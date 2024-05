Il divieto di energia solare sui terreni agricoli mette a rischio la crescita verde italiana

Gli esperti: comportamento schizofrenico che sconcerta imprese e investitori

[6 Maggio 2024]

Secondo Energy Market Price, «Il progetto di legge, che ha iniziato a circolare venerdì e che sarà esaminato lunedì dal governo italiano, limita l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nei terreni agricoli, cosa che ha suscitato preoccupazioni nel settore. Il regolamento rischia di penalizzare non solo lo sviluppo di impianti fotovoltaici su larga scala ma anche progetti agrivoltaici – lo sviluppo di parchi solari su terreni agricoli».

L’avvocato specializzato in energia Giovanni Battista Conte ha detto a Montel che «Uno stop alle rinnovabili è nell’aria. Non è chiaro come [l’Italia] possa costruire 80 GW di fotovoltaico senza utilizzare terreni agricoli».

Energy Market Price ricorda che «Nella bozza di aggiornamento del piano energetico e climatico presentato dall’Italia alla Commissione Europea lo scorso giugno, si prevede l’installazione di 131 GW di energie rinnovabili entro il 2030, di cui 80 GW dal solare, 28 GW dall’eolico e 19 GW dall’idroelettrico». E su LinkedIn Alessandro Marangoni, amministratore delegato della società di consulenza Althesys, fa notare che «Ancora una volta l’Italia si sta muovendo in modo schizofrenico, sconcertando imprese e investitori. Tante dichiarazioni verso la transizione e le fonti rinnovabili, ma altrettanti – o forse più – segnali contrari. Due forze uguali e contrarie alla fine lasciano tutto fermo».

Il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin aveva espresso la sua contrarietà alla proposta del ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida e il 3 maggio ha confermato che il governo stra discutendo sulla proposta di fermare la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici sui terreni agricoli: «L’obiettivo è quello di trovare un equilibrio tra la protezione degli agricoltori e delle loro terre, il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e l’incoraggiamento degli investimenti aziendali».

Secondo Alessandro Migliorini, country manager Italia di European Energy, «La situazione è sconcertante» e ha sottolineato «I lenti progressi dell’Italia nello sviluppo delle energie rinnovabili rispetto alla tendenza globale verso la decarbonizzazione. E’ surreale che le energie rinnovabili sembrino un problema in un Paese con un mix energetico tremendamente sbilanciato rispetto ai combustibili fossili. La proposta non può essere conciliata con il progetto di legge sulle aree idonee ancora da emanare, che mira a offrire chiarezza alle autorità competenti per i progetti sulle energie rinnovabili. Indipendentemente da come andrà a finire questa diatriba, purtroppo si è creato un clima di instabilità e incertezza, [che sono] i veri nemici dello sviluppo e degli investimenti».