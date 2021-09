Negli Usa crescita record e calo dei costi dell’energia eolica

Record della produzione di energia eolica onshore e offshore: «Gettate le basi per una rapida crescita negli anni a venire»

[1 Settembre 2021]

Il Dipartimento dell’energia Usa ha pubblicato tre rapporti che mostrano «Una crescita record dell’energia eolica terrestre, una significativa espansione della pipeline per progetti eolici offshore e un continuo calo del costo della produzione di energia eolica, gettando le basi per significativi guadagni futuri, poiché l’amministrazione Biden persegue una rapida accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili per raggiungere il suo obiettivo del 100% di elettricità pulita entro il 2035».

Nel 2020 negli Usa è stata installata più energia eolica rispetto a qualsiasi altra fonte di energia, pari al 42% della nuova capacità degli Stati Uniti. L’industria eolica statunitense dà lavoro a 116.800 persone.

La segretaria Usa all’energia Jennifer Granholm, ha sottolineato che «Questi rapporti contengono una notizia formidabile: l’anno scorso gli Stati Uniti hanno installato una quantità record di energia eolica terrestre. Sottolineano sia i progressi compiuti che la capacità di un’energia eolica molto più accessibile in futuro, tutto ciò è necessario per raggiungere l’obiettivo del presidente Biden di un industria elettrica decarbonizzata entro il 2035. Al Doe, raddoppieremo gli sforzi per distribuire più energia eolica in tutto il Paese mentre perseguiamo anche tecnologie per rendere le turbine ancora più economiche ed efficienti».

Il Land-Based Wind Market Report: 2021, preparato dal Lawrence Berkeley National Laboratory del Doe, ha dettagliato un record di 16.836 megawatt (MW) di nuova capacità di energia eolica terrestre su scala industriale aggiunta nel 2020, che rappresenta 24,6 miliardi di investimenti in nuovi progetti di energia eolica. L’energia eolica onshore ha fornito oltre il 10% della produzione totale di elettricità in 16 Stati. In particolare, l’energia eolica ha fornito il 57% della produzione di elettricità dell’Iowa e più del 30% dell’elettricità in Kansas, Oklahoma, South Dakota e North Dakota. Nel 2020 sono state installate nuove paole eoliche onshore su scala industriale in 25 Stati. Il Texas ha installato la maggior capacità con 4.137 MW. Altri stati leader includono Iowa, Oklahoma, Wyoming, Illinois e Missouri, che nel 2020 hanno aggiunto oltre 1.000 MW di capacità. Le turbine eoliche continuano a crescere in dimensioni e potenza, portando a più energia prodotta a costi inferiori. La capacità media delle turbine eoliche di nuova installazione è cresciuta dell’8% dal 2019 a 2,75 MW. I prezzi delle turbine eoliche sono diminuiti drasticamente rispetto ai livelli visti un decennio fa, da 1.800 $/kW nel 2008 ai 770-850 $ per kilowatt (kW) attuali. I benefici per la salute e il clima dell’energia eolica installata nel 2020 sono stati valutati a 76 dollari per MWh, di gran lunga superiori al costo dell’energia eolica.

L’edizione 2021 dell’Offshore Wind Market Report: 2021 Edition, preparata dal National Renewable Energy Laboratory del Doe, ha rilevato che i progetti di energia eolica offshore negli Usa sono cresciuti fino a 35.324 MW, con un aumento del 24% rispetto all’anno precedente. Il Bureau of ocean management ha creato 5 nuove aree per l’energia eolica nel New York Bight, per un totale di 9.800 MW di capacità, che rappresentano la maggior parte della crescita Usa del 2020-2021. Il Block Island Wind Farm (30 MW) al largo della costa del Rhode Island e il Coastal Virginia Offshore Wind (12 MW) sono i primi due progetti che operano al largo delle coste statunitensi. Vineyard Wind I nel Massachusetts è diventato il primo progetto di energia eolica offshore su scala commerciale approvato negli Usa. Massachusetts, North Carolina e Virginia hanno aumentato gli obiettivi di approvvigionamento eolico offshore nel 2020 e all’inizio del 2021. In totale, gli obiettivi statali sono cresciuti di 15.600 MW, dai circa 24.000 MW entro il 2035 nel 2019 a quasi 40.000 MW entro il 2040.

Secondo il Distributed Wind Market Report, redatto dal Pacific Northwest National Laboratory del Doe, 11 Stati Usa nel 2020 hanno aggiunto un totale di 14,7 MW di capacità, 1.493 turbine e 41 milioni di dollari per nuovi investimenti in impianti eolici. La capacità eolica distribuita negli Usa è pari a 1.055 MW prodotti da oltre 87.000 pale eoliche presenti in tutti i 50 Stati, a Puerto Rico, Isole Vergini americane e Guam. I clienti agricoli e residenziali hanno rappresentato la maggior percentuale di progetti eolici distribuiti installati nel 2020 (rispettivamente 36% e 24%), mentre i clienti utility e industriali hanno rappresentato la quota maggiore di capacità eolica distribuita installata (rispettivamente 58% e 37%). Gli small wind retrofits – le nuove pale eoliche installate su torri e fondamenta esistenti – sono diventate più comuni, rappresentando l’80% della capacità del mini-eolico installata nel 2020.