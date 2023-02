La transizione energetica fa scuola, con Estra e l’Its Energia e ambiente

Al via il Pcto dedicato agli studenti delle scuole secondarie di II grado di tutta Italia

[2 Febbraio 2023]

Estra e l’Its Energia e ambiente uniscono le forze all’interno di un Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto), La transizione energetica che fa scuola, affrontando il tema della decarbonizzazione dal punto di vista dell’orientamento e delle opportunità di studio e di lavoro per le ragazze e i ragazzi che dopo il diploma dovranno fare le loro scelte.

Realizzato da WonderWhat – Orientarsi nel futuro, la piattaforma di orientamento scolastico è infatti ideata da La Fabbrica e rivolta agli studenti delle scuole secondarie di II grado di tutta Italia.

«Questo Pct affronta un tema centrale ed è un’occasione per condividere il nostro lavoro quotidiano e la nostra esperienza con i giovani – dichiara Alessandro Piazzi, ad di Estra – La transizione energetica è un passaggio necessario per supportare lo sviluppo sostenibile del nostro Paese e si raggiunge anche offrendo ai nostri ragazzi le competenze e gli strumenti adeguati per coglierne le opportunità in termini di studio e lavoro».

Il percorso si articola in moduli che affrontano il tema e approfondiscono l’idea di sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030, le fonti e vettori di energia all’interno dello scenario energetico attuale in Italia e a livello globale, la CO2 e le best practice per il suo superamento, l’economia circolare.

La transizione energetica che fa scuola è fruibile online in 40 ore certificate, al termine delle quali sarà inoltre possibile certificare ulteriori ore grazie alla realizzazione di un project work. Il curriculum formativo prevede 5 moduli didattici teorici arricchiti da proposte interattive per stimolare gli studenti a essere protagonisti dell’esperienza formativa, esplorare le carriere aziendali, immergersi nel mondo del lavoro e acquisire le competenze necessarie a entrarvi.

Per informazioni e iscrizioni : https://www.wonderwhat.it/la-transizione-energetica-che-fa-scuola/