Lavoro ed energia, Sindacati e Confindustria per una transizione sostenibile

Il Manifesto Lavoro e Energia per una Transizione Sostenibile

[1 Dicembre 2021]

Lavoro ed energia insieme fanno da apripista a una transizione sostenibile che raggiunga tutti gli obiettivi del Fit for 55 Ue, senza perdere di vista gli aspetti sociali ed economici e Confindustria Energia, Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL e Flaei-Cisl, con il supporto del Ministero della Transizione Ecologica hanno messo insieme proposte concrete, condivise e partecipate per «Una transizione giusta (adeguata alle caratteristiche sociali e strutturali del Paese) e sostenibile (in difesa delle fasce più deboli e della tutela delle istanze ambientali)».

Secondo Sindacati e Confindustria, «Gli scenari e le opportunità offerte dalla transizione energetica richiedono un nuovo sistema di relazioni industriali che governi questa sfida attraverso un continuo confronto tra le parti sociali e le istituzioni, caratterizzato dalla molteplicità e continuità di interlocuzioni a tutti i livelli sociali. Un percorso, la cui forza, è anche nella ripetibilità dell’iniziativa in altri settori produttivi, ponendosi come modello per la costruzione di processi di coesione e di dialogo partecipativo per creare convergenza su temi strategici del nostro Paese. Questo processo, che ha trattato anche fattori abilitati inerenti al PNRR, ha prodotto una rosa di proposte per uno sviluppo inclusivo tenendo conto delle esigenze del paese in termini di obiettivi ambientali, di sviluppo produttivo e di competitività nei mercati internazionali».

Tutto è partito dal Tavolo Strategico di Confindustria Energia e Organizzazioni Sindacali di categoria, dopo un’analisi di contesto sugli effetti del PNIEC, ora rilanciati dal Fit for 55, e presentato al Ministero della Transizione Ecologica, che ha evidenziato alcuni elementi strategici: Salvaguardia della filiera nazionale e dell’occupazione; Il costo delle soluzioni di decarbonizzazione per le imprese energivore e i cittadini; Il ruolo strategico dell’innovazione e della ricerca; L’opportunità della riconversione e trasformazione industriale dei settori tradizionali; L’accelerazione del processo di sviluppo delle rinnovabili; Le opportunità dell’economia circolare nel settore energetico; La riconversione professionale.

Un metodo partecipativo che si è avvalso di tre tavoli con la collaborazione di oltre 60 esperti: Transizione energetica giusta ed efficiente; Innovazione e Know how al servizio della filiera italiana; Innovazione e Kow how al servizio della trasformazione industriale e della salvaguardia dell’occupazione, costituiti da rappresentanti delle associazioni di categoria del settore energia, organizzazioni sindacali di categoria ed enti di ricerca, Enea, funzionari dei Mite, MiSe e del Ministero del lavoro e politiche sociali, importanti atenei nazionali e associazioni dei consumatori.

In un Comunicato congiunto Confindustria e Sindacati evidenziano che «L’approccio metodologico ha puntato a valorizzare gli obiettivi del Green New Deal, per individuare una “proposta” tesa a rispondere alle istanze produttive e occupazionali del Paese, giusta e inclusiva con l’orizzonte temporale al 2030, per valorizzare, anche nell’ambito del processo avviato con il PNRR, l’innovazione e le soluzioni tecnologiche ambientalmente sostenibili e disponibili».

I tavoli di lavoro hanno individuato per ogni tematica una serie di proposte e i principi guida sono stati sintetizzati ne i 10 punti del “Manifesto Lavoro e Energia per una Transizione Sostenibile”: