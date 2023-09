Intesa sull’energia tra ministeri dell’ambiente e della difesa

Firmate due convenzioni, interventi su 68 infrastrutture militari in tutto il territorio nazionale

[8 Settembre 2023]

Il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase) e il ministero della difesa hanno firmato due convenzioni per l’esecuzione di opere di efficientamento energetico su infrastrutture della Difesa nell’ambito del Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC).

Gli atti, sottoscritti dal Generale Giancarlo Gambardella, direttore della Direzione dei Lavori e del Demanio del Segretariato Generale della Difesa e dall’Ingegner Mauro Mallone, direttore generale della Direzione Generale Incentivi Energia del MaseE, saranno esecutivi a seguito della registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Il Mase evidenzia che «Gli interventi interesseranno 68 infrastrutture militari dislocate su tutto il territorio nazionale (52 dell’Aeronautica, 11 della Marina, 3 dell’Esercito e 2 dei Carabinieri) e riguarderanno l’efficientamento energetico del “sistema edificio-impianto”. La realizzazione dei progetti consentirà una notevole riduzione dei consumi energetici, per alcuni edifici anche superiore del 50% rispetto alla situazione ex-ante. La collaborazione tra i due Dicasteri rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra Istituzioni per promuovere e sviluppare congiuntamente, attraverso l’utilizzazione delle rispettive risorse e nell’ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, iniziative e progetti per garantire la piena attuazione degli impegni assunti a livello comunitario per il miglioramento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio nazionale fornendo un contributo importante e concreto allo sviluppo del Sistema Paese».