Inaugurato in Belgio il primo rimorchiatore con doppia alimentazione a metanolo

L’Ue investe sul metanolo per rendere più sostenibile il trasporto marittimo

«I combustibili e i gruppi propulsori per il trasporto per via navigabile devono essere scalabili, sostenibili e sufficientemente compatti»

[13 Dicembre 2022]

Il porto di Anversa-Bruges (Belgio) sta convertendo a metanolo uno dei suoi rimorchiatori, per ridurre in modo drastico le relative emissioni climalteranti e inquinanti, che sono ancora uno dei principali problemi per la sostenibilità del traffico marittimo.

La conversione del rimorchiatore alla propulsione a metanolo, ritenuta la prima al mondo, è un risultato del progetto Fastwater, finanziato dall’Ue, che promuove l’affermarsi di una navigazione pulita e a zero emissioni nette di carbonio tramite lo sviluppo della tecnologia basata sul metanolo.

«L’interesse specifico per il metanolo si fonda sulla convinzione che i combustibili e i gruppi propulsori per il trasporto per via navigabile debbano essere scalabili, sostenibili e sufficientemente compatti in modo da agevolarne l’immagazzinamento», spiegano da Cordis, il bollettino scientifico dell’Ue.

L’avvio ufficiale del processo di conversione del rimorchiatore costituisce il culmine di molti mesi di duro lavoro successivi all’approvazione del progetto da parte della Commissione europea del giugno 2021. Prima di ricevere il via libera, Fastwater ha dovuto superare gli ostacoli dei regolamenti stabiliti dalla Commissione centrale per la navigazione del Reno, che in passato vietò l’impiego del metanolo come carburante navale. Il progetto è stato dunque presentato al Cesni, il Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna, al fine di ottenere l’autorizzazione necessaria. Sono seguiti 18 mesi di negoziazioni, conclusi con l’approvazione del progetto da parte del comitato.

Il primo motore a doppia alimentazione rimodernato del rimorchiatore alimentato a metanolo è stato installato il 21 novembre 2022, con l’intenzione di effettuare subito dopo l’installazione del secondo. Una volta ultimata la conversione, il rimorchiatore potrà essere alimentato a metanolo e a combustibile tradizionale.

E presto ci saranno altre novità: in aggiunta al rimorchiatore portuale, altri casi dimostrativi di Fastwater infatti comprendono una nave pilota (dimostrata con successo a dicembre 2021), un’imbarcazione della guardia costiera e una nave da crociera fluviale, tutte alimentate a metanolo.