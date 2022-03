La Corea del nord ha lanciato il missile balistico “mostro” Hwasong-17 (VIDEO)

Film del lancio in stile hollywoodiano con Kim Jong-un in giacca di pelle e occhiali da sole

[25 Marzo 2022]

Oggi la Corea del nord ha confermato il lancio di un missile balistico intercontinentale Hwasong-17 su ordine diretto del leader Kim Jong-un che ha mostrato il tutto con un filmato epico in stile hollywoodiano.

L’agenzia ufficiale nordcoreana KCNA ha scritto che Hwasong-17 «Renderà ancora una volta il mondo intero chiaramente consapevole del potere delle nostre forze armate strategiche. Le nostre forze di difesa nazionali avranno formidabili capacità militari e tecniche, che non saranno interessate da alcuna minaccia militare o ricatto, e rimarranno completamente preparate per un lungo confronto con gli imperialisti statunitensi».

E, a differenza di altre volte, nessuno mette in dubbio le “vanterie” nordcoreane. Il giornale giapponese Asahi Shimbun scrive che «La Corea del Nord ha testato per la prima volta il suo massiccio missile balistico intercontinentale (ICBM) Hwasong-17, dimostrando le capacità di un’arma potenzialmente in grado di lanciare una testata nucleare in qualsiasi parte degli Stati Uniti».

Il lancio del missile “mostro” è avvenuto dopo che il governo sudcoreano e quello statunitense avevano affermato che i precedenti lanci missilistici del 27 febbraio e del 5 marzo avevano coinvolto parti del sistema ICBM Hwasong-17, probabilmente in preparazione per un test completo come quello avvenuto ieri.

Gli analisti hanno defnito l’Hwasong-17 «Un missile mostruoso» e ha volato per 67,5 minuti a una distanza di 1.090 chilometri e un’altitudine massima di 6.248,5 chilometri e ha colpito con precisione un bersaglio in mare» dice la KCNA. Cifre confermate da Giappone e Corea del sud che fanno notare che si tratta del lancio nordcoreano più lungo di sempre, anche dell’ultimo test ICBM della Corea del Nord nel 2017, quando un missile e Hwasong-15 volò per 53 minuti a un’altitudine di circa 4.475 chilometri e con una portata di 950 chilometri.

L’ Asahi Shimbun fa notare che «A differenza di tutti i precedenti test ICBM della Corea del nord, l’Hwasong-17 è stato lanciato direttamente da un veicolo trasportatore, erettore, lanciatore (TEL), come hanno mostrato le foto dei media statali». Secondo gli analisti di 38 North, un programma Usa che monitora la Corea del nord, «L’Hwasong-17, che è stato mostrato su un TEL con 11 assi, è il più grande missile balistico intercontinentale del mondo a propulsione liquida mobile su strada. .Il suo diametro è stimato tra 2,4 e 2,5 metri e la sua massa totale, a pieno regime, è probabilmente compresa tra 80.000 e 110.000 kg,»

La Corea del nord aveva presentato per la prima volta l’ l’Hwasong-17 in una parata militare nell’ottobre 2020, e gli analisti avevano subito notato che sembrava notevolmente più grande” dell’Hwasong-15. Poi “il missile mostruoso” è stato nuovamente presentato in una mostra sulla difesa a Pyongyang nell’ottobre 2021. Le dimensioni dell’Hwasong-17 hanno spinto gli analisti a ipotizzare che sia stato progettato per trasportare più testate nucleari e dispositivi per penetrare meglio le difese missilistiche. Alcuni osservatori hanno ricordato che la tecnologia satellitare che la Corea del Nord avrebbe testato nei lanci del 27 febbraio e del 5 marzo potrebbe essere utilizzata anche per un sistema MIRV (Multiple Independent Targetable Reentry Vehicle), consentendo potenzialmente a un singolo missile di sganciare testate nucleari su diversi obiettivi.

A impressionare sono state anche le immagini “epiche”, da film di guerra statunitense, del lancio del missile trasmesse oggi dalla KCNA. Le foto e il video mostrano il leader supremo nordcoreano, Kim Jong-un, mentre supervisiona il lancio in giacca di pelle e occhiali da sole.

Tokyo ha confermato che il missile è caduto nella sua zona economica esclusiva, al largo di Aomori, nel Mar del Giappone. Il missile è stato rilevato dalla difesa sudcoreana subito dopo il lancio e Seoul ha risposto con un’esercitazione militare e ha lanciato diversi missili da crociera e balistici con «Una dimostrazione di potenza di fuoco contro la Corea del Nord».