M’illumino di meno, Sienambiente e Sei Toscana insieme per il risparmio energetico

Domani luci spente e candele accese nelle due realtà dell’economia circolare, in segno di pace

[10 Marzo 2022]

Il risparmio e l’efficienza energetica sono due dei principali capisaldi della transizione ecologica, senza i quali resterebbe zoppo lo sviluppo delle fonti rinnovabili: una realtà che è particolarmente importante da ricordare oggi, nel bel mezzo della crisi energetica fomentata dalla guerra in Ucraina, e sulla quale hanno deciso di impegnarsi Sienambiente e Sei Toscana – le due principali protagoniste dell’economia circolare nell’area senese.

Le due partecipate pubbliche hanno deciso infatti di aderire alla diciottesima edizione di “M’illumino di Meno”, la celebre campagna radiofonica dedicata al risparmio energetico lanciata dalla trasmissione “Caterpillar” di Rai Radio2.

Domani, le due aziende spengeranno per tutta la notte le luci esterne della sede di via Simone Martini e,dalle 19,30 alle 20,30, le luci dei piazzali degli impianti di gestione dei rifiuti a Asciano, Poggibonsi e Abbadia San Salvatore. In segno di pace e contro tutte le guerre, nell’area giochi antistante agli uffici della sede verranno anche accese simbolicamente delle candele.

Le due aziende si sono impegnate, inoltre, a sensibilizzare i propri dipendenti a un uso consapevole dell’energia elettrica, a casa e nell’orario di lavoro, e a promuovere tramite i propri canali di comunicazione l’adesione della campagna spegnendo il maggior numero di dispositivi elettrici non indispensabili, preferendo modalità di spostamento a basso impatto energetico nel rispetto dell’ambiente e mettendo in atto buone pratiche finalizzate al riciclo e riuso dei beni e alla riduzione degli sprechi.