Maggiore cooperazione energetica a tutto campo tra Cina e Russia

Accordo su energia nucleare, oleodotti e gasdotti, rinnovabili, idrogeno, stoccaggio di energia, innovazione tecnologica e cambiamento climatico

[18 Novembre 2021]

Durante il 18esimo incontro del Comitato di Cooperazione Energetica Cina-Russia, il vicepremier cinese Han Zheng, ha chiesto una maggiore cooperazione energetica tra Cina e Russia.

Han, del Comitato permanente dell’ufficio politico del comitato centrale del Partito comunista cinese (PCC), ha parlato durante il summit co-presiduto in collegamento video insieme al vice primo ministro russo Alexander Novak e, come riferisce il Quotidiano del Popolo, ha sottolineato che, sotto la guida di Xi Jinping e Vladimir Putin, «La cooperazione energetica tra Cina e Russia ha superato gli effetti negativi della pandemia e ha mantenuto uno slancio positivo di sviluppo, con il commercio di energia a un nuovo massimo, importanti progetti di cooperazione in costante progresso e nuove aree di cooperazione emergenti. Si spera che i due paesi portino avanti congiuntamente l’importante consenso raggiunto dai due capi di stato e promuovano la cooperazione energetica Cina-Russia per ottenere maggiori risultati».

Han ha invitato la Russia ad «Approfondire ulteriormente la cooperazione sull’energia nucleare, promuovere la cooperazione su progetti come la costruzione di oleodotti e gasdotti, espandere nuove aree di cooperazione energetica e promuovere gradualmente la cooperazione su energie rinnovabili, energia a idrogeno, stoccaggio di energia e innovazione tecnologica» e ha suggerito che «I due Paesi rafforzino la cooperazione sulla governance energetica globale e la risposta ai cambiamenti climatici, aderendo al principio delle responsabilità comuni ma differenziate, praticando il multilateralismo e promuovendo il sistema di governance energetica globale per andare avanti in una direzione più equa, giusta e inclusiva».

Novak ha risposto che «La Russia è pronta a collaborare con la Cina per espandere la cooperazione energetica, promuovere una cooperazione a tutto tondo e portare le relazioni bilaterali su un nuovo livello».