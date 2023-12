Iea: la domanda globale di carbone diminuirà nei prossimi anni

Necessarie azioni più forti per favorire un declino più marcato verso il raggiungimento degli obiettivi climatici internazionali

[18 Dicembre 2023]

Secondo il rapporto “Coal 2023 – – Analysis and forecast to 2026”” dell’International energy agency (Iea), «Dopo aver raggiunto il massimo storico quest’anno, la domanda globale di carbone dovrebbe scendere fino al 2026». Per quest’anno, Coal 2023 stima un aumento della domanda globale di carbone dell’1,4%, superando per la prima volta gli 8,5 miliardi di tonnellate, ma evidenzia che «L’aumento globale maschera forti differenze tra le regioni. I consumi sono destinati a diminuire drasticamente nella maggior parte delle economie avanzate nel 2023, compresi cali record nell’Unione Europea e negli Stati Uniti di circa il 20% ciascuno. La domanda nelle economie emergenti e in via di sviluppo, nel frattempo, rimane molto forte, aumentando dell’8% in India e del 5% in Cina nel 2023 a causa della crescente domanda di elettricità e della debole produzione di energia idroelettrica».

Il Coal 2023 prevede che il commercio globale di carbone subirà una contrazione perché nei prossimi anni la domanda diminuirà, ma che il commercio di carbone raggiungerà un nuovo massimo nel 2023, spinto dalla forte crescita in Asia. Le importazioni cinesi stanno per raggiungere i 450 milioni di tonnellate, oltre 100 milioni di tonnellate in più rispetto al precedente record globale stabilito nel 2013, mentre le esportazioni dell’Indonesia nel 2023 saranno vicine ai 500 milioni di tonnellate, anche questo un record globale.

Il rapporto rileva che lo spostamento della domanda e della produzione di carbone verso l’Asia sta accelerando: «Quest’anno, Cina, India e Sud-Est asiatico dovrebbero rappresentare i tre quarti del consumo globale, rispetto a solo circa un quarto nel 1990 – fa notare l’Iea – Si prevede che il consumo nel Sud-Est asiatico supererà per la prima volta quello degli Stati Uniti e che dell’Unione Europea nel 2023. Fino al 2026, l’India e il Sud-Est asiatico saranno le uniche regioni in cui il consumo di carbone è destinato a crescere in modo significativo. Nelle economie avanzate, l’espansione delle energie rinnovabili in un contesto di debole crescita della domanda di elettricità è destinata a continuare a guidare il declino strutturale del consumo di carbone. Nel frattempo, si prevede che Cina, India e Indonesia – i tre maggiori produttori di carbone a livello globale – supereranno i record di produzione nel 2023, spingendo la produzione globale a un nuovo massimo nel 2023. Questi tre Paesi rappresentano ora oltre il 70% della produzione mondiale di carbone».

Ma il rapporto sottolinea che «La domanda globale di carbone diminuirà del 2,3% entro il 2026 rispetto ai livelli del 2023, anche in assenza di governi che annuncino e attuino politiche più forti in materia di energia pulita e clima. Questo declino sarà probabilmente guidato dalla grande espansione della capacità di energia rinnovabile che entrerà in funzione nei tre anni fino al 2026». E più della metà di questa espansione globale della capacità rinnovabile avverrà in Cina, che attualmente rappresenta oltre la metà della domanda mondiale di carbone. Di conseguenza, «La domanda cinese di carbone diminuirà nel 2024 e si stabilizzerà fino al 2026. Detto questo, le prospettive per il carbone in Cina saranno influenzate in modo significativo nei prossimi anni dal ritmo della diffusione dell’energia pulita, dalle condizioni meteorologiche e dai cambiamenti strutturali nel paese. l’economia cinese».

Il calo della domanda globale di carbone, che attualmente è la principale fonte energetica per produrre elettricità, acciaio e cemento e anche la maggiore fonte di emissioni di anidride carbonica di origine antropica, potrebbe segnare una svolta storica. Tuttavia, secondo il rapporto «Il consumo globale rimarrà ben al di sopra degli 8 miliardi di tonnellate fino al 2026. Per ridurre le emissioni a un ritmo coerente con gli obiettivi dell’accordo di Parigi, l’uso del carbone senza abbattimento dovrebbe diminuire in modo significativamente più veloce».

Keisuke Sadamori, direttore per i mercati energetici e la sicurezza dell’Iea, conclude: «Abbiamo assistito alcune volte a cali della domanda globale di carbone, ma sono stati brevi e causati da eventi straordinari come il crollo dell’Unione Sovietica o la crisi del Covid-19. Questa volta appare diverso, poiché il declino è più strutturale, guidato dalla formidabile e sostenuta espansione delle tecnologie energetiche pulite. Un punto di svolta per il carbone è chiaramente all’orizzonte, anche se il ritmo con cui le energie rinnovabili si espanderanno nelle principali economie asiatiche determinerà cosa accadrà dopo, e sono necessari sforzi molto maggiori per raggiungere gli obiettivi climatici internazionali».