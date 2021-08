Incendio a Monterotondo Marittimo, ma nessun danno alla centrale geotermica

Enel rassicura: «La centrale è monitorata e regolarmente in esercizio»

[30 Agosto 2021]

«Incendio vicino alla centrale elettrica di Monterotondo Marittimo in provincia di Grosseto, dalle 14 del pomeriggio bruciano i boschi in prossimità dell’impianto», informano dalla Regione Toscana.

Ma mentre scriviamo le fiamme sono circostanziate in un’area a circa 1 km dalla centrale geotermoelettrica Nuova Monterotondo, che non ha subito alcun danno e sta proseguendo regolarmente la propria attività, come conferma alla nostra redazione il gestore Enel green power: «La centrale è monitorata e regolarmente in esercizio».

«Sul posto – aggiungono dalla Regione – stanno operando due elicotteri inviati dalla sala operativa regionale, che con i loro sganci e sotto il coordinamento di un direttore delle operazioni stanno evitando che le fiamme si propaghino verso la centrale. A terra sono invece in azione operai forestali dell’Unione dei comuni Colline Metallifere. Sono in arrivo squadre di volontari antincendi. I vigili del fuoco operano a supporto, rifornendo di acque i mezzi che stanno contrastando l’incendio. Al momento non risultano abitazioni minacciate dalle fiamme».