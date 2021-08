Il governo brasiliano sta promuovendo una transizione energetica, ma in peggio. Molto peggio

Un programma che incoraggia l'uso del carbone significa una brutale battuta d'arresto in tempi di crisi climatica

[19 Agosto 2021]

Lo stesso giorno (09/08) che è stato pubblicato il 6° rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), che ha avvertito il mondo dell’urgenza di azioni concrete e immediate per contenere il cambiamento climatico e che l’influenza delle azioni umane nel riscaldamento globale è inequivocabile, in particolare con la combustione di combustibili fossili, il governo brasiliano ha pubblicato i dettagli del Programa para Uso Sustentável do Carvão Mineral Nacional, che prevede la promozione del settore del carbone minerale.

La proposta di legge promuove una politica per incoraggiare l’acquisizione di attrezzature minerarie e di ricerca per l’industria, oltre a vantaggi fiscali per attirare fino a 20 miliardi di reais di investimenti nei prossimi 10 anni per la fonte energetica che più inquina il mondo.

Secondo l’IPCC, la concentrazione di CO2 nell’atmosfera è già la più alta degli ultimi 2 milioni di anni.E’ in questo contesto che il governo del Brasile, Paese che non dipende dal carbone per la produzione di elettricità e che ha tra le migliori condizioni del pianeta per produrre energia pulita e rinnovabile, propone un programma per incoraggiare il carbone, mentre diversi Paesi in il mondo stanno già cercando modi per sbarazzarsi di questo male.

Nel 2017, 19 Paesi che dipendono dal carbone più di noi, tra cui Regno Unito, Francia, Canada, Portogallo e Messico, hanno annunciato un’alleanza per porre fine ai loro programmi per il carbone entro il 2030. Nel 2018 è stata la volta del Cile, dove il minerale rappresenta il 35% della produzione di energia elettrica. Questo periodo serve ai Paesi per sviluppare strategie per promuovere una transizione energetica giusta, ovvero un piano d’azione per promuovere altre fonti di reddito per le popolazioni delle regioni carbonifere, compresa la promozione della produzione di energia rinnovabile in queste località.

È questo dibattito che dovrebbe essere sul tavolo, soprattutto nelle città del sud del Brasile dove oggi si trovano la maggior parte delle centrali termoelettriche a carbone. Tuttavia, invece di guardare alle diverse potenzialità e al futuro di queste comunità, investendo in una giusta transizione, il governo insiste su un modello destinato al fallimento, sia finanziario che climatico. E gli impatti sono sentiti dal popolo brasiliano, nelle sue tasche e nelle nostre vite.

Esistono già soluzioni alla crisi climatica che possono aiutare a risolvere la crisi economica e sociale brasiliana. Basta unire i puntini, affidarsi a chi già lavora e promuovere azioni che contribuiscano a costruire un mondo più equo, inclusivo e in equilibrio con l’ambiente. Firma la nostra petizione per unirti al movimento di persone che riconoscono l’urgenza della crisi climatica, dare voce alle persone più colpite da questo problema e tenersi informati per mobilitarsi per la causa e fare pressione sulle autorità.

di Marcelo Laterman

campanha de Clima e Justiça do Greenpeace Brasil