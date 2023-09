Oltre 500 persone in Valdarno per il ciclismo vintage de La Marzocchina

Maratea (Enel): «L’area mineraria di Santa Barbara, grazie alle manifestazioni di turismo sostenibile organizzate in collaborazione con il territorio, sta diventando sempre più punto di riferimento per gli eventi di cicloturismo»

[12 Settembre 2023]

Nel fine settimana appena trascorso l’11° edizione de “La Marzocchina”, la ciclostorica del Valdarno superiore, ha richiamato oltre 500 persone tra appassionati di sport, cicloturismo e di ciclismo vintage, ma anche di escursionismo e auto d’epoca.

Due i tracciati su cui i “ciclostorici” hanno pedalato per questo undicesimo appuntamento della manifestazione: il “corto” da 24 km e il “classico” da 54 km, studiati sia per i meno che per i più allenati, lungo le vie naturalistiche nel cuore del Valdarno, attraverso borghi e paesaggi incantati, di cui moltissimi chilometri di strade bianche per rivivere la storia della vallata racchiusa fra Arezzo e Firenze. Come ogni anno, è stata un’occasione unica per attraversare i percorsi sterrati e chiusi al traffico all’interno dell’area mineraria di Santa Barbara, 1.600 ettari tra i territori comunali di Cavriglia e Figline Incisa Valdarno, grazie alla confermata e consolidata partnership con Enel.

«Anche quest’anno – spiega Emiliano Maratea, referente affari istituzionali Enel per la Toscana – La Marzocchina rappresenta uno degli eventi conclusivi dell’estate ma soprattutto l’inizio di una rinnovata stagione che con settembre ci introduce a nuovi impegni ed iniziative per creare valore condiviso: l’area mineraria di Santa Barbara, grazie alle manifestazioni di turismo sostenibile organizzate in collaborazione con il territorio, dalla Marzocchina ai Miniera Ecodays, sta diventando sempre più punto di riferimento per gli eventi di cicloturismo, sinonimo di sostenibilità e di benessere per il Valdarno».

In particolare, quest’anno La Marzocchina si è sdoppiata, anzi si è fatta in tre per coinvolgere complessivamente oltre 500 persone: oltre all’avventura sulle biciclette d’epoca, infatti, si sono svolte La Marzocchina a piedi, una camminata che dal centro di San Giovanni ha portato i partecipanti all’interno dell’area mineraria, e la Marzocchina Classic Cars con auto d’epoca, il tutto per raccontare e rappresentare il concetto di una fruizione del territorio sana e genuina, nonché per valorizzare la terra del Valdarno aretino ricca di storia e di cultura, forte di una comunità che anche con la centrale di Santa Barbara ha realizzato sviluppo economico e sociale.

Un momento particolare della giornata si è svolto con la consegna dei premi speciali ad alcuni partecipanti: Premio Tissot-Horae per gli iscritti al Marzocchina Club; i tre Memorial Sasso, Secco e Binda, amici e figure storiche del ciclismo Valdarnese; infine, il Premio alla memoria di Omero Sguerri, collega Enel di Santa Barbara scomparso nel giugno 2020, grande professionista, appassionato della storia e dei progetti di riqualificazione e di sostenibilità ambientale dell’area mineraria. Culmine dell’iniziativa è stata la possibilità di sostare al ristoro sotto le maestose torri di raffreddamento della centrale Enel di Santa Barbara.