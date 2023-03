Irena: nel 2022 crescita record delle energie rinnovabili: + 9,6%. Diminuiti i nuovi impianti fossili

Ma per restare entro gli 1,5° C, le rinnovabile devono crescere 3 volte di più all’anno rispetto al livello attuale

[22 Marzo 2023]

Secondo il nuovo rapporto “Renewable Capacity Statistics 2023” pubblicato dall’International Renewable Energy Agency (Irensa), «Alla fine del 2022, la capacità di produzione globale di energia da fonti rinnovabili era pari a 3372 Gigawatt (GW), con una crescita della capacità delle rinnovabili di 295 GW, o del 9,6%. Ben l’83% di tutta la capacità elettrica aggiunta lo scorso anno è stata ottenuta da fonti rinnovabili».

Il rapporto dimostra che «Le rinnovabili continuano a crescere a livelli record nonostante le incertezze globali» e il , direttore generale di Irena, Francesco La Camera, sottolinea che «Questa continua crescita record dimostra la resilienza delle energie rinnovabili nonostante il perdurare della crisi energetica. “Il solido business case delle energie rinnovabili, insieme a politiche adeguate, ha sostenuto una il trend ascendente della loro quota nel mix energetico globale anno dopo anno. Tuttavia, se vogliamo mantenerci su un percorso che limiti il riscaldamento globale a 1,5 °C, gli incrementi annuali di capacità di energia rinnovabile devono crescere e restare tre volte rispetto al livello attuale».”

Il rapporto fa notare che continua e si amplia il gap tra Paesi ricchi e emergenti e quelli più poveri: «Mentre nel 2022 molti Paesi hanno aumentato la loro capacità rinnovabile, la crescita significativa delle rinnovabili si concentra continuamente in pochi Paesi e regioni come l’Asia, gli Stati Uniti e l’Europa». I dati di Irena rilevano che «Nel 2022 quasi la metà di tutta la nuova capacità è stata aggiunta in Asia, per un totale di 1,63 Terawatt (TW) di capacità rinnovabile nello stesso anno. La Cina è stata il Paese che ha apportato il contributo maggiore, aggiungendo 141 GW alla nuova capacità del continente. In Europa e Nord America le rinnovabili sono cresciute rispettivamente di 57,3 GW e 29,1 GW. L’Africa ha continuato a espandersi con un aumento di 2,7 GW, leggermente superiore a quello dello scorso anno. L’Oceania ha proseguito la sua crescitacon un’espansione di 5,2 GW e il Sud America ha confermato il trend al rialzo, con un’espansione della capacità di 18,2 GW. Il Medio Oriente ha registrato l’incremento di rinnovabili più alto di sempre, con 3,2 GW di nuova capacità commissionata nel 2022, equivalenti a un aumento del 12,8%».

Entrando nei dettagli delle performance delle diverse energie rinnovabili viene fuori che, «Sebbene con 1250 GW l’energia idroelettrica abbia rappresentato la quota maggiore della capacità di generazione rinnovabile totale, il solare e l’eolico hanno continuato a dominare la nuova capacità di generazione. Insieme, entrambe le tecnologie hanno contribuito per il 90% alla quota di tutta la nuova capacità rinnovabile nel 2022. La capacità solare si è posizionata in testa con oltre il 22% di aumento, seguita dall’energia eolica, che ha accresciuto la sua capacità di generazione di più del 9%».

Riassumendo: la capacità idroelettrica rinnovabile è aumentata di 21 GW (+2%), con un’espansione in linea con gli ultimi anni. Con un aumento di 75 GW (+9%) nel 2022, la crescita dell’energia eolica ha continuato a rallentare rispetto ai due anni precedenti. L’energia solare fotovoltaica ha rappresentato la quasi totalità dell’aumento dell’energia solare nel 2022, con un incremento di 191 GW. Nel 2022 l’espansione delle bioenergie ha subito un leggero rallentamento (+7,6 GW rispetto a +8,1 GW nel 2021). L’energia geotermica ha registrato un modesto aumento di 181 MW. La capacità dell’elettricità rinnovabile off-grid è cresciuta di 1.237 MW nel 2022 (+11%), raggiungendo i 12,4 GW.

La Camera conclude: «Poiché si prevede che la domanda di energia aumenterà in molte regioni del mondo, la transizione energetica richiede un cambio di passo con una svolta strategica che vada oltre la decarbonizzazione dell’offerta. Alla luce dei recenti eventi globali, qualsiasi espansione di nuova capacità non rinnovabile deve essere collegata a un impegno teso ad accelerare la transizione energetica per rendere il sistema più resiliente, inclusivo e a prova di cambiamento climatico».