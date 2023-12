Le isole italiane per la decarbonizzazione con 30 Renewable Islands for 2030 e il Politecnico di Torino

Il Clean energy for EU islands supporterà il percorso di Salina, Lipari, Giglio, Giannutri, Pantelleria e San Pietro nel raggiungimento della completa decarbonizzazione energetica

[11 Dicembre 2023]

Con il progetto “30 Renewable Islands for 2030”, pone il segretariato Clean energy for EU islands della Commissione europea per i prossimi 3 anni punta a fornire assistenza tecnica e supporto nella gestione delle risorse finanziarie per la transizione energetica a 30 isole selezionate per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili tra le oltre 2,200 isole europee abitate.

Un percorso iniziato l’8 giugno scorso con l’invito a presentare candidature di interesse lanciato dalla commissaria Ue all’energia Kadri Simson e il segretariato ha ricevuto molte candidature da isole desiderose di fare la differenza . Dopo un’attenta valutazione, il segretariato ha selezionato le 30 isole e arcipelaghi che apriranno la strada.-

Il segretariato Clean energy for EU islands spiega che il bando delle isole dell’Ue per presentare candidature per 30 isole rinnovabili per il 2030 aveva una missione era chiara: «Identificare e fornire supporto tecnico a 30 isole e gruppi di isole nei prossimi tre anni, spingendole verso la completa indipendenza energetica attraverso fonti rinnovabili al 100% entro il 2030. Il successo di queste isole esemplari diventerà ora un faro di orientamento per gli altri nel loro percorso verso una decarbonizzazione globale».

Il segretariato si è detto «Pronto ad assistere le isole dell’Ue nell’ideazione, preparazione e attuazione di piani di decarbonizzazione per i loro sistemi energetici. Estenderà il supporto tecnico e organizzativo, garantendo che ogni isola riceva una guida completa durante tutto il suo percorso. Verrà fornita assistenza intensiva alle nostre 30 isole e gruppi di isole pioniere, con il coinvolgimento attivo di numerose isole seguaci».

In Italia questo avverrà grazie al supporto del Politecnico di Torino attraverso l’Energy Center Lab e il MOREnergy Lab, è stato selezionato come vincitore il gruppo composto dall’Arcipelago delle Isole Eolie – Salina e le Isole di Lipari, le Isole di Giglio e Giannutri, l’Isola di Pantelleria e l’Isola di San Pietro, che «Potranno così intraprendere nei prossimi tre anni il percorso di assistenza tecnica nei diversi settori energetici».

Il Politecnico torinese ha sostenuto le isole italiane nella loro candidatura in qualità di partner regionale del Segretariato Clean energy for european islands e sarà l’Ente di Ricerca coinvolto nell’assistenza tecnica dei diversi settori energetici isolani e dei relativi progetti, il cui sviluppo sarà anche supportato da fondi direttamente finanziati dalla Commissione europea.

L’assistenza tecnica sarà fornita nei prossimi tre anni e comprenderà vari ambiti, tra cui lo sviluppo di progetti per l’incremento di produzione energetica da fonti rinnovabili, l’impiego di sistemi di stoccaggio, la creazione di smart grid, l’utilizzo di collegamenti con la terra ferma ad idrogeno, l’implementazione di strategie di finanziamento e attività di coinvolgimento della comunità.

Giuliana Mattiazzo, coordinatrice del MOREnergy Lab del Politecnico di Torino, conclude ricordando che «Questo importante risultato è stato ottenuto grazie alla lunga esperienza del Politecnico, che ha cominciato a lavorare alla transizione energetica di Pantelleria più di 10 anni fa, partendo dall’ascolto della comunità e delle sue esigenze per pianificare uno sviluppo economico sempre più sostenibile».