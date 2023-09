La Marzocchina torna in Valdarno: domenica appuntamento con la ciclostorica della miniera

Ceccarelli: «Sono certo che i progetti già avviati in quest'area, saranno capaci di rafforzare ulteriormente i legami tra il ciclismo e la comunità locale, offrendo anche prospettive di sviluppo al territorio»

[7 Settembre 2023]

L’appuntamento con La Marzocchina, la ciclostorica del Valdarno giunta all’XI edizione, si rinnova domenica 10 settembre con partenza alle 9 da piazza Cavour a San Giovanni Valdarno (punzonatura dalle 7:30 alle 8:45), rigorosamente in abbigliamento vintage e biciclette d’epoca.

Si snoderà lungo due percorsi, rispettivamente da 24 e da 54 km – di cui moltissimi di strade bianche –, che si snodano nel cuore del Valdarno per rivivere la storia della vallata racchiusa fra Arezzo e Firenze.

Con un accento in particolare: La Marzocchina rappresenta infatti un’occasione unica per attraversare i percorsi sterrati e chiusi al traffico all’interno dell’area mineraria di Santa Barbara, 1.600 ettari tra i territori comunali di Cavriglia e Figline Incisa Valdarno, grazie alla consolidata partnership con Enel.

«Anche quest’anno – spiega Emiliano Maratea, referente affari istituzionali Enel per la Toscana – La Marzocchina rappresenta uno degli eventi conclusivi dell’estate ma soprattutto l’inizio di una rinnovata stagione che con settembre ci introduce a nuovi impegni ed iniziative per creare valore condiviso: l’area mineraria di Santa Barbara, grazie alle manifestazioni di turismo sostenibile organizzate in collaborazione con il territorio, dalla Marzocchina ai Miniera Ecodays, sta diventando sempre più punto di riferimento per gli eventi di cicloturismo, sinonimo di sostenibilità e di benessere per il Valdarno».

L’evento infatti non sarà da vivere “solo” sui pedali. Per l’intero weekend San Giovanni Valdarno si animerà di eventi collaterali sempre inerenti il mondo delle due ruote; a partire da sabato sarà possibile fare shopping nel mercatino vintage e visitare gli stand con i cimeli storici. Sia per i partecipanti che per le famiglie al seguito sono organizzati tour guidati per la visita dei musei cittadini.

Culmine delle iniziative sarà la possibilità per i partecipanti di sostare al ristoro sotto le maestose torri di raffreddamento della centrale Enel di Santa Barbara, nel territorio comunale di Cavriglia. A conclusione nei saloni della Basilica di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Valdarno avrà luogo il classico Stufato Party, pranzo finale a base del tipico Stufato alla Sangiovannese

«Sono certo che i progetti già avviati in quest’area saranno capaci – commenta il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli, in rappresentanza della Regione Toscana – di rafforzare ulteriormente i legami tra il ciclismo e la comunità locale, offrendo anche prospettivie di sviluppo al territorio. Una manifestazione che è cresciuta e si è affermata come veicolo di promozione».

La Marzocchina è patrocinata dai comuni di San Giovanni Valdarno, Cavriglia, Incisa Figline Valdarno, dalla Regione Toscana, che sostiene la manifestazione anche con un contributo, e da Visit Valdarno, l’ambito turistico Valdarnese che contribuisce alla valorizzazione turistica dell’intera vallata.