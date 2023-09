In costruzione il più grande traghetto elettrico a batterie del mondo

Costruito in Tasmania, lungo 130 metri e in grado di trasportare 2.100 passeggeri e l’equipaggio e 225 auto

[4 Settembre 2023]

Il costruttore navale australiano Incat Tasmania sta costruendo per la compagnia uruguaiana Buquebus la più grande nave leggera elettrica a batteria costruita finora: un traghetto Ro-Pax elettrico a batteria lungo 130 metri, elettrico al 10%. Il traghetto elettrico verrà consegnato nel 2025 e Incat spiega che «Il sistema di accumulo dell’energia (ESS) con capacità di oltre 40 MWh sarà quattro volte più grande di qualsiasi installazione di batterie costruita e installata in qualsiasi parte del mondo per l’ambiente del trasporto marittimo. Le batterie alimentano una serie di motori elettrici che azionano il sistema di propulsione a getto d’acqua. L’integrazione del sistema elettrico è di Wärtsilä e ESS di Corvus Energy».

C’è molto interesse per queste navi elettriche a batteria e Incat sta ora lavorando alla costruzione di un secondo, ma più piccolo, traghetto per veicoli/passeggeri elettrici a batteria.

Il fondatore di Incat, Robert Clifford, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di costruire in Tasmania questa nave di prima classe per Buquebus che, come noi, condivide la visione di essere all’avanguardia nel trasporto marittimo low carbon nel mondo. Incat è sempre stato un innovatore e ancora una volta siamo leader nel mondo e il mondo se ne sta accorgendo.

Questo interesse mondiale per le capacità di Incat di fornire navi elettriche è una grande opportunità per la Tasmania e ci aspettiamo che questo interesse aumenti. Stiamo già aumentando la nostra forza lavoro e abbiamo appena finalizzato i piani per l’assunzione di almeno altri 200 dipendenti nei prossimi 12 mesi con l’aspettativa che la nostra forza lavoro sarà più che raddoppiata nei prossimi anni».

L’amministratore delegato di Incat, Craig Clifford, ha evidenziato che «La costruzione della nave Buquebus è leader mondiale in questo tipo di costruzione navale e disporrà di una tecnologia all’avanguardia in termini di propulsione e sistemi di stoccaggio a emissioni zero. Una volta in funzione, i sistemi di ricarica a terra avranno il 50% di capacità in più rispetto a qualsiasi installazione attuale a livello mondiale. Il primo Incat Hull 096 al mondo avrà una capacità di 2.100 passeggeri ed equipaggio, 225 auto e includerà anche un Duty Free Shop di oltre 2.000 metri quadrati su un unico livello. Il feedback dall’estero è stato straordinariamente positivo, mi aspetto che vedremo molte più navi elettriche a batteria costruite qui a Incat in Tasmania.

Le opportunità di lavoro e di investimenti qui in Tasmania sono eccezionali. Il governo federale australiano ha un piano chiaro per decarbonizzare l’economia e con il 100% di energia rinnovabile e le emissioni nette pari a zero già raggiunte qui in Tasmania, siamo nella posizione ideale per costruire proprio qui navi a emissioni zero per tutto il mondo.Infatti, poiché la Tasmania ha già raggiunto le emissioni nette pari a zero, siamo l’unico luogo sul pianeta in grado di costruire navi elettriche a batteria a emissioni zero in un ambiente già a emissioni net zero per i nostri clienti».

L’ex premier liberale della Tasmania e consigliere strategico di Incat, Peter Gutwein, conclude: «La consegna del primo grande traghetto elettrico a batteria al mondo per Buquebus porterebbe a una crescita esponenziale nel mercato internazionale delle grandi navi elettriche leggere. Il mondo vuole navi grandi e leggere a emissioni zero e stiamo già aumentando la nostra forza lavoro e i nostri impianti di produzione per prepararci a quella che sarà un’espansione significativa. Sarà un vantaggio sia per l’ambiente che per gli investimenti in posti di lavoro qualificati a lungo termine in Tasmania».