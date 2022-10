Geotermia, per Arse e Free il decreto del Mite porterà benefici inferiori al 15-20% del potenziale

Semplificazione solo per piccoli impianti geotermici, esclusi condomini, imprese e edifici della Pubblica Amministrazione

[11 Ottobre 2022]

Secondo l’Associazione Riscaldamento Senza Emissioni (Arse) e il Coordinamento FREE – Fonti Rinnovabili e Efficienza Energetica «Le semplificazioni introdotte nel decreto MiTE (in allegato) per gli impianti di produzione di calore attraverso l’uso della risorsa geotermica, rinnovabile e gratuita, destinati principalmente al riscaldamento e alla climatizzazione degli edifici sono un primo ma ancor troppo timido passo per la diffusione di questa importante tecnologia».

Il presidente di Arse, Riccardo Bani, spiega: «Condividiamo appieno il valore del decreto che cerca di stabilire un livello minimo di semplificazione avviando così su tutto il nostro territorio un percorso di elettrificazione dei consumi termici. Purtroppo la semplificazione introdotta si limita a rendere agevole solo la realizzazione di impianti di piccole e piccolissime dimensioni escludendo i condomini, il settore terziario, le imprese e la maggior degli edifici della Pubblica Amministrazione. Stimiamo che la semplificazione introdotta nel decreto porterà benefici inferiori al 15-20% del potenziale conseguibile».

Arse e Coordinamento FREE ricordano che «Quello della piccola geotermia è un settore poco conosciuto, ma di rilevante importanza, soprattutto in uno scenario di prezzi energetici oramai insostenibili. Uno studio elaborato da Elemens evidenzia come l’adozione diffusa della geotermia, abbinata alle pompe di calore di nuova generazione, consentirebbe di ridurre il consumo di gas per riscaldamento nelle abitazioni di almeno 5 miliardi di mc, le emissioni di CO2 equivalenti in atmosfera di circa 13 milioni di tonnellate all’anno e un risparmio per le famiglie italiane di circa 7 – 8 miliardi di euro all’anno agli attuali prezzi del gas naturale».

Bani conclude: «Per conseguire questi obiettivi anche il settore delle rinnovabili termiche, come la geotermia, alla stregua delle rinnovabili elettriche richiede di semplificare gli iter autorizzativi. Auspichiamo che la norma possa essere migliorata per accelerare l’autonomia energetica del nostro Paese anche attraverso la diffusione di un modello di riscaldamento sostenibile e vantaggioso per famiglie e imprese, contribuendo a dare nel breve periodo una risposta concreta e strutturale alla crisi energetica».