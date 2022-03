L’accordo sul gas Usa-Ue non piace agli ambientalisti statunitensi

La task force Usa/Ue non deve espandere la produzione di gas da fracking ai danni delle comunità povere del Golfo

[28 Marzo 2022]

L’accordo energetico annunciato il 25 marzo a Bruxelles dal presidente statunitense Joe Biden e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per aiutare l’Ue a porre fine alla sua dipendenza dal gas russo in risposta all’invasione russa dell’Ucraina non convince le associazioni ambientaliste Usa, a partire dalla più grande, diffusa e autorevole (e molto vicina al Partito Democratico Usa), Sierra Club, che in una nota sottolinea: «L’annuncio espone strategie sia per espandere la fornitura di gas prodotto dagli Stati Uniti all’Europa, sia per ridurre la necessità dell’Europa di combustibili fossili, sebbene quest’ultimo sia chiaro sui dettagli su come ciò verrebbe raggiunto o se includa investimenti in false soluzioni come l’idrogeno blu, L’accordo include anche l’impegno dei leader dell’Ue a facilitare la costruzione di strutture di importazione di gas, nuove e ampliate – e non è chiaro se gli Stati Uniti forniranno supporto finanziario per questa nuova infrastruttura di combustibili fossili – oltre a garantire la domanda di gas statunitense fino al 2030. Per essere conveniente, la nuova infrastruttura GNL dovrebbe avere una durata di almeno 20 anni, quindi qualsiasi investimento in nuove infrastrutture rischia di bloccarci nell’utilizzo dei combustibili fossili non solo per i prossimi cinque anni, ma per decenni. Gli esperti concordano sul fatto che per raggiungere gli obiettivi climatici per i quali si è impegnata l’Amministrazione Biden, dobbiamo fermare immediatamente l’espansione dei combustibili fossili e il commercio globale di GNL deve iniziare a diminuire entro il 2025.

Secondo Kelly Sheehan, senior director of energy campaigns di Sierra Club, «Consentire l’espansione di strutture di esportazione di gas nuove e ampliate ci bloccherebbe per decenni nella dipendenza dai combustibili fossili rischiosi e volatili e significherebbe un disastro per il nostro clima e le comunità già sovraccariche della costa del Golfo. Dovremmo passare rapidamente all’energia pulita a prezzi accessibili, senza raddoppiare i combustibili fossili. E’ incoraggiante vedere l’enfasi posta da questo annuncio sull’energia pulita e sull’efficienza energetica e speriamo di vedere presto maggiori dettagli sui piani per ridurre la domanda e fare gli investimenti necessari in tecnologie più efficienti. Ridurre la dipendenza dai combustibili fossili è l’unico modo per smetterla di essere vulnerabili ai capricci delle avide industrie e della geopolitica».

Particolarmente preoccupate le associazioni ambientaliste del Golfo del Messico, dove è concentrata gran parte dell’industria fossile statunitense: «Le comunità della costa del Golfo si esprimono contro qualsiasi piano che la Task Force possa sviluppare per espandere le esportazioni di gas perché questo metterà in pericolo le loro comunità e l’ambiente, che sono già sovraccarichi per la presenza dell’industria. Gli impatti della decisione di Biden si faranno sentire in lungo e in largo, soprattutto lungo il ciclo di fracking dal bacino del Permiano fino alla costa del Golfo. L’espansione delle esportazioni di gas dagli Stati Uniti aumenterà la domanda di fracking nel bacino del Permiano, dove c’è poca regolamentazione sul flaring, sulla gestione delle acque reflue contaminate dal fracking e sull’inquinamento da metano. Il fracked gas è composto per il 90% da metano, un potente gas serra 80 volte più potente dell’anidride carbonica nel riscaldare il nostro clima. I terminali delle esportazione di fracked gas proposti lungo la costa del Golfo del Texas e della Louisiana sarebbero costruiti in zone soggette a uragani e a inondazioni e su delicate zone umide che proteggono la costa dai disastri naturali. La costruzione di nuovi terminali di esportazione e importazione di gas, che richiede anni e miliardi di dollari, non aiuterà l’Europa a breve termine. Ad esempio, il Golden Pass LNG nel sud-est del Texas è l’unico terminal di esportazione pienamente in costruzione, iniziato nel 2019 e non sarà completato fino al 2024. L’espansione delle esportazioni farà in modo che gli Stati Uniti e l’Ue rimangano bloccati a bruciare gas per decenni a spese delle comunità costiere del Golfo e degli obiettivi climatici globali.

John Beard, fondatore e CEO di Port Arthur Community Action Network, ha spiegato: «Ecco l’accordo: l’aumento delle esportazioni di gas verso l’Ue aggraverà il razzismo ambientale e le ingiustizie ambientali nel Golfo. Solitamente, le comunità di colore in tutto il Golfo sopportano il peso dell’inquinamento dell’aria e dell’acqua, vengono sfollate a causa delle attività industriali e ricevono aiuti inadeguati per gli uragani mentre le compagnie dei combustibili fossili ottengono sgravi fiscali per miliardi di dollari per inquinare i nostri quartieri. Questa è la realtà da decenni, ma l’amministrazione Biden e l’Ue si stanno preparando a dare all’industria dei combustibili fossili il via libera per trasformare la costa del Golfo in una “zona di sacrificio” per il gas fratturato. Il presidente Biden non può definirsi un presidente climatico ignorando i bisogni e la realtà delle comunità colpite. Invito il Presidente, il suo gabinetto dell’energia e i suoi consiglieri a venire a vedere di persona, a visitare le nostre comunità»,

Roishetta Ozane, fondatrice di Vessel Project e healthy Gulf organizer, si è ric volta direttamente al presidente Biden: «Se è fedele alla parola data nel voler difendere le comunità con la giustizia ambientale, allora deve dare la priorità alle azioni che ci proteggeranno effettivamente. Questo include lo stop della produzione di GNL da fracked gas lungo la costa del Golfo. Più di 20 impianti di esportazione sono stati proposti lungo la costa del Golfo, in particolare in Texas e Louisiana. Qui nel sud-ovest della Louisiana, siamo già invasi dall’industria, sia con impianti petrolchimici che GNL. Ne abbiamo abbastanza. Non staremo più a guardare e non diventeremo una zona di sacrificio per le Big Oil e le Big Gas. Siamo stanchi. Venga qui a Lake Charles: si ricorda la città nella quale venne dopo l’uragano Laura e Delta, e si fermò di fronte al ponte I-10, il ponte che sono passati 25 anni e deve essere ricostruito, e non ha nemmeno ricevuto un finanziamento per essere ricostruito? Molti dei nostri cittadini vivono ancora sotto teloni blu a causa di quegli uragani e molti di quei cittadini che vivono negli alloggi della FEMA hanno appena ricevuto un avviso di lasciarli entro il 1 aprile, con un preavviso inferiore a 30 giorni. Abbiamo troppi problemi nel sud-ovest della Louisiana che riteniamo non vengano presi sul serio. Ci sentiamo come se fossimo lasciati indietro. Presidente Biden, torni nel sud-ovest della Louisiana e ci dica se vuole salvarci o continuare a sacrificarci».

Emma Guevara, organizzatrice della campagna Beyond Dirty Fuels di Sierra Club nella Rio Grande Valley, ha ricordato che «I residenti della Rio Grande Valley e le comunità indigene del Texas meridionale hanno resistito all’accumulo di fracked gas per oltre mezzo decennio e, attraverso la pressione della comunità e l’organizzazione internazionale con alleati in Europa, abbiamo fermato con successo uno dei terminali di esportazione proposti, Annova LNG, che non sarà mai costruito qui. I piani dell’amministrazione Biden e della Task Force dell’Ue di esportare più gas dal Golfo non sono solo pericolosi, ma sono sordi alla chiara opposizione dei residenti della Rio Grande Valley che vogliono proteggere la loro salute e l’ambiente. Anche dopo aver sentito questa notizia, siamo incrollabili nel nostro messaggio: la Valle del Rio Grande non è una zona di sacrificio per i combustibili fossili e continueremo a difendere il Golfo dall’industria inquinante ed estrattiva».

Elida Castillo, direttrice del programma Chispa Texas, ha dichiarato: «I nostri pensieri sono rivolti a coloro che in Ucraina e in Europa stanno affrontando le crisi umanitarie ed energetiche, ma non possiamo ignorare le crisi che le nostre comunità affrontano ogni giorno. L’amministrazione Biden non può promettere di ridurre i gas serra aumentando il fracking e la produzione di GNL. Il gas metano da fracking avvelena la nostra scarsa acqua potabile, la terra e l’aria, specialmente nelle comunità che hanno già difficoltà ad accedere all’acqua potabile e pulita e vivono in zone di sacrificio. Inoltre, l’industria ha abbandonato migliaia di pozzi orfani in tutto lo Stato che perdono tonnellate di metano nell’atmosfera e le persone ancora una volta ne sostengono i costi. Il presidente Biden si impegna a proteggere l’ambiente, ad agire in base alla giustizia ambientale e ad essere indipendente dal punto di vista energetico. Questo dovrebbe significare trovare alternative ai combustibili fossili e fermare inizitive di greenwashing come la carbon capture storage e l’idrogeno blu. C’è un invito aperto al presidente Biden o ai rappresentanti della sua amministrazione a visitare le nostre comunità. Nel frattempo, speriamo che agisca in base alle nostre richieste di giustizia ambientale e che i leader europei ascoltino le persone colpite anziché i lobbisti dell’industria dei combustibili fossili».

Cindy Robertson, direttrice esecutiva di Michea 6:8 Mission, ha aggiunto: «La Louisiana sudoccidentale ha lottato per quasi 2 anni per riprendersi dalla devastazione degli uragani Laura e Delta del 2020. Lungo la costa della Louisiana, il cambiamento climatico è una realtà con cui conviviamo e si aggiunge agli altri problemi, espandere la fornitura di gas degli Stati Uniti all’Ue non gioverà a nessuno di noi. Se vogliamo aiutare l’Ue, dobbiamo disporre di un piano a lungo termine basato su risorse energetiche rinnovabili e non su risorse a breve termine, che è quel che sono oggi i combustibili fossili. Mettere questi terminali di esportazione di gas lungo la costa del Golfo è fonte di problemi, poiché i nostri uragani diventano più forti e si verificano più spesso. E l’impatto che l’aumento dell’inquinamento atmosferico avrà sulle nostre comunità, quando attualmente non stiamo monitorando l’impatto cumulativo dell’inquinamento atmosferico, non sarà osservato nelle schede tecniche»,

Naomi Yoder, staff scientist di Healthy Gulf sottolinea che «Le comunità del Golfo stanno già assistendo all’impatto dell’innalzamento del livello del mare globale, alla perdita di terra e agli uragani più forti, il tutto a causa della dipendenza dai combustibili fossili. Inoltre, l’espansione degli impianti di esportazione di gas fossile non aiuterebbe in alcun modo per il roblema di approvvigionamento a breve termine. Le grandi compagnie del gas vogliono costruire strutture di esportazione di gas pericolose, non necessarie e inquinanti nel cuore dell’hurricane alley su alcuni dei territori più bassi sul livello del mare degli Stati Uniti. L’espansione delle esportazioni di gas degli Stati Uniti sarebbe un disastro in attesa di succedere».

Il rapporto “Sailing to Nowhere: Liquefied Natural Gas Is Not an Effective Climate Strategy”, pubblicato nel 2020 dal Natural Resources Defense Council (NRDC) evidenziava che «L’esportazione di GNL prodotto negli Usa non è coerente con gli obiettivi climatici della nazione» e Jake Schmidt, direttore strategico senior internazionale per l’NRDC, conclude: «Ogni dollaro che il governo degli Stati Uniti destina ai combustibili fossili è un dollaro derubato alle soluzioni di energia pulita – investimenti in pompe di calore ad alta efficienza energetica, energia eolica e solare e batterie accumulatrici – che libereranno l’Europa dai petrobelligeranti e ci proteggeranno dalla crisi climatica. Invece di sostenere l’ulteriore sviluppo del GNL, che non è coerente con gli obiettivi climatici mondiali, gli Stati Uniti e l’Europa dovrebbero aumentare gli investimenti in modi più puliti, intelligenti e sicuri per alimentare il nostro futuro. Questo proteggerà la nostra salute collettiva, le nostre economie e la nostra sicurezza».