Idroelettrico: la maggior parte delle infrastrutture sono obsolete e devono essere modernizzate

Il ruolo dell’idroelettrico al tempo delle energie rinnovabili

[14 Febbraio 2023]

Il nuovo rapporto “The changing role of hydropower Challenges and opportunities” pubblicato dall’’International Renewable Energy Agency (IRENA), nel contesto del suo Collaborative Framework on Hydropower, scatta un’istantanea dell’attuale stato dell’energia idroelettrica e presenta una visione di come realizzarne il potenziale.

Presentando il rapporto, il direttore generale di IRENA, Francesco La Camera, ha ricordato che «L’energia idroelettrica è stata una fonte efficace di generazione di energia pulita per più di un secolo. Tuttavia, con il panorama energetico in rapida evoluzione, è importante rivalutare il suo ruolo futuro e sfruttare i recenti progressi tecnologici che possono massimizzarne il potenziale garantendone al contempo la sostenibilità e la resilienza climatica».

Secondo l’IRENA’s 1.5° C Scenario, «Se il mondo deve decarbonizzarsi completamente e raggiungere gli obiettivi climatici fissati nell’Accordo di Parigi, la capacità installata di energia idroelettrica, inclusa l’energia idroelettrica con pompaggio, dovrebbe più che raddoppiare entro il 2050». Questo richiederà investimenti annuali nell’energia idroelettrica 5 violte più di quelli attuali. Ma il rapporto fa notare che «La maggior parte del potenziale idroelettrico si trova nei Paesi in via di sviluppo e le istituzioni finanziarie devono collaborare con i governi per superare i rischi e le limitazioni locali e indirizzare gli investimenti tanto necessari in queste regioni e Paesi».

E IRENA evidenzia che «L’energia idroelettrica, nonostante sia la tecnologia rinnovabile più matura, deve affrontare diverse sfide, tra cui: modernizzare il suo parco obsoleto per soddisfare i requisiti del sistema energetico moderno; attrarre nuovi investimenti e l’aggiornamento delle strutture di mercato e dei modelli di business che non premiano tutti i servizi forniti dall’energia idroelettrica oltre alla produzione di energia».

Il rapporto conclude: «La pianificazione e lo sviluppo dell’energia idroelettrica avranno successo solo se verranno presi in considerazione gli aspetti della sostenibilità e della resilienza».