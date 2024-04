La crescita inarrestabile delle auto elettriche: nel 2024 nel mondo ne verranno vendute 17 milioni

Rapporto Iea: entro il 2030 quasi 1 auto su 3 in Cina sarà elettrica e quasi 1 su 5 nell’Ue e negli Usa

[23 Aprile 2024]

Secondo il Global EV Outlook 2024 pubblicato dall’International energy agency (Iea) «Più di un’auto su cinque venduta in tutto il mondo quest’anno sarà elettrica, con una domanda in aumento prevista nel prossimo decennio, destinata a rimodellare l’industria automobilistica globale e a ridurre significativamente il consumo di petrolio per il trasporto su strada».

Ad accompagnare il Global EV Outlook 2024 ci sono il Global EV Data Explorer e il Global EV Policy Explorer, strumenti online che consentono agli utenti di esplorare in modo interattivo le statistiche, le proiezioni e le misure politiche sui veicoli elettrici in tutto il mondo.

L’Outlook pubblicato oggi, rileva che «Le vendite globali di auto elettriche rimarranno robuste nel 2024, raggiungendo circa 17 milioni entro la fine dell’anno. Nel primo trimestre, le vendite sono cresciute di circa il 25% rispetto allo stesso periodo del 2023, un tasso simile al tasso di crescita osservato nello stesso periodo dell’anno precedente, ma su una base più ampia. Il numero di auto elettriche vendute a livello globale nei primi tre mesi di quest’anno è più o meno equivalente al numero venduto in tutto il 2020».

Ed è la Cina che fa molta paura anche alla Corte dei conti europea a guidare questa crescita. L’Iea prevede che nel 2024 «Le vendite di auto elettriche in Cina saliranno a circa 10 milioni, rappresentando circa il 45% di tutte le vendite di auto nel Paese. Negli Stati Uniti, si prevede che circa un’auto venduta su 9 sarà elettrica, mentre in Europa, nonostante le prospettive generalmente deboli per le vendite di autovetture e la graduale eliminazione dei sussidi in alcuni Paesi, le auto elettriche sono ancora destinate a rappresentare circa un in quattro auto vendute».

Questa crescita si basa su un 2023 record: «L’anno scorso – ricorda l’Iea – le vendite globali di auto elettriche sono aumentate del 35% arrivando a quasi 14 milioni. Mentre la domanda è rimasta in gran parte concentrata in Cina, Europa e Stati Uniti, la crescita è aumentata anche in alcuni mercati emergenti come il Vietnam e la Thailandia, dove le auto elettriche rappresentavano rispettivamente il 15% e il 10% di tutte le auto vendute».

I nuovo Outlook prevede che «I sostanziali investimenti nella catena di fornitura dei veicoli elettrici, il sostegno politico costante e il calo dei prezzi dei veicoli elettrici e delle relative batterie produrranno cambiamenti ancora più significativi negli anni a venire».

Il report Iea rileva che «Con le politiche attuali, ogni altra auto venduta a livello globale sarà elettrica entro il 2035. Nel frattempo, se gli impegni annunciati dai Paesi in materia di energia e clima fossero rispettati in pieno e in tempo, 2 auto vendute su 3 sarebbero elettriche entro il 2035. In questo scenario, la rapida diffusione dei veicoli elettrici – dalle automobili ai furgoni, ai camion, agli autobus e ai veicoli a due e tre ruote – evita la necessità di circa 12 milioni di barili di petrolio al giorno, alla pari dell’attuale domanda di trasporto stradale in Cina ed Europa messe insieme».

Presentando il rapporto, il direttore esecutivo dell’Iea Fatih Birol ha detto che «Nei nostri dati, Lo slancio continuo delle auto elettriche è chiaro, anche se è più forte in alcuni mercati rispetto ad altri. Invece di rallentare, la rivoluzione globale dei veicoli elettrici sembra prepararsi per una nuova fase di crescita. L’ondata di investimenti nella produzione di batterie suggerisce che la catena di fornitura dei veicoli elettrici sta progredendo per soddisfare gli ambiziosi piani di espansione delle case automobilistiche. Di conseguenza, si prevede che la quota di veicoli elettrici sulle strade continuerà a crescere rapidamente. Basandosi solo sulle politiche attuali, quasi un’auto su tre sulle strade in Cina entro il 2030 sarà elettrica, e quasi una su cinque sia negli Stati Uniti che nell’Unione Europea. Questo cambiamento avrà importanti conseguenze sia per l’industria automobilistica che per il settore energetico».

Il rapporto fa notare che «I produttori hanno compiuto passi importanti per soddisfare le ambizioni dei governi di rafforzare i veicoli elettrici, anche assumendo impegni finanziari significativi. Grazie agli elevati livelli di investimento negli ultimi cinque anni, la capacità mondiale di produrre batterie per veicoli elettrici è ben posizionata per tenere il passo con la domanda, anche se aumenterà drasticamente nel prossimo decennio. Il ritmo della transizione verso i veicoli elettrici potrebbe non essere coerente e dipenderà dall’accessibilità economica».

In Cina, oltre il 60% delle auto elettriche vendute nel 2023 erano già meno costose da acquistare rispetto alle loro equivalenti convenzionali. Ma in Europa e negli Stati Uniti, i prezzi di acquisto delle auto con motore a combustione interna sono rimasti in media più economici, anche se si prevede che l’intensificarsi della concorrenza di mercato e il miglioramento delle tecnologie delle batterie ridurranno i prezzi nei prossimi anni. L’Iea evidenzia che «Anche laddove i prezzi iniziali sono elevati, i costi operativi inferiori dei veicoli elettrici significano che l’investimento iniziale si ripaga nel tempo» e, a differenza da quanto teme la Corte dei Conti Ue l’Iea fa notare che «Le crescenti esportazioni di auto elettriche da parte delle case automobilistiche cinesi, che rappresentavano oltre la metà di tutte le vendite di auto elettriche nel 2023, potrebbero aumentare la pressione al ribasso sui prezzi di acquisto. Le aziende cinesi, che stanno anche installando impianti di produzione all’estero, hanno già registrato forti vendite di modelli più convenienti lanciati nel 2022 e 2023 nei mercati esteri. Questo evidenzia che la composizione delle principali economie produttrici di veicoli elettrici si sta discostando notevolmente dall’industria automobilistica tradizionale». La stessa industria che non ha saputo adeguarsi al mercato elettrico in espansione e che ora chiede autarchia europea dopo aver inondato il mondo di auto a combustione interna nel nome della globalizzazione capitalista e del libero mercato, che evidentemente servono solo quando la concorrenza è scarsa o debole.

Il Global EV Outlook 2024 conclude evidenziando un altro aspetto cdella rivoluzione della mobilità elettrica: «Garantire che la disponibilità della ricarica pubblica tenga il passo con le vendite di veicoli elettrici è fondamentale per una crescita continua. Il numero di punti di ricarica pubblici installati a livello globale è aumentato del 40% nel 2023 rispetto al 2022 e la crescita dei punti di ricarica veloci ha superato quella di quelli più lenti. Tuttavia, per raggiungere un livello di diffusione dei veicoli elettrici in linea con gli impegni assunti dai governi, le reti di ricarica devono crescere di 6 volte entro il 2035. Allo stesso tempo, il sostegno politico e un’attenta pianificazione sono essenziali per garantire che una maggiore domanda di elettricità derivante dalla ricarica non si realizzi. non sovraccaricare le reti elettriche».