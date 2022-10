LEDS for Africa: energia rinnovabile da Padova alla Guinea Bissau

Un laboratorio universitario per la transizione energetica lancia una raccolta fondi per realizzare impianti fotovoltaici nel villaggio rurale di Ponta Cabral

[27 Ottobre 2022]

Il progetto studentesco LEDS for Africa dell’università degli Studi di Padova ha dato il via a una campagna di crowdfunding con l’obiettivo di finanziare la prima missione per l’installazione di impianti fotovoltaici nel villaggio rurale di Ponta Cabral in Guinea Bissau. L’iniziativa nasce nel 2018 dalla sinergia tra l’associazione LEDS dell’università di Padova, organizzazione e laboratorio didattico degli studenti di Ingegneria dell’energia, e il missionario Padre Michael, direttore della missione francescana di Quinhamel, il capoluogo più prossimo al villaggio di Ponta Cabral.

Gli studenti spiegano che «Nel complesso il progetto prevede l’installazione di 100 impianti fotovoltaici domestici autonomi, un sistema di pompaggio solare e un impianto in corrente alternata che andranno ad apportare significativi miglioramenti alla vita di circa 100 famiglie. Dopo quattro anni di lavoro, dedicati alle progettazioni e a un sopralluogo, è in partenza a gennaio 2023 la prima spedizione, con l’obiettivo di installare i primi impianti fotovoltaici, grazie ai quali si doteranno di illuminazione ed energia più di 30 famiglie. L’accesso all’energia è un fattore essenziale per gli abitanti del villaggio, con immediati benefici dal punto di vista sanitario e di accesso all’istruzione».

Il progetto, conforme ai criteri ispiratori della sostenibilità ambientale e sociale, va nella direzione di molti dei global goals delineati nell’Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, a partire dal SDG7 che punta a a garantire l’accesso a un’energia economica, affidabile, sostenibile e moderna per tutti.

I privati e le aziende possono sostenere l’iniziativa attraverso donazioni e vengono coinvolti sotto forma di aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori e di reward pensati quali ringraziamenti ad hoc per il supporto ricevuto. La raccolta fondi, organizzata da un gruppo di studenti volontari di diverse facoltà dell’università di Padova, si svolge sul portale di crowdfunding Eppela, con l’obiettivo di finanziare i costi logistici della missione programmata per gennaio, che vedrà protagonisti sei studenti di Ingegneria impegnati nel progetto.

Sostengono LEDS for Africa: Università degli Studi di Padova, Centro Studi Levi Cases, DII – Dipartimento di Ingegneria Industriale e IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers.