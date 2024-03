Nel 2023 la forte crescita dell’energia pulita ha limitato l’aumento delle emissioni globali

Iea: senza le rinnovabili, l’aumento globale delle emissioni di CO2 negli ultimi 5 anni sarebbe stato 3 volte maggiore

[1 Marzo 2024]

Secondo la nuova analisi “CO2 Emissions in 2023 – A new record high, but is there light at the end of the tunnel?” dell’International energy agency (Iea), «Le emissioni globali di anidride carbonica (CO2) legate all’energia sono aumentate meno fortemente nel 2023 rispetto all’anno precedente, anche se la crescita della domanda totale di energia ha accelerato, con la continua espansione del solare fotovoltaico, dell’energia eolica, dell’energia nucleare e delle auto elettriche che aiutano il mondo a evitare maggiore utilizzo di combustibili fossili. Senza le tecnologie energetiche pulite, l’aumento globale delle emissioni di CO2 negli ultimi 5 anni sarebbe stato 3 volte maggiore».

I numeri globali delle emissioni di CO2 nel rapporto si basano sull’analisi dettagliata della Iea regione per regione e carburante per carburante, attingendo agli ultimi dati nazionali ufficiali e ai dati energetici, economici e meteorologici disponibili al pubblico. Le fonti includono gli ultimi dati mensili inviati all’Iea Energy Data Center, dati in tempo reale provenienti dagli operatori dei sistemi energetici di tutto il mondo, pubblicazioni statistiche delle amministrazioni nazionali e dati recenti della serie Iea Market Report. Il rapporto sulla CO2 copre le emissioni di CO2 derivanti da tutta la combustione di energia e dai processi industriali. I dati sulla diffusione delle tecnologie pulite provengono dalle ultime fonti nazionali disponibili integrate da dati provenienti da associazioni di settore. La domanda di petrolio si riferisce alla fornitura totale di energia derivante dal petrolio greggio e dai prodotti petroliferi convertiti in termini energetici utilizzando fattori di conversione specifici del prodotto. Sono esclusi i biocarburanti.

Dall’aggiornamento annuale dell’Iea sulle emissioni globali di CO2 legate all’energia – e dall’edizione inaugurale di una nuova serie, il Clean Energy Market Monitor, che fornisce un monitoraggio tempestivo della diffusione dell’energia pulita per un gruppo selezionato di tecnologie e delinea le implicazioni. per i mercati energetici globali in senso più ampio, emerge che «Le emissioni sono aumentate di 410 milioni di tonnellate, ovvero dell’1,1%, nel 2023 – rispetto a un aumento di 490 milioni di tonnellate dell’anno precedente – portandole al livello record di 37,4 miliardi di tonnellate. Un’eccezionale carenza di energia idroelettrica dovuta a siccità estreme – in Cina, negli Stati Uniti e in molte altre economie – ha comportato oltre il 40% dell’aumento delle emissioni nel 2023, poiché i paesi si sono rivolti in gran parte alle alternative ai combustibili fossili per colmare il divario. Se non fosse stato per la produzione di energia idroelettrica insolitamente bassa, l’anno scorso le emissioni globali di CO2 derivanti dalla produzione di elettricità sarebbero diminuite, riducendo significativamente l’aumento complessivo delle emissioni legate all’energia».

E il disaccoppiamento economia-energia comincia a funzionare: anche se il PIL delle economie avanzate è cresciuto hanno fatto registrare un calo record delle emissioni di CO2 nel 2023. L’Iea evidenzia che «Le loro emissioni sono scese al livello più basso degli ultimi 50 anni, mentre la domanda di carbone è scesa a livelli mai visti dall’inizio del 1900. Il calo delle emissioni delle economie avanzate è stato determinato da una combinazione di forte diffusione delle energie rinnovabili, passaggio dal carbone al gas, miglioramenti dell’efficienza energetica e produzione industriale più debole. L’anno scorso è stato il primo in cui almeno la metà della produzione di elettricità nelle economie avanzate proveniva da fonti low-carbon come le rinnovabili e il nucleare».

Presentando la nuova analisi, il direttore esecutivo dell’Iea, Fatih Birol, ha ricordato che «La transizione all’energia pulita è stata sottoposta a una serie di stress test negli ultimi cinque anni e ha dimostrato la sua resilienza. Una pandemia, una crisi energetica e un’instabilità geopolitica avevano tutte il potenziale per far deragliare gli sforzi volti a costruire sistemi energetici più puliti e sicuri. Invece, in molte economie abbiamo visto il contrario. La transizione verso l’energia pulita prosegue a ritmo sostenuto e tiene sotto controllo le emissioni, anche se la domanda globale di energia crescerà più fortemente nel 2023 che nel 2022. Gli impegni assunti da quasi 200 Paesi alla COP28 di Dubai a dicembre mostrano cosa deve fare il mondo per ridurre le emissioni mettendole su una traiettoria discendente. Ancora più importante, abbiamo bisogno di sforzi molto maggiori per consentire alle economie emergenti e in via di sviluppo di aumentare gli investimenti nell’energia pulita».

E a chi dice, come la destra italiana, che la transizione è “necessariamente” troppo lenta per poter abbandonare rapidamente le fonti fossili – come imporrebbero le stesse normative Ue e gli accordi internazionali sempre sottoscritti dall’Italia – il report Iea risponde indirettamente che «Dal 2019 al 2023, la crescita dell’energia pulita è stata doppia rispetto a quella dei combustibili fossili».

La nuova analisi Iea dimostra che «L’implementazione di tecnologie energetiche pulite negli ultimi cinque anni ha sostanzialmente limitato l’aumento della domanda di combustibili fossili, offrendo l’opportunità di accelerare la transizione in questo decennio. L’implementazione dell’energia eolica e solare fotovoltaica nei sistemi elettrici di tutto il mondo a partire dal 2019 è stata sufficiente a evitare un consumo annuo di carbone equivalente a quello dei settori elettrici di India e Indonesia messi insieme e a intaccare la domanda annuale di gas naturale per un importo equivalente a quello delle importazioni di gas naturale pre-guerra dalla Russia verso l’Unione Europea». Un trend che terremota alle fondamenta l’hub del gas/Piano Mattei costruito da Giorgia Meloni proprio per assicurare all’Europa il gas di cui ha sempre meno bisogno.

Il report Iea smonta anche un altro mito – molto caro alle case automobilistiche e ai petrolieri – sulle auto elettriche che consumano – durante il loro ciclo di vita – più combustibili fossili e materie prime di quelle endotermiche. Infatti l’Iea sottolinea che «Anche il numero crescente di auto elettriche sulle strade, che rappresenterà una vendita di auto nuove su 5 a livello globale nel 2023, ha svolto un ruolo significativo nel mantenere la domanda di petrolio (in termini di contenuto energetico) al di sopra dei livelli pre-pandemia».

Ma il Clean Energy Market Monitor avverte che «La diffusione dell’energia pulita rimane eccessivamente concentrata nelle economie avanzate e in Cina, evidenziando la necessità di maggiori sforzi internazionali per aumentare gli investimenti e la diffusione dell’energia pulita nelle economie emergenti e in via di sviluppo. Nel 2023, le economie avanzate e la Cina rappresentavano il 90% dei nuovi impianti solari fotovoltaici ed eolici a livello globale e il 95% delle vendite di veicoli elettrici».

Analizzando la situazione dei due Paesi più popolosi di mondo, l’Iea spiega che «L’implementazione della tecnologia dell’energia pulita da parte della Cina ha continuato a crescere poiché nel 2023 ha aggiunto una quantità di capacità solare fotovoltaica pari a quella del mondo intero nel 2022. Tuttavia, un anno storicamente negativo per la produzione di energia idroelettrica e la continua riapertura della sua economia dopo che la pandemia ha spinto la Cina emissioni, cresciute di circa 565 milioni di tonnellate nel 2023. In India, la forte crescita del PIL ha fatto aumentare le emissioni di circa 190 milioni di tonnellate nel 2023. Un monsone più debole del normale ha aumentato la domanda di elettricità e tagliato la produzione di energia idroelettrica, rappresentando un quarto dell’aumento delle emissioni totali dell’India. Le emissioni pro capite in India rimangono ancora molto al di sotto della media mondiale».

E nel 2023 non tutte le tecnologie energetiche pulite hanno fatto progressi. L’Iea fa notare che «Le vendite di pompe di calore sono diminuite marginalmente poiché i consumatori, sotto pressione, hanno frenato gli acquisti di articoli di grosso valore, evidenziando l’importanza di un continuo sostegno politico per transizioni eque»