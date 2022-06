La Commissione europea sostiene l’alleanza europea per l’idrogeno pulito

Timmermans: idrogeno per ridurre la dipendenza dell'Ue dal gas russo

[16 Giugno 2022]

Oggi la Commissione ospita il quarto forum dell’alleanza europea per l’idrogeno pulito (European Clean Hydrogen Alliance) che ha istituito nel 2020 e che riunisce oltre 1.600 organizzazioni coinvolte nella diffusione dell’idrogeno pulito in Europa. Aprendo l’incontro, il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue per l’European Green Deal, Frans Timmermans, ha sottolineato che «L’idrogeno è un elemento essenziale della futura sovranità energetica dell’Europa. La velocità di sviluppo del settore europeo dell’idrogeno dimostra che possiamo decarbonizzare la nostra economia e garantire l’indipendenza dai combustibili fossili russi. L’acceleratore dell’idrogeno previsto dal piano RePowerEU orienterà gli investimenti necessari per aumentare la produzione europea di idrogeno pulito».

L’obiettivo dell’alleanza è quello di «Sostenere la diffusione su larga scala delle tecnologie basate sull’idrogeno pulito entro il 2030, riunendo la produzione di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di CO2, la domanda da parte di industria, mobilità e altri settori, nonché il trasporto e la distribuzione dell’idrogeno».

I summit discute del piano REPowerEU della Commissione, che definisce una serie di azioni per accelerare la diffusione dell’idrogeno per di stimolare la transizione verde e sostituire i combustibili fossili russi.

Sarà anche l’occasione per varare il partenariato per gli elettrolizzatori annunciato a maggio, che sosterrà l’impegno dell’industria a decuplicare la capacità di produzione di elettrolizzatori per l’idrogeno entro il 2025. L’alleanza presenterà oggi anche la sua relazione sull’autorizzazione degli impianti a idrogeno, che contribuirà ai lavori in corso della Commissione Ue per semplificare le procedure per i progetti di energie rinnovabili e idrogeno. L’alleanza raccoglierà dai membri nuovi progetti sull’idrogeno da includere nella sua riserva di progetti.

Il commissario europeo per il mercato interno, Thierry Breton, ha concluso: «L’idrogeno consente la transizione verde dell’industria europea ed è un motore per l’innovazione industriale, la competitività e la resilienza. L’industria europea sta realizzando progetti su vasta scala che producono idrogeno pulito e lo usano per decarbonizzare i processi industriali. L’alleanza europea per l’idrogeno pulito è fondamentale in questo processo, in quanto facilita i partenariati e la collaborazione, contribuendo a creare un contesto normativo favorevole e promuovendo investimenti transnazionali che si concretizzano, in particolare, in importanti progetti di comune interesse europeo».