La California ha messo al bando le auto a benzina e diesel entro il 2035. Presto lo faranno altri 15 Stati Usa

Plaudono Sierra Club e Ford Motor. Un regolamento che prepara l’atterraggio morbido dell’industria automobilistica nella grande transizione

[2 Settembre 2022]

Il 25 agosto, il California Air Resources Board (CARB) ha approvato il regolamento Advanced Clean Cars II (ACC II) che prevede entro il 2035 in California possano essere venduti solo veicoli a emissioni zero (ZEV) e che quindi vieta la vendita di nuove auto e autocarri leggeri a benzina e diesel entro il 2035.

Stepanie Searle, direttrice del clean fuels program e della regione Usa per l’International Council on Clean Transportation, dà un giudizio positivo dell’iniziativa: «Il regolamento è stato adottato dal California Air Resources Board, o CARB, un’agenzia che ha profilo record come leader politico. Inoltre, il regolamento ha obiettivi provvisori, il che significa che le case automobilistiche devono compiere progressi costanti verso gli obiettivi del 2035. Il regolamento dice che i veicoli a emissioni zero devono essere il 35% delle nuove auto e autocarri leggeri venduti entro il 2026; il 68% entro il 2030; e il 100% entro e non oltre il 2035. In prospettiva, nella prima metà di quest’anno in California i veicoli a emissioni zero erano il 16,5% di tutte le auto e gli autocarri leggeri nuovi venduti, che era la quota più grande di qualsiasi Stato».

Sierra Club, la più grande e diffusa associazione ambientalista Usa ha evidenziato che «L’adozione dell’ACC II fa seguito segue a un ordine esecutivo del 2020 del governatore Newsom che richiede questa transizione. Sierra Club California, insieme a numerose altre ONG ambientaliste e organizzazioni per la giustizia ambientale, ha sostenuto per anni l’elettrificazione del nostro settore dei trasporti e questo regolamento accelererà questa transizione. Anche molti altri Stati in tutto il Paese sono pronti ad adottare il regolamento ACC II nei prossimi mesi».

Infatti, il governatore democratico dello Stato di Washington Jay Inslee ha subito annunciato che «Adotteremo i regolamenti della California entro la fine di quest’anno». Anche Massachusetts e Virginia sono pronte ad adottare divieti per la vendita di veicoli a benzina e diesel entro il 2035 perché si sono già dotati di leggi che seguono automaticamente l’esempio della California sui trasporti puliti. Però il governatore della repubblicano della Virginia Glenn Youngkin ha detto che cercherà di abrogare la legge che è stata firmata dal suo predecessore democratico.

La California in realtà ha seguito l’esempio dello Stato di New York, che nel 2021 aveva approvato i una legge simile che vieta la vendita di auto e autocarri leggeri a combustibili fossili entro il 2035, e poi estende il divieto agli autocarri pesanti entro il 2045.

Sierra Club ricorda che «Il regolamento ACC II può essere adottata anche da altri Stati che scelgono di adottare il regolamento della California, che è più rigoroso degli standard federali per le auto pulite. 15 stati hanno adottato completamente la regola ACC I della California e molti di questi stati adotteranno l’ACC II».

Infatti, anche Colorado, Connecticut , Delaware, Maine, Maryland, New Jersey, New Mexico, Nevada, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island e Vermont e Washington DC hanno politiche legate a quelle della California e quindi dovrebbero adottare regolamenti che vietino la vendita di auto a benzina e diesel entro il 2035.

Alla fine, le iniziative degli Stati potrebbero finire per essere uno dei cambiamenti politici più enormi e a cascata per decarbonizzare il trasporto privato statunitense, inviando un segnale inequivocabile all’industria e all’opinione pubblica sulla direzione in cui sta andando il mercato.

Le case automobilistiche si stavano già preparando per un futuro in gran parte elettrificato entro la metà degli anni ’30. Piuttosto che costringere le imprese a fare qualcosa che non volevano fare, gli Stati democratici Usa stanno aiutando l’industria a prepararsi a un atterraggio morbido nella grande transizione. Bob Holycross, responsabile della sostenibilità di Ford Motor, ha commentato: «In Ford, combattere il cambiamento climatico è una priorità strategica e siamo orgogliosi della nostra partnership con la California per standard di emissioni dei veicoli più rigorosi. Il nuovo regolamento è uno standard fondamentale che definirà il trasporto pulito e darà l’esempio per gli Stati Uniti».

Daniel Barad, senior policy advocate di Sierra Club California conclude: «Il regolamento Advanced Clean Cars II è un passo importante verso l’aria respirabile nelle comunità della California e sarà fondamentale per lo Stato per soddisfare i suoi obiettivi climatici e gli standard federali di qualità dell’aria. Altri Stati dovrebbero muoversi rapidamente per unirsi alla California e adottare questa regola salvavita, che migliorerà la qualità dell’aria e rallenterà la crisi climatica. Il CARB ha ancora molto lavoro da fare per garantire che questa regola vada a vantaggio delle comunità in prima linea che hanno più bisogno di riduzioni delle emissioni. Sierra Club California lavorerà a stretto contatto con i nostri partner per la giustizia ambientale per promuovere una transizione giusta ed equa verso un trasporto a emissioni zero».