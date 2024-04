Le armi arrivano dall’estero. L’interferenza esterna è l’elefante nella stanza della guerra sudanese

La guerra in Sudan è una crisi di proporzioni epiche. Un anno di continue atrocità

Una guerra per il petrolio che uccide contadini e pastori

[22 Aprile 2024]

La riunione congiunta di Consiglio di sicurezza dell’Onu e Unione Africana tenutasi il 19 marzo a New York ha lanciato l’ennesimo drammatico allarme: «La guerra in corso in Sudan da un anno è una crisi di proporzioni epiche e il mondo deve ripensare il modo in cui sostiene il popolo sudanese in un contesto di atrocità dilaganti contro i civili e senza fine in vista».

Mentre il mondo si concentra sulle guerre in Ucraina e Palestina sembra essersi dimenticato di questa guerra civile scoppiata un anno fa tra Sudanese Armed Forces (SAF) e i suoi ex alleati delle Rapid Support Forces (RSF). ma Rosemary DiCarlo, sottosegretaria generale Onu per gli affari politici e la costruzione della pace, ha ricordato agli ambasciatori dei più potenti Paesi del mondo che «Il popolo sudanese ha sopportato sofferenze insopportabili” da quando il conflitto è iniziato poco più di un anno fa. Questa è una crisi di proporzioni epiche; inoltre è interamente creato dall’uomo. Entrambe le parti non sono riuscite a proteggere i civili. Oltre 14.000 persone sono state uccise e decine di migliaia ferite, metà della popolazione del Paese – 25 milioni di persone – ha bisogno di assistenza salvavita e più di 8,6 milioni di persone sono state costrette a fuggire dalle proprie case, tra cui 1,8 milioni di rifugiati. Le accuse di atrocità abbondano» e ha denunciato «L’uso diffuso della violenza sessuale come arma di guerra, Il reclutamento di bambini da parte delle parti in conflitto e l’uso estensivo della tortura e della prolungata detenzione arbitraria da entrambe le parti. l’Onu è pronta a raddoppiare gli sforzi con i suoi partner multilaterali – tra cui l’Unione africana, l’Autorità intergovernativa per lo sviluppo, la Lega degli Stati arabi e i principali Stati membri e partner – per contribuire a porre fine alle ostilità e promuovere una mediazione internazionale inclusiva ed efficace. L’inviato personale del Segretario generale delle Nazioni Unite, Ramtane Lamamra, si è impegnato con le parti interessate nazionali, regionali e internazionali per promuovere il coordinamento delle iniziative di mediazione, e la recente conferenza umanitaria di Parigi ha sottolineato la necessità di unità di intenti e di azione per porre fine ai combattimenti. nel Sudan. Allo stesso tempo, tutte le parti in conflitto devono rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale e aderire alla Dichiarazione di impegno di Jeddah per la protezione dei civili del Sudan. invito tutti gli attori a esercitare la massima moderazione ed evitare ulteriori spargimenti di sangue».

Poi la DiCarlo ha messo il dito nella piaga: «Tuttavia gli eserciti rivali sono stati in grado di continuare a combattere in gran parte grazie al sostegno materiale che ricevono dall’esterno del Sudan. Questi attori esterni continuano a farsi beffe del regime di sanzioni del Consiglio per sostenere una soluzione politica e alimentare la guerra. conflitto. Tutto questo è illegale, è immorale e deve finire. In questo momento critico, oltre al sostegno globale agli aiuti, dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per raggiungere la pace in Sudan»

Anche secondo Mohamed Ibn Chambas, alto rappresentante per l’ iniziativa Silencing the Guns della Commissione dell’Unione Africana, «L’interferenza esterna è stata “un fattore importante che ostacola gli sforzi per negoziare un cessate il fuoco e fermare la guerra. Il sostegno esterno in termini di fornitura di materiale bellico e altri mezzi è stato il motivo principale per cui questa guerra è durata così a lungo. E’ l’elefante nella stanza».

Chambas ha sottolineato che l’Unione Africana si è mossa subito per fermare la guerra, ma ha ammesso che non c’è riuscita e che «La guerra in corso, che dura da un anno, ha già riportato indietro il Sudan di diversi decenni, Ci vorrà più di una generazione per ricostruire il Sudan al suo stato prebellico. La guerra ha portato anche a gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e delle leggi che regolano la condotta della guerra. Deve finire. Il processo di Jeddah deve riprendere rapidamente con la piena partecipazione dell’Unione africana per realizzare un cessate il fuoco incondizionato per porre fine alle sofferenze del Sudan».

Dopo un anno di guerra civile, quasi 18 milioni di persone in Sudan si trovano ad affrontare un’insicurezza alimentare acuta di livello IPC 3 o superiore (crisi o peggio). Di questi, quasi 5 milioni si trovano nella Fase 4 (Emergenza) dell’IPC e potrebbero scivolare in una catastrofica insicurezza alimentare (Fase 5 dell’IPC) nei prossimi mesi. Le aree in cui il conflitto è stato più intenso, tra cui le regioni del Grande Darfur e del Grande Kordofan e lo Stato di Khartoum, sono quelle con le popolazioni più colpite.

Edem Wosornu, direttrice operazioni e advocacy dell’United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), ha ribadito che «Un anno dopo, le prospettive per il popolo sudanese sono desolanti. Continuano a essere segnalati livelli estremamente preoccupanti di violenza sessuale legata al conflitto e operatori umanitari, operatori sanitari e volontari locali vengono uccisi, feriti, molestati e arrestati impunemente. inoltre, la spirale di violenza delle ultime settimane rappresenta un pericolo estremo e immediato per gli 800.000 civili che risiedono a El Fasher e rischia di innescare ulteriori scontri in altre parti del Darfur, dove più di 9 milioni di persone hanno un disperato bisogno di assistenza. Nel frattempo, l’insicurezza alimentare in Sudan ha raggiunto livelli record, con 18 milioni di persone che soffrono la fame acuta, un numero destinato ad aumentare con l’avvicinarsi della stagione magra. L’OCHA ha lanciato un piano di prevenzione della carestia la scorsa settimana. Se vogliamo evitare la carestia, le parti devono adottare misure urgenti per facilitare gli aiuti umanitari a tutti i civili bisognosi, come richiesto dal diritto umanitario internazionale. Quel che serve ora è un’azione intensificata per proteggere gli operatori umanitari e fornire aiuti salvavita, più fondi e un maggiore impegno internazionale per mettere a tacere le armi. Abbiamo bisogno di un cambiamento fondamentale nel modo in cui sosteniamo il Sudan. Il popolo del Sudan non può aspettare un altro mese, settimana o addirittura giorno perché le sue sofferenze finiscano. Ogni giorno che passa mette a rischio sempre più vite. Sono grata per gli impegni assunti alla recente conferenza umanitaria di Parigi sul Sudan, ma i fondi devono essere erogati il ​​prima possibile. Abbiamo un periodo di tempo molto ristretto per rispondere. Entro le prossime sei settimane, dobbiamo predisporre forniture salvavita prima che inizi la stagione delle piogge a giugno. Dobbiamo mettere i semi nelle mani degli agricoltori prima della stagione della semina di giugno e soldi nelle tasche degli sfollati prima che sprofondino ancora di più nella fame. Anche se l’OCHA farà tutto il possibile, non possiamo farcela da soli. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Ora è il momento di agire, prima che sia troppo tardi. Milioni di vite dipendono da noi».

E la conferma che In Sudan la fame non sia una possibilità ma è già la concreta e tragica realtà arriva da Rein Paulsen, direttore dell’ufficio per le emergenze e la resilienza della Fao che, dopo aver visitato il Paese in guerra e i campi profughi ha avvertito che «La produzione di cereali in Sudan è stata gravemente colpita dal conflitto, scoppiato nell’aprile 2023, che probabilmente ha spinto più persone alla fame. La situazione richiede un sostegno agricolo urgente e su vasta scala in vista della stagione della semina che inizierà a giugno. La produzione di sorgo, miglio e frumento nel 2023 è stata stimata in circa 4,1 milioni di tonnellate, in calo del 46% rispetto alla produzione ottenuta nell’anno precedente e di circa il 40% inferiore alla media dei 5 anni precedenti. Si tratta di una manifestazione molto concreta dell’impatto degli scontri, dei conflitti e della violenza sulla produzione alimentare. Abbiamo chiaramente un contesto che richiede un sostegno urgente e adeguato. Questo è il motivo per cui gli interventi della Fao».

La risposta della Fao si concentra principalmente sulla fornitura di sementi e attrezzature per consentire la coltivazione dei cereali locali di vitale importanza, nonché sul mantenimento in vita degli animali, compresi servizi veterinari di emergenza e accesso all’acqua e al foraggio per gli animali. Paulsen sottolinea che «Il sostegno alla salute degli animali è fondamentale poiché il settore dell’allevamento fornisce oltre il 60% del valore aggiunto stimato al settore agricolo. Se i servizi veterinari statali non saranno supportati, si prevede che si verificheranno perdite significative di bestiame. E un consumo inadeguato di alimenti di origine animale come il latte potrebbe portare ad un aumento dei tassi di malnutrizione tra i bambini negli stati vulnerabili. E’ assolutamente indispensabile che le risorse siano messe a disposizione per gli interventi agricoli di emergenza per fornire agli agricoltori sementi sufficienti per garantire che il la prossima stagione di raccolto avrà successo. Solitamente richiediamo fondi al massimo due o tre mesi prima dell’inizio degli interventi, quindi abbiamo un altissimo senso di urgenza».

Il piano di emergenza della Fao in Sudan per il 2024 prevede un budget di 104 milioni di dollari, ma attualmente è finanziato per meno del 10% e Paulsen conclude: «Ogni volta che parlo con le persone sfollate, di solito sono state costrette ad andarsene perché il loro bestiame è morto o perché i loro raccolti sono stati danneggiati o distrutti. Questo è il motivo per cui la nostra capacità di agire rapidamente per sostenere le famiglie agricole vulnerabili del Sudan è della massima importanza».

Traendo un amarissimo bilancio di questa guerra dimenticata verrebbe da dire che lo scontro tra militari e ribelli per impossessarsi delle risorse petrolifere del Sudan sta uccidendo contadini a pastori dopo aver soffocato nella culla la nascente democrazia sudanese e ogni speranza di progresso.