorso, siamo solamente qualche punto in meno ma stiamo continuando a lavorare proprio perché gli stoccaggi sono quelli che comunque in una fase più critica servono per mettere in sicurezza gli approvvigionamenti. Arriveremo al 90% come è stato previsto».