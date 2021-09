Il Michigan costruirà la prima strada Usa per la ricarica wireless di veicoli elettrici

Una tecnologia già testata in Svezia e Francia che potrebbe facilitare l'adozione dei veicoli elettrici

[23 Settembre 2021]

Intervenendo alla cerimonia di apertura del salone dell’auto Motor Bella, la governatrice del Michigan, la democratica Gretchen Whitmer, ha annunciato una nuova iniziativa per sviluppare la prima infrastruttura statunitense di ricarica wireless per auto elettriche su una strada pubblica.

In un comunicato ufficiale si legge che «Lo sviluppo di una wireless dynamic charging roadway nel Michigan è un passo avanti nell’affrontare l’ansia da autonomia e accelererà la transizione a parchi auto all-electric nel Michigan e oltre».

La governatrice Gretchen Whitmer ha ricordato che «Il Michigan ha ospitato il primo miglio di strada asfaltata e ora stiamo aprendo la strada alle strade di domani con infrastrutture innovative che supporteranno l’economia e l’ambiente, aiutandoci a raggiungere il nostro obiettivo di carbon neutrality entro il 2050. “Questo progetto rafforza il mio impegno ad accelerare lo sviluppo dell’infrastruttura per i veicoli elettrici nel Michigan e creerà nuove opportunità per le imprese e i posti di lavoro ad alta tecnologia durante la transizione ai veicoli elettrici».

L’Inductive Vehicle Charging Pilot è una partnership tra il Dipartimento dei trasporti del Michigan e l’Office of Future Mobility and Electrification che implementerà un sistema stradale elettrificato che consentirà agli autobus, alle navette e ai veicoli elettrici di ricaricarsi durante la guida, consentendo ai veicoli elettrici di funzionare continuamente senza fermarsi caricare. Secondo lo Stato del Michigan, «Le strade elettrificate hanno il potenziale per accelerare l’adozione di veicoli elettrici da parte dei consumatori e delle operazioni del parco auto, consentendo l’operatività continua dei veicoli e trasformando le strade pubbliche in piattaforme energetiche condivise sicure e sostenibili. Primo nella nazione a implementare questa infrastruttura lungimirante, il Michigan continua a garantire la sua reputazione di leader nelle soluzioni di trasporto future e ad accelerare i progressi verso i nostri obiettivi di carbon neutrality».

Il 28 settembre il Michigan Department of Transportation (MDOT) bandirà una gara per progettare, finanziare, valutare, testare e implementare una Inductive Vehicle Charging Pilot lungo un tratto di un miglio di strada statale nelle contee di Wayne, Oakland o Macomb.

Il direttore del MDOT Paul C. Ajegba, ha commentato «Sappiamo che il futuro della mobilità coinvolge la connettività e questa iniziativa si integra perfettamente con i nostri altri successi che collegano veicoli e infrastrutture attraverso la tecnologia. Questo è un modello sul quale costruiremo in tutto lo Stato per promuovere ulteriormente la visione ampia e ambiziosa della governatrice».

Ad oggi, MDOT ha attivato il più grande infrastruttura tecnologica per veicoli elettrici, quasi 600 miglia, degli Usa, compreso il primo connected and autonomous vehicle (CAV).

L’annuncio dato dalla Whitmer si basa su quanto approvato dall’amministrazione del Michigan ad agosto, compreso il primo round sovvenzioni della Michigan Mobility Funding Platform per accelerare la mobilità e gli investimenti di veicoli elettrici nello Stato; un robot delivery program nel quartiere di Corktown a Detroit; il Detroit Smart Parking Lab, una nuova collaborazione tra settore pubblico e privato che lancia il primo sito di test Usa per soluzioni di parcheggio, sempre a Corktown; un protocollo di intesa tra Michigan e la provincia canadese dell’Ontario sulle attività transfrontaliere per stimolare innovazioni tecnologiche e soluzioni di trasporto che migliorino gli attraversamenti via terra, aria e acqua.

Un altro progetto di ricerca nello Stato dell’Indiana utilizzerà cemento magnetizzabile per consentire la ricarica wireless su un tratto di strada privata di 400 metri. Le bobine incorporate nella strada trasmetteranno elettricità alle auto dotate di bobine proprie, funzionando in modo molto simile ai pad di ricarica wireless utilizzati per ricaricare gli smartphone. La tecnologia di ricarica wireless è già stata testata in Francia, Svezia e in altri Paesi, una volta ampliato, potrebbe accelerare l’adozione dei veicoli elettrici rendendo più facile per i guidatori fare rifornimento.

Scott Manning, un portavoce del Dipartimento dei trasporti dell’Indiana, ha detto a Detroit Free Press che «Il progetto dell’Indiana inizierà i test su una strada pubblica tra uno o due anni». Il Michigan inizierà già da una strada pubblica.

Trevor Pawl, chief mobility officer all’Office of Future Mobility and Electrification, conclude: «Siamo nel bel mezzo del cambiamento più significativo nell’industria automobilistica da quando il Modello T è uscito dalla catena di montaggio più di un secolo fa e il Michigan sta definendo ancora una volta il percorso, producendo i veicoli del futuro e implementando soluzioni di ricarica che rendono adozione di veicoli elettrici più ampiamente disponibile. Questa strada elettrificata ha il potenziale per accelerare l’adozione di veicoli autonomi su larga scala e trasformare le nostre strade in piattaforme di trasporto sicure, sostenibili, accessibili e condivise».