Saranno presentati domani anche i risultati del concorso d’idee per il progetto comunale

La geotermia di Larderello celebra il Sommo poeta

Per le celebrazioni dantesche verranno proiettate sulle torri refrigeranti raffigurazioni di Inferno, Purgatorio e Paradiso

[9 Settembre 2021]

Il Comune di Pomarance – la “capitale” della geotermia – ed Enel green power rendono omaggio al Sommo poeta con un evento che si terrà domani nell’Arena geotermica di Larderello (refrigerante centrale 3), a partire dalle ore 18:30.

In occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri che contraddistinguono questo anno, verrà annunciato l’esito e si potrà prendere visione in anteprima di alcuni bozzetti del concorso di idee indetto dal Comune per la realizzazione del più ampio progetto “Inferno”, che prenderà vita all’interno di una delle torri refrigeranti messe a disposizione da Enel.

«Finalmente – commenta la Sindaca Ilaria Bacci – stiamo iniziando a vedere i risultati di mesi di lavoro che ci porteranno a realizzare un progetto culturale e turistico di assoluto livello. Ringrazio Enel green power per il supporto dato fino ad oggi. Con gli esiti del concorso di idee per la realizzazione dell’ “Inferno” possiamo davvero iniziare la fase esecutiva di un progetto che potrebbe portare sul territorio molti benefici».

Un modo per ribadire lo stretto legame tra Dante e la Valle del Diavolo, probabile fonte di ispirazione dei paesaggi infernali della prima cantica della Divina Commedia. Il tutto farà da cornice al principale evento della serata al quale presenzierà anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: la proiezione – progettata e realizzata da Enel X – sulla superficie esterna delle tre torri refrigeranti della centrale di Larderello di immagini raffiguranti interpretazioni di Inferno, Purgatorio e Paradiso. Un’illuminazione architetturale che fonderà insieme arte, cultura e industria in uno spettacolo di luce unico che coniuga sostenibilità e illuminazione artistica.

«Siamo particolarmente felici – ha detto Luca Rossini, responsabile Geotermia Italia Enel green power – per questa collaborazione con il Comune di Pomarance che rappresenta un altro importante passo nel nostro percorso comune di valorizzazione della risorsa geotermica in chiave di turismo sostenibile, arte, storia e cultura. Un patrimonio di grande valore che merita di essere conosciuto e che trova compimento in questa ricorrenza speciale dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, la cui ispirazione poetica è legata anche alle affascinanti terre dal cuore caldo di Larderello e della Toscana».