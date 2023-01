Nel 2022 l’energia eolica in Finlandia è aumentata del 75%

Ha portato oltre 2,9 miliardi di investimenti in Finlandia. E’ il modo più rapido ed economico di produrre elettricità

[16 Gennaio 2023]

Nel 2022 in Finlandia l’energia eolica è aumentata notevolmente: sono stati costruiti 2.430 megawatt di nuova capacità di eolico, portando a un aumento del 75% della produzione di energia eolica nella nazione scandinava dove sono entrate in funzione 437 nuove turbine eoliche. Attualmente, l’energia eolica è uno dei settori che porta i maggiori investimenti in Finlandia: solo i progetti completati lo scorso anno hanno portato un totale di oltre 2,9 miliardi di euro di investimenti nel Paese.

Entro la fine del 2022, in Finlandia erano state costruite 1.393 pale eoliche, con una potenza totale di 5.677 megawatt. Il 47% dell’energia eolica finlandese è di proprietà nazionale. La maggior parte delle turbine eoliche completate nel corso del 2022 aveva già iniziato a produrre elettricità alla fine dell’anno, alleviando la crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina, anche se la loro produzione inizierà a riflettersi solo nei dati di produzione del 2023.

Anni Mikkonen, amministratrice delegata della Suomen Tuulivoimayhdistys, l’Associazione finlandese per l’energia eolica (FWPA), evidenzia che «Nessun altro settore attualmente porta tanti euro di investimenti annuali in Finlandia come l’energia eolica. L’energia eolica porta vitalità anche in molti piccoli comuni, dove altrimenti gli obiettivi di investimento potrebbero essere pochi. Oltre agli investimenti, l’energia eolica sta ora aumentando l’autosufficienza energetica del nostro Paese a un ritmo davvero buono, proprio quando è più necessaria una nuova produzione di elettricità a prezzi accessibili. Attualmente, nessun’altra produzione di elettricità può essere costruita in Finlandia in modo così rapido ed economico in questo momento». E la Finlandia di ritardi (e di sovracosti) nella costruzione di impianti energetici ne sa qualcosa, visto che la costruzione del “nuovo” reattore EPR della centrale nucleare di Olkiluoto (progettato nel 2000) è iniziata nell’agosto 2005 e che doveva essere operativo nel 2009 l’EPR è entrato in funzione nel giugno 2022 e che il costo iniziale è lievitato da 3,2 a circa 9 miliardi di euro, anche se diverse associazioni ambientaliste come Bellona dicono che in realtà, mettendo tutto insieme, l’EPR finlandese sarebbe costato 11 miliardi di euro, diventando la singola costruzione più costosa del mondo.

La Mikkonen è convinta che «L’energia eolica aumenterà rapidamente la capacità di produzione di elettricità della Finlandia anche nei prossimi anni. Dopo questo anno record, la costruzione aggiuntiva di energia eolica si stabilizzerà nei prossimi anni a un livello annuo di circa 1.000 megawatt». La Suomen Tuulivoimayhdistys segue le decisioni di investimento pubblicate e le raccoglie nell’elenco dei progetti eolici in costruzione da quale emerge che «Circa 1.000 megawatt di nuova capacità eolica saranno completati nel 2023, oltre 1.200 megawatt nel 2024 e circa 1.000 megawatt ancora nel 2025. Le cifre probabilmente saliranno ancora, almeno per gli anni 2024 e 2025. Nel 2025, l’energia eolica dovrebbe coprire almeno il 28% del consumo di elettricità della Finlandia».

Quindi, anche nella Finlandia che si affida ancora troppo al costoso e problematico nucleare, l’energia eolica può rispondere rapidamente all’aumento del consumo di elettricità derivante dalla transizione verde e dalla domanda di elettricità pulita. La FWPA conclude: «Quando si cercano siti di investimento per investimenti nella transizione green, l’elettricità eolica a prezzi accessibili e un solido portafoglio di progetti di energia eolica sono i vantaggi competitivi della Finlandia.E’È quindi estremamente importante che le misure attualmente adottate per combattere la crisi energetica siano pianificate a breve termine e in modo tale da non indebolire la volontà di investire nella nuova produzione di elettricità in Finlandia. Allo stesso tempo, occorre anche prestare attenzione a come rendere più efficienti i processi di zonizzazione e autorizzazione e i procedimenti legislativi, in modo che la produzione di energia eolica possa essere rapidamente aumentata e aiutare così sia il rapido raggiungimento degli obiettivi climatici della Finlandia sia l’autosufficienza energetica del nostro Paese».