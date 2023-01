La battaglia del carbone di Lützerath

Gli ambientalisti tedeschi mobilitati contro lo sgombero del villaggio accusano i Grünen di aver tradito le promesse sul clima

[9 Gennaio 2023]

Il villaggio di Lützerath, nella Germania occidentale, sta per essere letteralmente inghiottito dall’enorme miniera di carbone che è alle sue porte. Ieri c’è stata una passeggiata/manifestazione/veglia contro l’espansione della miniera e contro la politica energetica del governo “semaforo” rosso-giallo-verde (Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SP, Freie Demokratische Partei – FDP e Grünen).

Lützerath ci sono state scaramucce tra i manifestanti – molti il volto coperto con sciarpe e che rinforzano barricate improvvisate e caricano carriole di mattoni . e la polizia.

L’are intorno e sotto Lützerath è ricca di lignite, la forma più sporca del carbone. La miniera è un canyon artificiale marrone che si estende per oltre 35 chilometri quadrati e produce 25 milioni di tonnellate ogni anno. Il gigante energetico tedesco RWE, che gestisce la miniera, è anche proprietario del villaggio che è stato abbandonato da tutti i residenti. Restano solo i manifestanti, acquartierati nei vecchi edifici di mattoni che, come nella “Stoia Infinita” di Michael Ende guardano il nulla avanzare verso di loro.

La battaglia per Lützerath tra ambientalisti e RWE infuria da tempo, ma la guerra in Ucraina l’ha trasformata nel simbolo tedesco della transizione energetica tedesca in un Paese che faceva affidamento sul gas russo per soddisfare il suo bisogno energetico.

Attualmente Lützerath è raggiungibile solo a piedi, poiché la polizia ha iniziato a prepararsi per sgomberare il villaggio dove dal 10 gennaio non sarà più consentito stare. Ma gli attivisti locali continuano a protestare contro la distruzione e Greenpeace Deutschland e altre associazioni ambientaliste sono sul posto per impedirlo «Perché la combustione del carbone che è sotto Lützerath non è compatibile con il limite degli 1,5 gradi».

Greenpeace ricorda che «Il ministro del clima Habeck (Grünen) ha tuttavia annunciato nell’ottobre 2022 che Lützerath dovrebbe essere escavato. Per compensare questo, l’eliminazione graduale del carbone deve essere anticipata al 2030».

Gli ambientalisti criticano soprattutto i Verdi tedeschi: «Ci sono circa 600 chilometri tra Berlino e Lützerath nella Renania settentrionale-Vestfalia, ma si potrebbe pensare che i due luoghi siano mondi a parte: nella capitale, l’importanza della protezione del clima nel governo del semaforo rosso-verde-giallo sta diminuendo ulteriormente e facendo passi indietro, mentre nel Reno l’area mineraria della lignite persegue ancora le politiche energetiche del secolo scorso, come se nessuno avesse mai sentito parlare di energia a carbone che riscalda il clima. Come se le cifre del 2022 non avessero appena dimostrato ancora una volta quanto poco la produzione di energia elettrica a carbone sia compatibile con la protezione del clima, La Germania ancora una volta non è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi climatici a causa dell’arretramento del carbone».

L’accusa di Greenpeace Deutschland è durissima: «I Grünen, tra tutti, con il ministro dell’Economia Robert Habeck e il ministro dell’Economia del Nord Reno-Westfalia Mona Neubaur, insieme al capo della RWE Markus Krebber, hanno suggellato la demolizione di un altro villaggio nella miniera a cielo aperto di Garzweiler in un documento sui punti chiave sulla fase del carbone. Sebbene i Verdi e RWE abbiano annunciato all’unanimità che l’eliminazione graduale del carbone nella Renania sarebbe stata anticipata al 2030, il percorso di eliminazione graduale del carbone presentato non mantiene ciò che promette: la decisione non risparmia quasi niente CO2 e consente a quasi tutte le centrali elettriche funzioneranno fino al 2030. Questo significa che la Germania non raggiungerà i suoi obiettivi di settore né perseguirà una politica compatibile con il limite di 1,5 gradi».

Karsten Smid, un esperto climatico di Greenpeace critica l’intesa tra i Verdi e RWE sulla politica della lignite: «L’anticipo simbolico dell’eliminazione graduale del carbone fino al 2030 non serve a nulla finché non vengono ridotte anche le quantità di carbone».

Ora il governo di coalizione si trova a ingoiare l’indigesto rospo del carbone,, compresi i ministri verdi che avevano promesso in campagna elettorale di porre rapidamente fine alla dipendenza dal carbone.

Greenpeace chiede al governo federale tedesco di «Apportare modifiche alla politica climatica per evitare che l’elevato utilizzo di centrali elettriche a carbone entro il 2030 metta a repentaglio gli obiettivi climatici. Consentendo ai neri-verdi ( Christlich Demokratische Union – CDU e Grunen) a livello statale e al Semaforo a livello federale di far cancellare Lützerath da RWE, stanno tradendo l’Accordo sul clima di Parigi. Perché il carbone sotto il villaggio di Lützerath svolge un ruolo centrale nell’eliminazione graduale del carbone nella Renania nel 2030. Ecco perché Greenpeace a Lützerath continua a lottare per una vera uscita dal carbone – nella Rheinischen Revier e nei Bundesländern orientali».

Anche se è probabile che Lützerath sarà l’ultimo villaggio tedesco inghiottito da una miniera di carbone, gli attivisti si preparano a difenderlo nel nome della battaglia contro il riscaldamento globale. Mentre gli agenti di polizia, alcuni in tenuta antisommossa, e gli ambientalisti si fronteggiano a pochi metri dal gigantesco escavatore che si abbatterà sul villaggio, Greenpeace Deutschland.

L’accordo del governo tedesco con RWE prevede che altri cinque villaggi verranno risparmiati da la miniera a cielo aperto, ma Greenpeace fa notare che «Se Lützerath sarisse, gli escavatori della compagnia carboniera potrebbero scavare chilometri nel territorio per estrarre 280 milioni di tonnellate di lignite in più dalla miniera a cielo aperto di Garzweiler. Questo progetto è una debacle per il progressivo riscaldamento globale: se verrà bruciato il carbone sotto i villaggi di Garzweiler, gli obiettivi climatici di Parigi non possono essere raggiunti per la Germania. Il confine degli 1,5 gradi corre davanti a Lützerath», come è stato dimostrato dallo studio “Kein Grad weiter – Anpassung der Tagebauplanung im Rheinischen Braunkohlerevier zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze” del Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.

Greenpeace chiede quindi: «Affinché venga rispettato il limite di 1,5 gradi, il carbone sotto Lützerath deve rimanere nel terreno! Il governo del land deve concordare una moratoria sull’evacuazione di Lützerath con RWE. Invece di fare affidamento su un’inutile escalation della situazione che mette in pericolo la vita umana, dovrebbero essere concordati colloqui per una soluzione pacifica. Dove c’è scritto eliminazione graduale del carbone 2030, deve essere incluso anche il risparmio di CO2! Il governo federale deve garantire una graduale eliminazione della produzione di energia basata sulla lignite. E anche per le centrali elettriche a carbone nella Germania orientale è necessario un percorso vincolante di graduale eliminazione del carbone entro il 2030. La lignite sotto Lützerath non è necessaria nemmeno nell’attuale situazione di crisi. La sicurezza dell’approvvigionamento richiede investimenti nelle energie rinnovabili. Per sole e vento al 100%! Il futuro è rinnovabile. RWE sta cercando di creare il fatto compiuto nella miniera a cielo aperto di Garzweiler. Ma la Germania e il mondo non possono più permettersi i danni climatici causati dalla lignite renana».