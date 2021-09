Grazie al grafene Janus batterie agli ioni di sodio sostenibili?

Uno studio CNR: un'idea basata su metalli economici, abbondanti e sostenibili

[7 Settembre 2021]

Lo studio “Real-time imaging of Na+ reversible intercalation in “Janus” graphene stacks for battery applications”, pubblicato recentemente su Science Advances da un team di ricercatori della Chalmers tekniska högskola di Göteborg, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e Accurion, presenta un metodo che «consente di fabbricare materiali per elettrodi ad alte prestazioni per batterie al sodio». I ricercatori spiegano che «Si basa su un tipo innovativo di grafene per immagazzinare uno degli ioni metallici più comuni ed economici al mondo: il sodio. I risultati mostrano che la capacità può eguagliare le attuali batterie agli ioni di litio».

Lo studio è stato avviato da Vincenzo Palermo, attualmente direttore dell’Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività del Cnr (Cnr-Isof) di Bologna, durante il suo precedente incarico di vicedirettore del Graphene Flagship, progetto finanziato dalla Commissione europea, mentre era alla Chalmers tekniska högskola.

Al CNR spiegano che «Anche se gli ioni di litio funzionano bene per l’accumulo di energia, il litio è un metallo costoso con criticità riguardo l’approvvigionamento a lungo termine e problemi ambientali. Il sodio, al contrario, è un metallo abbondante a basso costo e l’ingrediente principale nell’acqua di mare (e del sale da cucina). Per questo future batterie agli ioni di sodio sono un’alternativa interessante e sostenibile per ridurre il nostro fabbisogno di materie prime critiche, a patto di riuscire ad aumentare la loro capacità. Al livello attuale di prestazioni, le batterie agli ioni di sodio non possono competere con le celle agli ioni di litio. Un fattore limitante è rappresentato dalla grafite, che è composta da strati sovrapposti di grafene e utilizzata come anodo nelle odierne batterie agli ioni di litio. Gli ioni si intercalano nella grafite, il che significa che possono entrare e uscire dagli strati di grafene ed essere immagazzinati per il consumo di energia. Gli ioni di sodio, che sono più grandi degli ioni di litio e interagiscono in modo diverso, non possono essere immagazzinati in modo efficiente nella struttura della grafite. Il team di ricercatori ha escogitato un nuovo modo per risolvere il problema».

Il principale autore dello studio, Jinhua Sun del Dipartimento di scienza industriale e dei materiali della Chalmers, spiega a sua volta: «Abbiamo aggiunto un distanziatore molecolare su un lato dello strato di grafene. Quando gli strati sono impilati insieme, la molecola crea uno spazio più ampio tra i fogli di grafene e fornisce un punto di interazione, che porta a una capacità significativamente più elevata», Lo studio evidenzia che «Tipicamente, la capacità di intercalazione del sodio nella grafite standard è di circa 35 milliampere ore per grammo (mA h g-1), pari a meno di un decimo della capacità di intercalazione degli ioni di litio nella grafite. Con il nuovo grafene la capacità specifica per gli ioni sodio è di 332 milliampere ore per grammo, avvicinandosi al valore del litio nella grafite. I risultati hanno anche mostrato una piena reversibilità e un’elevata stabilità del ciclo. La ricerca è ancora in una fase iniziale, ma i risultati sono molto promettenti e dimostrano che è possibile progettare strati di grafene in una struttura ordinata che si adatti agli ioni sodio, rendendola paragonabile alla grafite».

Il nuovo grafene ha una funzionalizzazione chimica asimmetrica su facce opposte ed è quindi spesso chiamato Janus graphene, come l’antico dio romano Giano bifronte – il dio dei nuovi inizi, associato a porte e cancelli ed ai primi passi di un viaggio. Il grafene Janus si adatta bene alla mitologia romana, aprendo potenzialmente le porte a batterie agli ioni di sodio ad alta capacità

Palermo conclude: «Questo materiale Janus è ancora lontano dalle applicazioni industriali, ma i nuovi risultati mostrano che possiamo progettare dei fogli di grafene ultrasottili, e il minuscolo spazio tra di loro, per lo stoccaggio di energia ad alta capacità. Siamo molto soddisfatti nel presentare un’idea basata su metalli economici, abbondanti e sostenibili».