Legambiente, il Forum Energia Toscana arriva a Pontedera il 15 marzo

Il programma con i principali protagonisti della rivoluzione energetica in Toscana.

[13 Marzo 2024]

Il 15 marzo, dalle ore 9.30 alle 13.30, al Centro Sete Sòis in Via Piaggio 82 a Pontedera, torna il Forum Energia Toscana. La seconda edizione riunirà tutti i principali protagonisti della rivoluzione energetica in Toscana.

Legambiengte Toscana spiega che «Parleremo di risparmio energetico, di efficienza, di Comunità energetiche rinnovabili (CER) e soprattutto di sviluppo delle rinnovabili sui territori. Lo faremo coi soci e le socie dei nostri Circoli, con le Istituzioni, le Imprese e il mondo della Ricerca, con Legambiente Valdera ETS, EcoLobby, è nostra, AzzeroCO2, Cgil Toscana, Anci Toscana e l’assessora all’ambiente della regione Toscana Monia Monni. Nessuno si deve ritenere escluso da questo importante dibattito, che sarà determinante per il nostro futuro, vi aspettiamo!»

Ecco il programma:

h 9.30 // INIZIO LAVORI

INDIRIZZI DI SALUTO:

Luciano CARLOTTI, Presidente Legambiente Valdera

MODERA E COORDINA:

Monica PELLICCIA, giornalista

RELAZIONI INTRODUTTIVE:

Katiuscia EROE, Responsabile Energia Legambiente

Giulio SIGNORINI, Commissione Energia Legambiente Toscana

PRIMA SESSIONE

RISPARMIO, EFFICIENZA, VERSO LE COMUNITÀ ENERGETICHE

Giuseppe GRAZZINI, Comitato Scientifico Legambiente

Leonardo MEGLI, Direttore e Team Leader ESA-engineering

Chiara BROGI, Progetti CER & Comunicazione di «ènostra»

Maurizio LUNGHI, Pro CER, il Manifesto di Villamagna

Claudio VANNI, Responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze

Marco FREY, Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa

#PERUNSALTODICLASSE

LA NUOVA CAMPAGNA DI LEGAMBIENTE

Elisa TURIANI, Ufficio di Presidenza Legambiente Toscana

SECONDA SESSIONE

LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI SUI TERRITORI

Annalisa CORRADO, Responsabile progetti innovativi AzzeroCO2

David TEI, Responsabile Transizione Ecologica Regione Toscana

Angelo GENTILI, Responsabile Agricoltura Legambiente

Gaia PEDROLLI, Ecolobby

Matteo BETTINI, Responsabile associazioni ambientaliste Enel Italia

TERZA SESSIONE: TAVOLA ROTONDA

Monia MONNI, Assessora Ambiente Regione Toscana

Tiziano PIERETTI, Responsabile Energia Confindustria Toscana

Simone PORZIO, Dipartimento Ambiente CGIL Toscana

Laura SIMONCINI, Segretaria Confartigianato Imprese Toscana

Simone GHERI, Direttore Anci Toscana

Fausto FERRUZZA, Presidente Legambiente Toscana

h 13.30 // CHIUSURA LAVORI